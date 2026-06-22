Hấp dẫn chung kết tennis ATP, WTA: Tiafoe đăng quang, đi vào lịch sử Halle Open

Tiafoe đăng quang Halle Open, đi vào lịch sử

Dù không được xếp hạng hạt giống, Frances Tiafoe đã thể hiện phong độ xuất sắc để tiến một mạch vào chung kết Halle Open để chạm trán đồng hương Taylor Fritz - hạt giống số 5 của giải. Set mở màn, tay vợt 28 tuổi thi đấu hoàn toàn "trên cơ" Fritz trước khi đoạt break-point ở game 7, qua đó thắng 6-4.

Tiafoe vô địch Halle Open

Set 2, tình hình không mấy khả quan hơn với Fritz. Thậm chí, hạt giống số 5 còn mất break ngay game cầm giao bóng mở màn và không còn cơ hội sửa sai. Kết quả, anh ngậm ngùi gác vợt với tỷ số 6-4.

Chung cuộc Tiafoe giành chiến thắng 2-0 với cùng tỷ số 6-4 sau 1 giờ 08 phút, qua đó trở thành tân vương Halle Open. Tay vợt 28 tuổi cũng trở hành người Mỹ đầu tiên trong lịch sử đăng quang giải đấu này.