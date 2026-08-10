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"Nadal mới" cán mốc lịch sử, Learner Tien bay cao (Bảng xếp hạng tennis 10/8)

Sự kiện: ATP Tour

Bảng xếp hạng tennis ngày 10/8 chứng kiến những bước tiến đáng chú ý của thế hệ trẻ, với “Nadal mới” Rafael Jódar áp sát top 10 ATP, trong khi Sabalenka tiếp tục giữ đỉnh WTA trước sự bám đuổi của Rybakina.

  

Bảng xếp hạng ATP ngày 10/8 chứng kiến nhiều biến động đáng chú ý với những diễn biến cập nhật tại Montreal Open, trong khi WTA tiếp tục ghi nhận cuộc đua hấp dẫn ở nhóm đầu.

Jodar (bên trái) và Tien (bên phải) cùng tăng 2 bậc ATP tuần qua

Jodar (bên trái) và Tien (bên phải) cùng tăng 2 bậc ATP tuần qua

ATP: “Nadal mới” Jodar áp sát top 10

Jannik Sinner vẫn vững vàng ở ngôi số 1 thế giới với 13.450 điểm, bỏ xa Carlos Alcaraz (8.160) và Alexander Zverev (8.090). Zverev mất 30 điểm sau khi dừng bước ngay vòng mở màn tại Montreal.

Tâm điểm nằm ở nhóm trẻ. Jodar, tài năng 19 tuổi người Tây Ban Nha thường được ví như “Nadal mới”, tiếp tục gây sốt khi leo lên hạng 13 thế giới với 2.421 điểm. Jodar tăng 2 bậc và đang đứng trước cơ hội lớn tiến sát top 10 nếu tiếp tục thi đấu thành công tại Montreal. Hạng 13 cũng là vị trí cao nhất của tay vợt người Tây Ban Nha.

Learner Tien cũng có bước tiến mạnh. Tay vợt 20 tuổi người Mỹ tăng 2 bậc lên hạng 17, trong khi Jakub Mensik (20 tuổi) lên hạng 15. Arthur Fils tăng 3 bậc lên số 21.

Ở nhóm đầu, Novak Djokovic đứng thứ 5 với 3.760 điểm, còn Daniil Medvedev tụt xuống thứ 6. Ben Shelton là một trong những người hưởng lợi lớn nhất khi tiến lên hạng 10 sau khi vào tứ kết Montreal.

WTA: Sabalenka giữ ngôi số 1, Rybakina bám đuổi

Top 30 WTA ngày 10/8 tiếp tục chứng kiến Aryna Sabalenka giữ vững ngôi số 1 thế giới với 8.550 điểm, hơn Elena Rybakina 494 điểm. Jessica Pegula đứng thứ 3, trong khi Coco Gauff giữ vị trí thứ 4.

Iga Swiatek xếp thứ 8, còn Elina Svitolina tăng 1 bậc lên hạng 9, đẩy Amanda Anisimova xuống thứ 10. Victoria Mboko đứng thứ 12, Naomi Osaka xếp hạng 13.

Ở top 20, Alexandra Eala gây chú ý khi tăng 8 bậc lên hạng 20. Diana Shnaider đứng thứ 17, Madison Keys hạng 23 và Jelena Ostapenko khép lại top 30.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

 Jannik Sinner (Ý) 24

0

 13.450

2

 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 23

0

 8.160

3

 Alexander Zverev (Đức) 29

0

 8.090

4

 Félix Auger-Aliassime (Canada) 26

0

 4.740

5

 Novak Djokovic (Serbia) 39

0

 3.760

6

 Daniil Medvedev (Nga) 30

0

 3.580

7

 Alex de Minaur (Australia) 27

0

 3.560

8

 Taylor Fritz (Mỹ) 28

0

 3.375

9

 Flavio Cobolli (Ý) 24

0

 3.320

10

 Ben Shelton (Mỹ) 23

0

 2.830

11

 Alexander Bublik (Kazakhstan) 29

0

 2.535

12

 Jiří Lehecka (CH Czech) 24

0

 2.455

13

 Rafael Jodar (Tây Ban Nha) 19

+2

 2.421

14

 Lorenzo Musetti (Ý) 24

-1

 2.415

15

 Jakub Menšík (CH Czech) 20

+2

 2.360

16

 Casper Ruud (Na Uy) 27

-2

 2.345

17

 Learner Tien (Mỹ) 20

+2

 2.330

18

 Andrey Rublev (Nga) 28

-2

 2.190

19

 Valentin Vacherot (Monaco) 27

-1

 2.186

20

 Luciano Darderi (Ý) 24

+2

 2.175

21

 Arthur Fils (Pháp) 22

+3

 2.140

22

 Frances Tiafoe (Mỹ) 28

-2

 2.130

23

 Tommy Paul (Mỹ) 29

-2

 2.075

24

 Francisco Cerúndolo (Argentina) 27

-1

 1.970

25

 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 27

0

 1.830

26

 João Fonseca (Brazil) 19

+1

 1.800

27

 Arthur Rinderknech (Pháp) 31

+2

 1.723

28

 Alejandro Tabilo (Chile) 29

-2

 1.688

29

 Brandon Nakashima (Mỹ) 25

+2

 1.685

30

 Ugo Humbert (Pháp) 28 -2 1.585

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Aryna Sabalenka (Belarus) 28

0

 8.550

2

Elena Rybakina (Kazakhstan) 27

0

 8.056

3

Jessica Pegula (Mỹ) 32

0

 6.625

4

Coco Gauff (Mỹ) 22

0

 5.649

5

Mirra Andreeva (Nga) 19

0

 5.293

6

Karolina Muchova (CH Czech) 29

0

 5.168

7

Linda Noskova (CH Czech) 21

0

 5.016

8

Iga Swiatek (Ba Lan) 25

0

 4.539

9

Elina Svitolina (Ukraine) 31

+1

 4.459

10

Amanda Anisimova (Mỹ) 24

-1

 4.353

11

Marta Kostyuk (Ukraine) 24

0

 3.925

12

Victoria Mboko (Canada) 19

0

 3.520

13

Naomi Osaka (Nhật Bản) 28

0

 3.281

14

Belinda Bencic (Thụy Sĩ) 29

0

 2.845

15

Jasmine Paolini (Ý) 30

0

 2.783

16

Iva Jovic (Mỹ) 18

0

 2.636

17

Diana Shnaider (Nga) 22

+1

 2.593

18

Sorana Cirstea (Romania) 36

-1

 2.502

19

Ekaterina Alexandrova (Nga) 31

0

 2.301

20

Alexandra Eala (Philippines) 21

+8

 2.106

21

Anna Kalinskaya (Nga) 27 -1 2.083

22

Maja Chwalinska (Ba Lan) 24

-1

 1.975

23

Madison Keys (Mỹ) 31

-1

 1.964

24

Elise Mertens (Bỉ) 30

-1

 1.948

25

Marie Bouzkova (CH Czech) 28

-1

 1.829

26

Barbora Krejcikova (CH Czech) 30

-1

 1.776

27

Anastasia Potapova (Áo) 25

0

 1.726

28

Emma Navarro (Mỹ) 25

-2

 1.724

29

Jelena Ostapenko (Latvia) 29

0

 1.592

30

Clara Tauson (Đan Mạch) 23

0

 1.564

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/08/2026 16:50 PM (GMT+7)
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