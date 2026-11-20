Cả hai danh hiệu vô địch năm 2026 đã có chủ: Kimi Antonelli đăng quang ở Mexico với 390điểm, còn Mercedes chốt ngôi vô địch đội đua tại Brazil.Tâm điểm là cuộc đua giành vị trí thứ 2 chung cuộc. Verstappen đang xếp nhì với 279 điểm,sát nút phía sau là Russell (262), Hamilton (261), Leclerc (249) và Norris (246) – 5 tay đua chỉ cách nhau 33 điểm.

Về phía các đội đua, Ferrari đã nắm chắc suất á quân với 510 điểm,trong khi Red Bull (415) đang dẫn trước McLaren (398) 17 điểm trong cuộc chiến vị trí thứ3, nơi mỗi điểm số đều gắn liền với khoản tiền thưởng của mùa giải.

Redbull bảo vệ vị trí thứ 3 trước Mc Laren

Sau khi Norris giành chiến thắng từ vị trí pole tại Brazil với khoảng cách hơn 14 giây trước Verstappen nhờ gói nâng cấp mới, McLaren tiếp tục mang đến Las Vegas một tấm sàn mới cùng các chi tiết sàn sau được điều chỉnh, được khai báo là nâng cấp hiệu năng.

McLaren cho biết sẽ chạy thử trong các buổi tập rồi mới quyết định có dùng hay không. Nếu thành công,họ có thể gây áp lực lên Red Bull ngay từ đầu cuối tuần – dù cái lạnh về đêm và việc làm nóng lốp sẽ không giúp mọi việc dễ dàng.Mảng động cơ cũng có biến động.

Mercedes đưa vào sử dụng bộ tăng áp mới theo cơ chế ADUO, được lắp cho Antonelli, hai tay đua McLaren cùng các đội dùng động cơ Mercedesnhư Williams và Alpine. Tuy nhiên, Russell sẽ không dùng bản mới vì phải chịu án phạt lùi 5bậc, và “Mũi tên bạc” ưu tiên là bảo vệ vị trí xuất phát của anh vì mức cải thiện hiệu năng dự kiến là quá nhỏ.

Tình hình không dễ dàng với Piastri khi anh bị phạt lùi 10 bậc xuất phát dophải dùng bộ động cơ thứ 5. Sainz của Williams cũng bị phạt tương tự vì dùng bộ tăng áp thứ 5.

Sanz nhận án phạt tại chặng 250 trong sự nghiệp

Ngoài các câu chuyện kỹ thuật, tương lai của ghế cuối cùng trên lưới xuất phát 2027 cũngđang được chú ý. Haas là đội duy nhất chưa công bố đủ đội hình: Camara đã chính thức thay thế Ocon từ giữa tháng 10, còn Cadillac tiếp tục đồng hành cùng Bottas và Perez. Như vậy,Bearman trở thành cái tên cuối cùng chưa có hợp đồng.

Tay đua trẻ thừa nhận cảm thấy "thấtvọng" vì sự chậm trễ này.Cuối tuần này, Camara sẽ có lần ra quân thứ 2 trên đường phố Las Vegas, còn Ryo Hirakawasẽ trở lại trong chiếc xe của Bearman trong buổi tập đầu tiên.

Đón xem Formula 1 Heineken Las Vegas Grand Prix 2026 diễn ra với lịch trình như sau:

FP1: 07g30 ngày 20/10

FP2: 11g00 ngày 20/10

FP3: 07g30 ngày 21/10

Phân hạng: 11g00 ngày 21/10

Cuộc đua chính: 11g00 ngày 22/10