"Nadal mới" cán mốc lịch sử, Learner Tien bay cao (Bảng xếp hạng tennis 10/8)

Bảng xếp hạng ATP ngày 10/8 chứng kiến nhiều biến động đáng chú ý với những diễn biến cập nhật tại Montreal Open, trong khi WTA tiếp tục ghi nhận cuộc đua hấp dẫn ở nhóm đầu.

Jodar (bên trái) và Tien (bên phải) cùng tăng 2 bậc ATP tuần qua

ATP: “Nadal mới” Jodar áp sát top 10

Jannik Sinner vẫn vững vàng ở ngôi số 1 thế giới với 13.450 điểm, bỏ xa Carlos Alcaraz (8.160) và Alexander Zverev (8.090). Zverev mất 30 điểm sau khi dừng bước ngay vòng mở màn tại Montreal.

Tâm điểm nằm ở nhóm trẻ. Jodar, tài năng 19 tuổi người Tây Ban Nha thường được ví như “Nadal mới”, tiếp tục gây sốt khi leo lên hạng 13 thế giới với 2.421 điểm. Jodar tăng 2 bậc và đang đứng trước cơ hội lớn tiến sát top 10 nếu tiếp tục thi đấu thành công tại Montreal. Hạng 13 cũng là vị trí cao nhất của tay vợt người Tây Ban Nha.

Learner Tien cũng có bước tiến mạnh. Tay vợt 20 tuổi người Mỹ tăng 2 bậc lên hạng 17, trong khi Jakub Mensik (20 tuổi) lên hạng 15. Arthur Fils tăng 3 bậc lên số 21.

Ở nhóm đầu, Novak Djokovic đứng thứ 5 với 3.760 điểm, còn Daniil Medvedev tụt xuống thứ 6. Ben Shelton là một trong những người hưởng lợi lớn nhất khi tiến lên hạng 10 sau khi vào tứ kết Montreal.

WTA: Sabalenka giữ ngôi số 1, Rybakina bám đuổi

Top 30 WTA ngày 10/8 tiếp tục chứng kiến Aryna Sabalenka giữ vững ngôi số 1 thế giới với 8.550 điểm, hơn Elena Rybakina 494 điểm. Jessica Pegula đứng thứ 3, trong khi Coco Gauff giữ vị trí thứ 4.

Iga Swiatek xếp thứ 8, còn Elina Svitolina tăng 1 bậc lên hạng 9, đẩy Amanda Anisimova xuống thứ 10. Victoria Mboko đứng thứ 12, Naomi Osaka xếp hạng 13.

Ở top 20, Alexandra Eala gây chú ý khi tăng 8 bậc lên hạng 20. Diana Shnaider đứng thứ 17, Madison Keys hạng 23 và Jelena Ostapenko khép lại top 30.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT Tay vợt Tuổi +-XH so với tuần trước Điểm 1 Jannik Sinner (Ý) 24 0 13.450 2 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 23 0 8.160 3 Alexander Zverev (Đức) 29 0 8.090 4 Félix Auger-Aliassime (Canada) 26 0 4.740 5 Novak Djokovic (Serbia) 39 0 3.760 6 Daniil Medvedev (Nga) 30 0 3.580 7 Alex de Minaur (Australia) 27 0 3.560 8 Taylor Fritz (Mỹ) 28 0 3.375 9 Flavio Cobolli (Ý) 24 0 3.320 10 Ben Shelton (Mỹ) 23 0 2.830 11 Alexander Bublik (Kazakhstan) 29 0 2.535 12 Jiří Lehecka (CH Czech) 24 0 2.455 13 Rafael Jodar (Tây Ban Nha) 19 +2 2.421 14 Lorenzo Musetti (Ý) 24 -1 2.415 15 Jakub Menšík (CH Czech) 20 +2 2.360 16 Casper Ruud (Na Uy) 27 -2 2.345 17 Learner Tien (Mỹ) 20 +2 2.330 18 Andrey Rublev (Nga) 28 -2 2.190 19 Valentin Vacherot (Monaco) 27 -1 2.186 20 Luciano Darderi (Ý) 24 +2 2.175 21 Arthur Fils (Pháp) 22 +3 2.140 22 Frances Tiafoe (Mỹ) 28 -2 2.130 23 Tommy Paul (Mỹ) 29 -2 2.075 24 Francisco Cerúndolo (Argentina) 27 -1 1.970 25 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 27 0 1.830 26 João Fonseca (Brazil) 19 +1 1.800 27 Arthur Rinderknech (Pháp) 31 +2 1.723 28 Alejandro Tabilo (Chile) 29 -2 1.688 29 Brandon Nakashima (Mỹ) 25 +2 1.685 30 Ugo Humbert (Pháp) 28 -2 1.585

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA