Chấn động "Đệ nhất Thiếu Lâm" thượng đài với "Quái thú" 2m từng đấu gấu xám

Võ sĩ Nhất Long (Yi Long), người tự xưng “Đệ nhất Thiếu Lâm” đang khiến giới võ thuật châu Á dậy sóng khi chưa kịp tái đấu Buakaw Banchamek (võ sĩ Thái Lan chấn thương) và anh đã tuyên bố thách thức “Quái thú” Bob Sapp của Mỹ.

Yi Long (bên phải) đấu Bob (bên trái) vào tháng 12

Theo tờ QQ (Trung Quốc), dự kiến Nhất Long đã có trận tái đấu lần thứ ba với huyền thoại Muay Thái Buakaw vào ngày 6/10 tại Quảng Châu. Đây được xem là “trận chiến cuối cùng” giữa hai biểu tượng võ thuật châu Á. Nhưng trận này đã không thể diễn ra vì Buakaw chấn thương.

Chưa đầy hai tháng nữa, võ sĩ Nhất Long sẽ tham gia một trận đấu mới, đối đầu với Bob Sapp, "Quái thú" nổi tiếng người Mỹ. Bob Sapp là một nhân vật nổi bật trong làng thể thao, từng thi đấu ở K-1, MMA và cả đấu vật biểu diễn. Trận đấu này sẽ diễn ra trong sự kiện MAS Fight MMA tại Campuchia vào tháng 12 năm 2025.

🦍 “Quái thú” Bob Sapp từng đấu… gấu xám Bắc Mỹ

Bob Sapp không còn là cái tên xa lạ trong giới võ thuật toàn cầu. Với chiều cao 2 mét, cân nặng 136kg, thân hình cơ bắp như tượng đồng và phong cách thi đấu cuồng nộ, Sapp từng là “hiện tượng truyền thông” tại Nhật Bản đầu những năm 2000.

Anh từng hai lần hạ gục “Quý ông hoàn hảo” Ernesto Hoost, một trong những huyền thoại của K-1, khiến làng võ choáng váng. Tuy nhiên, sau thời kỳ đỉnh cao, Bob Sapp dần trở thành “võ sĩ biểu diễn”, liên tiếp nhận nhiều trận thua. Anh có chuỗi 10 trận thua liên tiếp ở kickboxing và 14 trận thua ở MMA, trong đó đáng nhớ nhất là thất bại trước võ sĩ Trung Quốc Đổng Thái Sơn năm 2013.

Bob Sapp từng so tài cả gấu xám

Dù vậy, tên tuổi của “Quái thú” vẫn chưa bao giờ nguội lạnh. Anh từng gây sốc khi thi đấu với… gấu xám Bắc Mỹ nặng 270kg tại sự kiện Kyokugen 2017 ở Nhật Bản. Trong trận đấu “điên rồ” đó, Bob Sapp suýt mất mạng khi con gấu bẻ gãy tấm kính ngăn giữa hai bên, khiến anh phải tháo chạy khỏi lồng sắt.

Trận đấu chuyên nghiệp gần nhất của Sapp diễn ra năm 2018 (MFC 24), nơi anh thua knock-out kĩ thuật trước Selcuk Ustabasi. Kể từ đó, Sapp gần như giải nghệ, chỉ thỉnh thoảng tham dự các sự kiện “giải trí” như Fight Circus.

Thế nhưng, đầu tháng 9/2025, MAS Fight MMA tại Campuchia chính thức công bố: “Bob Sapp, 51 tuổi, sẽ trở lại võ đài để đối đầu võ sĩ Trung Quốc Nhất Long trong trận đấu đặc biệt cuối năm”.

💢 Nhất Long, từ “chàng trai nghèo Sơn Đông” đến “Đệ nhất Thiếu Lâm”

Tên thật là Lưu Tinh Quân (sinh năm 1985, tại Sơn Đông, Trung Quốc), Nhất Long có tuổi thơ nghèo khó, tự học nhiều môn phái khác nhau như Tán Thủ, Muay Thái, Thiếu Lâm, Vịnh Xuân… Nhờ phong cách thi đấu lì lợm, bền sức, anh được truyền thông Trung Quốc ca tụng là “Đệ nhất Thiếu Lâm”, danh xưng vừa khiến anh nổi tiếng, vừa gây tranh cãi.

Năm 2018, Nhất Long từng khiến cả châu Á choáng váng khi knock-out “gã khổng lồ Hàn Quốc” Choi Hong Man, người cao 2m18 và nặng hơn 160kg. Chính chiến thắng đó khiến nhiều người tin rằng anh đủ sức đối đầu Bob Sapp. Trận đấu sắp tới chắc chắn rất được chờ đợi.