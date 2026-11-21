Nam Định tiếp đón Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 8 V-League 2026/27. Đội chủ nhà chiếm lợi thế ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng đội khách cũng chơi rất khó chịu. Bước ngoặt của trận đấu tới ở phút 23 khi trọng tài quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp với Hữu Thái bên phía Hải Phòng.

Nam Định dồn ép ngay từ đầu

Có lợi thế hơn người, Nam Định dồn ép liên tục và cuối cùng hàng phòng ngự của đội khách không thể đứng vững. Phút 42, đội chủ nhà được hưởng phạt đền và Caio Cesar đã dứt điểm tung lưới đối thủ để mở tỉ số trận đấu.

Sang hiệp hai, Nam Định tiếp tục dồn ép nhưng cũng phải tới phút 57, khán giả trên sân Thiên Trường mới có dịp ăn mừng lần thứ hai. Người ghi bàn cho đội chủ nhà là Trần Mạnh Quỳnh. Sau đó, cả hai đội đều có những sự thay đổi về mặt nhân sự nhưng chỉ có một đội mang lại hiệu quả.

Phút 78, Hải Phòng bất ngờ có được bàn rút ngắn tỉ số do công của Makaric. Những phút cuối trở nên kịch tính nhưng cuối cùng không có bàn thắng. Chung cuộc, Nam Định thắng sát nút Hải Phòng trong thế hơn người từ hiệp một.

Tỉ số chung cuộc: Nam Định 2-1 Hải Phòng

Ghi bàn:

Nam Định: Caio 42' (phạt đền), Mạnh Quỳnh 57'

Hải Phòng: Makaric 78'

Thẻ đỏ: Hữu Thái 23'

Đội hình xuất phát

Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn tới, Ezequiel, Caio, Văn Kiên, Thái Crawford, Mạnh Quỳnh, Ngọc Sơn, Romulo, Tuấn Hải, Eboa Eboa

Hải Phòng: Văn Toản, Tuấn Phong, Makaric, Camilo Minh, Minh Dĩ, Anh Tuấn, Thái BẢo, Vũ Tín, Hữu Sơn, Orozco, Mpande

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