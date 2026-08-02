Mỹ nữ khúc côn cầu khoe vóc dáng gợi cảm, như "thiên thần bước ra từ thiên đường"

Người đẹp 26 tuổi Demaiter từ lâu được người hâm mộ ưu ái gọi là "ngôi sao khúc côn cầu trên băng quyến rũ nhất thế giới". Và loạt ảnh mới nhất của cô một lần nữa khiến cộng đồng mạng không ngừng dành những lời khen ngợi.

Trong bài đăng kèm dòng chú thích "Thiên thần được thiên đường yêu mến nhất", Demaiter chia sẻ hai bức ảnh được chụp trước khi bước vào phòng tập. Ở bức ảnh đầu tiên, cô chụp từ trong ô tô, khoe làn da rám nắng nổi bật trên cơ thể. Đến bức ảnh thứ hai, người đẹp xuất hiện trong phòng thay đồ, diện trọn bộ trang phục tập gym và chụp ảnh trước gương.

Vóc dáng cân đối của Demaiter

Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng loạt bình luận đáng chú ý từ người hâm mộ trên nền tảng X: "Bạn trông không khác gì thiên thần; Bạn là thiên thần xinh đẹp nhất; Tôi mê sắc đẹp của bạn; Bạn chắc chắn là thiên thần bước ra từ thiên đường".

Trước khi trở thành người mẫu nổi tiếng, Demaiter từng thi đấu ở vị trí thủ môn cho đội Bluewater Hawks tại Giải khúc côn cầu nữ cấp tỉnh. Tuy nhiên, người đẹp Canada phải từ bỏ sự nghiệp thi đấu khi mới 19 tuổi vì liên tục gặp vấn đề chấn thương. Một chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối trở thành giọt nước tràn ly, khiến cô quyết định khép lại sự nghiệp thể thao và chuyển hướng sang lĩnh vực người mẫu, tận dụng lợi thế về ngoại hình.

Hiện Demaiter thường xuyên quảng bá các bộ sưu tập đồ bơi trên mạng xã hội, đồng thời từng thực hiện nhiều bộ ảnh với trang phục và dụng cụ khúc côn cầu cho các tạp chí nổi tiếng.

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