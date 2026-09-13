Bóng chuyền nữ Thái Lan là số 1 châu Á, mục tiêu vô địch ASIAD có viển vông?

Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đang trải qua những ngày tháng huy hoàng nhất trong lịch sử. Sau khi đánh bại "người khổng lồ" Trung Quốc ngay trên sân đối phương để lên ngôi vô địch châu Á và chính thức giành tấm vé lịch sử tham dự Olympic, đội bóng xứ chùa vàng tiếp tục hướng tới một nấc thang mới: Giành tấm HCV ASIAD đầu tiên trong lịch sử.

Tuy nhiên, khi hào quang của chức vô địch châu lục dần lắng xuống, một câu hỏi thực tế được đặt ra: Mục tiêu bước lên đỉnh cao nhất tại Á vận hội liệu có quá sức với Pornpun và các đồng đội?

Sau vé Olympic, các cầu thủ nữ Thái Lan hướng tơi ngôi đầu ASIAD 2026

Góc nhìn từ báo chí Thái Lan: Sự tự tin đi kèm cái đầu lạnh

Sau chiến tích tại giải vô địch châu Á, truyền thông xứ chùa Vàng như Thairath và The Nation Thailand ngập tràn không khí lễ hội. Giới chuyên môn Thái Lan nhận định rằng, thế hệ "7 rồng nhỏ" hiện tại (với những ngôi sao đang ở độ chín như Chatchu-on Moksri, Ajcharaporn Kongyot, Pimpichaya Kokram và cây chuyền hai đội trưởng Pornpun Guedpard) đã hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của các đàn chị huyền thoại. Họ có sự gắn kết, bản lĩnh thi đấu và đặc biệt là tâm lý không còn sợ hãi trước các đối thủ top đầu thế giới.

Mặc dù Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan, ông Somporn Chaibangyang, lần đầu tiên công khai đặt ra "chỉ thị" phải giành HCV, nhưng báo chí nước này cũng đánh giá rất cao sự thận trọng của ban huấn luyện. Việc toàn đội sang tập huấn tại Saga (Nhật Bản) và đấu cọ xát với nhà vô địch giải Nhật Bản, Saga Hisamitsu Springs cho thấy người Thái đang chuẩn bị vô cùng nghiêm túc, không hề có thái độ chủ quan sau chiến thắng.

Dạo chơi vòng bảng, rực lửa vòng knock-out

Tại kỳ ASIAD lần này, kết quả bốc thăm đưa Thái Lan vào Bảng C cùng các đối thủ: Mông Cổ, Kyrgyzstan và Đài Loan (Trung Quốc).

Đây là một bảng đấu tương đối "dễ thở" đối với nhà đương kim vô địch châu Á. Ngoại trừ Đài Loan (TQ) có chút khó chịu, hai đối thủ còn lại đều có khoảng cách rất xa về đẳng cấp. Thái Lan gần như chắc chắn sẽ giành ngôi nhất bảng mà không tốn quá nhiều sức.

Tuy nhiên, thử thách thực sự sẽ bắt đầu từ vòng tứ kết và bán kết, nơi những "ngọn núi" lớn của bóng chuyền Đông Á đang đợi sẵn với một diện mạo hoàn toàn khác.

Các đại kình địch sẽ "lột xác" như thế nào?

Để biết mục tiêu của Thái Lan có quá sức hay không, hãy nhìn vào diện mạo mới đầy thách thức từ ba đối thủ lớn nhất. Đáng ngại nhất chính là đội tuyển Trung Quốc. Thất bại 2-3 tại chung kết giải châu Á buộc đội bóng này phải mang đến ASIAD đội hình mạnh nhất để phục hận. Với sự phục vụ của đội trưởng Gong Xiangyu, phụ công Wang Yuanyuan và chủ công có sức bật khủng Wu Mengjie, Trung Quốc sở hữu thể hình vượt trội và là rào cản đáng sợ nhất trên con đường săn HCV của người Thái.

Trong khi đó, chủ nhà Nhật Bản lại mang đến giải đấu một tập thể có sức trẻ và chiều sâu. Bên cạnh kinh nghiệm của chuyền hai Nanami Seki hay phụ công Nichika Yamada, họ trình làng các tài năng trẻ triển vọng như Yukiko Wada và Miku Akimoto. Lối chơi phòng thủ kiên cường, bọc lót khoa học và tốc độ phản công chớp nhoáng của Nhật Bản từ trước đến nay luôn là "khắc tinh" của Thái Lan, chưa kể họ còn có lợi thế sân nhà cực lớn.

Cuối cùng, đội tuyển Hàn Quốc dù đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng và lép vế hơn hai ông lớn Đông Á, nhưng chưa bao giờ là đối thủ dễ bị xem thường. Đại diện xứ kim chi vẫn sở hữu dàn VĐV có chiều cao lý tưởng và kỹ thuật cơ bản tốt. Hàn Quốc đóng vai trò là một "ẩn số" khó chịu tại giải, sẵn sàng ngáng đường bất kỳ ông lớn nào nếu các trụ cột tìm được sự thăng hoa đúng lúc ở vòng knock-out.

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Mục tiêu lịch sử có quá sức?

Câu trả lời là Không quá sức, nhưng cực kỳ thách thức. Thái Lan hiện tại xứng đáng với vị thế số 1 châu Á sau những gì họ đã trình diễn tại giải vô địch châu lục. Họ có quyền tự tin vào mục tiêu đổi màu huy chương từ Bạc (ASIAD 2018) sang Vàng.

Thế nhưng, ASIAD là một đấu trường khốc liệt hơn nhiều khi Trung Quốc và Nhật Bản tung ra những quân bài chiến lược mạnh nhất của mình. Tấm HCV lịch sử sẽ chỉ dành cho đội bóng có bản lĩnh vững vàng nhất ở những thời điểm quyết định, đúng như lời đội trưởng Pornpun đã chia sẻ: "Kết quả phụ thuộc vào việc đội nào thể hiện tốt hơn ở thời điểm thi đấu".