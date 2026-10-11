MU rơi điểm trong thế hơn người, HLV Carrick vẫn khen Baleba

Baleba ghi điểm trong ngày ra mắt MU

Carlos Baleba có lần đầu khoác áo Manchester United sau khi bình phục chấn thương gặp phải từ thời còn thi đấu cho Brighton. Tiền vệ người Cameroon được HLV Michael Carrick tung vào sân ngay trước giờ thi đấu thứ 60, trong đợt thay người ba cầu thủ ở trận gặp Tottenham hôm thứ Bảy.

Tân binh Baleba ra mắt các fan MU

Baleba góp mặt trên sân khi người đồng hương Bryan Mbeumo mở tỷ số ở phút 73. Tân binh 22 tuổi cho thấy một số pha xử lý tốt, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và sự hiện diện đáng chú ý ở khu vực giữa sân, giúp MU cải thiện thế trận sau hiệp một không như mong đợi.

HLV Michael Carrick đánh giá tích cực màn trình diễn của Baleba, cho rằng sự xuất hiện của một tân binh có thể mang đến nguồn năng lượng mới cho đội bóng.

“Cậu ấy chơi tốt và thật tuyệt khi có Baleba trên sân. Tôi nghĩ cậu ấy đã giúp ích cho đội bóng”, nhà cầm quân người Anh nhận xét.

Tuy nhiên, màn ra mắt của Baleba không thể trở thành điểm nhấn trọn vẹn khi MU tiếp tục đánh rơi chiến thắng. Tottenham mất Rodrigo Bentancur sau tình huống tiền vệ này húc đầu vào Luke Shaw, nhưng vẫn tìm được bàn gỡ hòa nhờ công Dominic Solanke trong thời gian bù giờ.

Kết quả 1-1 khiến MU chỉ giành được 6 điểm sau 6 vòng Ngoại hạng Anh, đánh dấu khởi đầu tệ nhất của đội bóng trong 40 năm, kể từ khi Sir Alex Ferguson thay Ron Atkinson vào tháng 11/1986.

Carrick đau đớn trước phản ứng của người hâm mộ

Đây là trận sân nhà thứ hai liên tiếp tại Ngoại hạng Anh MU không thể đánh bại đối thủ chơi thiếu người. Trước đó, đội bóng cũng để Everton gỡ hòa ở những phút cuối trong trận đấu hồi tháng trước, sau thất bại trong trận derby Manchester.

HLV Carrick thừa nhận sự thật cay đắng là MU chơi không tốt

Việc liên tục đánh mất điểm số khiến áp lực dành cho Carrick gia tăng. Những tiếng la ó xuất hiện trên khán đài vào cuối hiệp một và sau trận đấu, phản ánh sự thất vọng của người hâm mộ trước màn trình diễn của đội nhà.

Carrick thừa nhận ông bị tổn thương trước phản ứng đó, nhưng hiểu rằng sự bất bình xuất phát từ tình yêu dành cho CLB.

“Khi mọi chuyện không diễn ra như mong muốn, tôi hiểu phản ứng của người hâm mộ. Điều đó thực sự khiến tôi đau lòng. Không dễ dàng để trải qua những khoảnh khắc như vậy, nhưng đôi khi chúng ta phải đối mặt”, Carrick chia sẻ.

Nhà cầm quân người Anh cũng không né tránh trách nhiệm về thành tích hiện tại. Ông thừa nhận số điểm MU giành được chưa đáp ứng kỳ vọng và đội bóng cần nhanh chóng thay đổi theo hướng tích cực.

“MU không hài lòng với số điểm hiện có. Không thể trốn tránh thực tế ấy. Đội bóng cần cải thiện trong thời gian ngắn nhất có thể. Chúng tôi đủ khả năng làm điều đó, nhưng phải khôn ngoan hơn, quyết liệt và mạnh mẽ hơn trong những thời điểm quyết định”, Carrick nhấn mạnh.

Theo HLV trưởng của MU, việc đối thủ chơi thiếu người không phải yếu tố quyết định. Khi đã dẫn trước, đội bóng phải biết cách kiểm soát trận đấu, giữ bóng tốt hơn bên phần sân đối phương và hạn chế những sai lầm trong phòng ngự.

De Zerbi ca ngợi tinh thần chiến đấu của Tottenham

Ở phía đối diện, HLV Roberto De Zerbi có lý do để hài lòng với tinh thần chiến đấu của Tottenham, dù đội bóng vẫn chưa giành được chiến thắng nào sau 6 vòng Ngoại hạng Anh mùa này.

HLV De Zerbi hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ Tottenham

Nhà cầm quân người Italia thừa nhận Bentancur đã phản ứng sai khi bị Luke Shaw đẩy, nhưng bất ngờ tiết lộ ông đã hôn tiền vệ người Uruguay trong phòng thay đồ để cảm ơn tinh thần chiến đấu của học trò.

“Tôi đã hôn Rodrigo và nói lời cảm ơn. Rõ ràng cậu ấy đã mắc sai lầm. Đó không phải phản ứng đúng đắn trong bóng đá. Nhưng Tottenham cần phản ứng sau tình huống ấy”, De Zerbi cho biết.

Theo HLV người Italia, Tottenham thậm chí chơi với nhiều dũng khí và năng lượng hơn sau khi chỉ còn 10 người. Ông muốn đội bóng duy trì tinh thần quyết liệt ấy trong những trận đấu tiếp theo.

“Trong thời gian dài, Tottenham thiếu đi tinh thần chiến đấu và cá tính. Bây giờ tôi là HLV và muốn nhìn thấy điều đó trong mọi trận đấu. Với chất lượng, cá tính và nguồn năng lượng phù hợp, chúng tôi sẽ thắng nhiều trận và ghi nhiều bàn”, De Zerbi khẳng định.