Liverpool bùng nổ tại Anfield, MU chìm sâu vào khủng hoảng

Chiến thắng 4-0 của Liverpool trước MU không chỉ mang ý nghĩa của một trận derby, mà còn giúp đội chủ sân Anfield cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, MU tiếp tục đối diện với cuộc khủng hoảng kéo dài.

Trận đấu tâm điểm vòng 11 diễn ra tại Anfield chứng kiến Liverpool giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước MU. Đáng chú ý, đây cũng là trận ra mắt không thuận lợi của Mauricio Pochettino trên cương vị HLV trưởng MU.

Bước ngoặt đến rất sớm khi Leny Yoro bị truất quyền thi đấu ở phút thứ 8. Liverpool nhanh chóng tận dụng lợi thế hơn người để tạo ra sức ép liên tục. Dominik Szoboszlai mở tỷ số ở phút 10, trước khi Florian Wirtz nhân đôi cách biệt ở phút 13.

Sau giờ nghỉ, Liverpool tiếp tục kiểm soát thế trận. Rio Ngumoha nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 66, còn Víctor Muñoz khép lại chiến thắng bằng bàn thắng ở phút 82. Kết quả 4-0 phản ánh sự vượt trội của Liverpool trong một trận đấu mà Manchester United gần như không thể tạo ra sức phản kháng đáng kể.

Liverpool vươn lên vị trí thứ tư, MU đứng thứ 19

Sau vòng đấu này, Liverpool có 21 điểm sau 11 trận, vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, qua đó tiếp tục duy trì cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu. Khoảng cách với đội dẫn đầu Arsenal vẫn còn, nhưng chiến thắng trước đối thủ trực tiếp giàu truyền thống như MU có ý nghĩa quan trọng về cả điểm số lẫn tinh thần.

Ở chiều ngược lại, MU tiếp tục gây thất vọng. Với chỉ 8 điểm sau 11 trận, đội bóng này đứng thứ 19, nằm trong nhóm nguy cơ xuống hạng. Thất bại 0-4 không chỉ khiến MU mất điểm mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng cải thiện phong độ dưới thời HLV mới.

Hull City gây bất ngờ, Brighton hụt cơ hội áp sát Arsenal

Ở trận đấu còn lại diễn ra ngày 22/11, Hull City đánh bại Brighton với tỷ số 2-0 trong một kết quả gây bất ngờ. Brighton, đội đang cạnh tranh nhóm đầu, đã không thể tận dụng cơ hội để thu hẹp khoảng cách với Arsenal.

Sau khi Costinha nhận thẻ đỏ ở phút 89, Hull tận dụng lợi thế để ghi hai bàn liên tiếp trong thời gian bù giờ, đều do Oli McBurnie thực hiện. Chiến thắng giúp Hull có 14 điểm sau 11 trận và vươn lên vị trí thứ 11, trong khi Brighton vẫn giữ 22 điểm, đứng thứ hai nhưng bỏ lỡ cơ hội tiến gần hơn đến ngôi đầu.

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