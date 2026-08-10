"Nadal mới" cán mốc lịch sử, Learner Tien bay cao (Bảng xếp hạng tennis 10/8)
Bảng xếp hạng tennis ngày 10/8 chứng kiến những bước tiến đáng chú ý của thế hệ trẻ, với “Nadal mới” Rafael Jódar áp sát top 10 ATP, trong khi Sabalenka tiếp tục giữ đỉnh WTA trước sự bám đuổi của Rybakina.
Bảng xếp hạng ATP ngày 10/8 chứng kiến nhiều biến động đáng chú ý với những diễn biến cập nhật tại Montreal Open, trong khi WTA tiếp tục ghi nhận cuộc đua hấp dẫn ở nhóm đầu.
Jodar (bên trái) và Tien (bên phải) cùng tăng 2 bậc ATP tuần qua
ATP: “Nadal mới” Jodar áp sát top 10
Jannik Sinner vẫn vững vàng ở ngôi số 1 thế giới với 13.450 điểm, bỏ xa Carlos Alcaraz (8.160) và Alexander Zverev (8.090). Zverev mất 30 điểm sau khi dừng bước ngay vòng mở màn tại Montreal.
Tâm điểm nằm ở nhóm trẻ. Jodar, tài năng 19 tuổi người Tây Ban Nha thường được ví như “Nadal mới”, tiếp tục gây sốt khi leo lên hạng 13 thế giới với 2.421 điểm. Jodar tăng 2 bậc và đang đứng trước cơ hội lớn tiến sát top 10 nếu tiếp tục thi đấu thành công tại Montreal. Hạng 13 cũng là vị trí cao nhất của tay vợt người Tây Ban Nha.
Learner Tien cũng có bước tiến mạnh. Tay vợt 20 tuổi người Mỹ tăng 2 bậc lên hạng 17, trong khi Jakub Mensik (20 tuổi) lên hạng 15. Arthur Fils tăng 3 bậc lên số 21.
Ở nhóm đầu, Novak Djokovic đứng thứ 5 với 3.760 điểm, còn Daniil Medvedev tụt xuống thứ 6. Ben Shelton là một trong những người hưởng lợi lớn nhất khi tiến lên hạng 10 sau khi vào tứ kết Montreal.
WTA: Sabalenka giữ ngôi số 1, Rybakina bám đuổi
Top 30 WTA ngày 10/8 tiếp tục chứng kiến Aryna Sabalenka giữ vững ngôi số 1 thế giới với 8.550 điểm, hơn Elena Rybakina 494 điểm. Jessica Pegula đứng thứ 3, trong khi Coco Gauff giữ vị trí thứ 4.
Iga Swiatek xếp thứ 8, còn Elina Svitolina tăng 1 bậc lên hạng 9, đẩy Amanda Anisimova xuống thứ 10. Victoria Mboko đứng thứ 12, Naomi Osaka xếp hạng 13.
Ở top 20, Alexandra Eala gây chú ý khi tăng 8 bậc lên hạng 20. Diana Shnaider đứng thứ 17, Madison Keys hạng 23 và Jelena Ostapenko khép lại top 30.
Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP
|
TT
|
Tay vợt
|
Tuổi
|
+-XH so với
tuần trước
|
Điểm
|
1
|Jannik Sinner (Ý)
|24
|
0
|13.450
|
2
|Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha)
|23
|
0
|8.160
|
3
|Alexander Zverev (Đức)
|29
|
0
|8.090
|
4
|Félix Auger-Aliassime (Canada)
|26
|
0
|4.740
|
5
|Novak Djokovic (Serbia)
|39
|
0
|3.760
|
6
|Daniil Medvedev (Nga)
|30
|
0
|3.580
|
7
|Alex de Minaur (Australia)
|27
|
0
|3.560
|
8
|Taylor Fritz (Mỹ)
|28
|
0
|3.375
|
9
|Flavio Cobolli (Ý)
|24
|
0
|3.320
|
10
|Ben Shelton (Mỹ)
|23
|
0
|2.830
|
11
|Alexander Bublik (Kazakhstan)
|29
|
0
|2.535
|
12
|Jiří Lehecka (CH Czech)
|24
|
0
|2.455
|
13
|Rafael Jodar (Tây Ban Nha)
|19
|
+2
|2.421
|
14
|Lorenzo Musetti (Ý)
|24
|
-1
|2.415
|
15
|Jakub Menšík (CH Czech)
|20
|
+2
|2.360
|
16
|Casper Ruud (Na Uy)
|27
|
-2
|2.345
|
17
|Learner Tien (Mỹ)
|20
|
+2
|2.330
|
18
|Andrey Rublev (Nga)
|28
|
-2
|2.190
|
19
|Valentin Vacherot (Monaco)
|27
|
-1
|2.186
|
20
|Luciano Darderi (Ý)
|24
|
+2
|2.175
|
21
|Arthur Fils (Pháp)
|22
|
+3
|2.140
|
22
|Frances Tiafoe (Mỹ)
|28
|
-2
|2.130
|
23
|Tommy Paul (Mỹ)
|29
|
-2
|2.075
|
24
|Francisco Cerúndolo (Argentina)
|27
|
-1
|1.970
|
25
|Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha)
|27
|
0
|1.830
|
26
|João Fonseca (Brazil)
|19
|
+1
|1.800
|
27
|Arthur Rinderknech (Pháp)
|31
|
+2
|1.723
|
28
|Alejandro Tabilo (Chile)
|29
|
-2
|1.688
|
29
|Brandon Nakashima (Mỹ)
|25
|
+2
|1.685
|
30
|Ugo Humbert (Pháp)
|28
|-2
|1.585
Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA
|
TT
|
Tay vợt
|
Tuổi
|
+-XH so với
tuần trước
|
Điểm
|
1
|Aryna Sabalenka (Belarus)
|28
|
0
|8.550
|
2
|Elena Rybakina (Kazakhstan)
|27
|
0
|8.056
|
3
|Jessica Pegula (Mỹ)
|32
|
0
|6.625
|
4
|Coco Gauff (Mỹ)
|22
|
0
|5.649
|
5
|Mirra Andreeva (Nga)
|19
|
0
|5.293
|
6
|Karolina Muchova (CH Czech)
|29
|
0
|5.168
|
7
|Linda Noskova (CH Czech)
|21
|
0
|5.016
|
8
|Iga Swiatek (Ba Lan)
|25
|
0
|4.539
|
9
|Elina Svitolina (Ukraine)
|31
|
+1
|4.459
|
10
|Amanda Anisimova (Mỹ)
|24
|
-1
|4.353
|
11
|Marta Kostyuk (Ukraine)
|24
|
0
|3.925
|
12
|Victoria Mboko (Canada)
|19
|
0
|3.520
|
13
|Naomi Osaka (Nhật Bản)
|28
|
0
|3.281
|
14
|Belinda Bencic (Thụy Sĩ)
|29
|
0
|2.845
|
15
|Jasmine Paolini (Ý)
|30
|
0
|2.783
|
16
|Iva Jovic (Mỹ)
|18
|
0
|2.636
|
17
|Diana Shnaider (Nga)
|22
|
+1
|2.593
|
18
|Sorana Cirstea (Romania)
|36
|
-1
|2.502
|
19
|Ekaterina Alexandrova (Nga)
|31
|
0
|2.301
|
20
|Alexandra Eala (Philippines)
|21
|
+8
|2.106
|
21
|Anna Kalinskaya (Nga)
|27
|-1
|2.083
|
22
|Maja Chwalinska (Ba Lan)
|24
|
-1
|1.975
|
23
|Madison Keys (Mỹ)
|31
|
-1
|1.964
|
24
|Elise Mertens (Bỉ)
|30
|
-1
|1.948
|
25
|Marie Bouzkova (CH Czech)
|28
|
-1
|1.829
|
26
|Barbora Krejcikova (CH Czech)
|30
|
-1
|1.776
|
27
|Anastasia Potapova (Áo)
|25
|
0
|1.726
|
28
|Emma Navarro (Mỹ)
|25
|
-2
|1.724
|
29
|Jelena Ostapenko (Latvia)
|29
|
0
|1.592
|
30
|Clara Tauson (Đan Mạch)
|23
|
0
|1.564
Carlos Alcaraz trở lại vị trí số 2 ATP, Jannik Sinner chủ động nghỉ dưỡng, còn Novak Djokovic tiếp tục "án binh bất động". Cuộc đấu trí giữa ba ứng...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/08/2026 16:50 PM (GMT+7)