MU khởi đầu tệ nhất 40 năm, khủng hoảng bủa vây HLV Carrick

MU thất vọng, chẳng còn tâm trí chế giễu Man City

Người hâm mộ Manchester United chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội chế giễu đối thủ cùng thành phố Manchester City. Trước trận gặp Tottenham, những khán đài Old Trafford vẫn vang lên lời công kích nhắm vào Man City, đội bóng đang vướng vào vụ bê bối liên quan đến 114 cáo buộc vi phạm quy định tài chính.

Fan MU chế giễu Man City

Tuy nhiên, sự hả hê của các cổ động viên chủ nhà nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi thất vọng về chính đội bóng của họ. Tháng trước, MU thua Man City dù đối thủ chỉ còn 10 người từ phút 23. Lần này, họ tiếp tục đánh rơi chiến thắng trước Tottenham trong hoàn cảnh tương tự.

MU nhập cuộc chậm chạp, thiếu sức sống và để đối thủ tạo ra sức ép đáng kể. Tiếng la ó xuất hiện ngay trong hiệp một, khi đội chủ nhà gần như không thể hiện được sự khẩn trương mà Carrick yêu cầu trước trận.

Nhà cầm quân người Anh muốn các học trò thi đấu quyết liệt hơn, nhưng những gì diễn ra trên sân lại hoàn toàn trái ngược. Các cầu thủ MU di chuyển uể oải, xử lý bóng chậm và thiếu kết nối giữa các tuyến. Những tiếng huýt sáo tiếp tục vang lên khi hiệp một khép lại và sau trận đấu.

Đáng lo ngại hơn, đây không còn là sự sa sút nhất thời. Sau 6 vòng Ngoại hạng Anh, MU chỉ có 6 điểm, đánh dấu khởi đầu tệ nhất trong 40 năm. Đà hưng phấn từng giúp Carrick đưa đội bóng giành vé dự Champions League mùa trước dường như đã biến mất.

Thông số trận MU - Tottenham (theo ESPN)

MU Tottenham Sút khung thành 12 (4) 12 (3) Thời gian kiểm soát bóng 50% 50% Phạm lỗi 13 16 Thẻ vàng 4 3 Thẻ đỏ 0 1 Việt vị 2 2 Phạt góc 4 4 Cứu thua 2 3

Hơn người vẫn đánh rơi chiến thắng

Sau hiệp một đáng quên, MU có thời điểm tìm được lợi thế nhờ bàn mở tỷ số của Bryan Mbeumo. Tiền đạo này dứt điểm đẹp mắt sau tình huống phối hợp có sự tham gia của Matheus Cunha, giúp đội chủ nhà tiến gần chiến thắng.

Chiếc thẻ đỏ của Bentancur không thể giúp MU giành chiến thắng

Năm phút sau, Tottenham mất Rodrigo Bentancur vì tiền vệ này có hành vi húc đầu vào Luke Shaw. Với lợi thế dẫn bàn và hơn người, MU lẽ ra phải kiểm soát thế trận, bảo vệ thành quả và tìm kiếm bàn thắng thứ hai.

Nhưng họ lại không thể làm điều tưởng như đơn giản ấy. Dominic Solanke ghi bàn gỡ hòa trong thời gian bù giờ, khiến Old Trafford chìm trong thất vọng.

MU từng đánh rơi lợi thế khi dẫn trước Everton tháng trước. Việc tiếp tục lặp lại sai lầm trước Tottenham cho thấy đội bóng đang gặp vấn đề nghiêm trọng về khả năng quản lý trận đấu. Họ không biết cách duy trì sự tập trung khi dẫn bàn, cũng không đủ quyết đoán để tận dụng ưu thế quân số.

Carrick thừa nhận đội bóng gặp khó khăn trong việc tìm cách nhập cuộc, cả khi kiểm soát bóng lẫn lúc phòng ngự. Theo ông, những quyết định chậm chạp và khả năng nhận diện khoảng trống hạn chế đã ảnh hưởng đến toàn đội.

Điều đáng ngại là sự thiếu tự tin dường như lan rộng trong tập thể MU. Một khi thế trận không diễn ra như mong muốn, các cầu thủ dễ rơi vào trạng thái lúng túng, khiến những vấn đề cá nhân nhanh chóng trở thành điểm yếu của cả hệ thống.

Nhân sự bất ổn, Carrick thiếu phương án thay thế

Những khó khăn của MU càng trầm trọng bởi tình trạng lực lượng không lý tưởng. Bruno Fernandes vẫn bị ảnh hưởng bởi chấn thương kéo dài nhiều tuần, trong khi Benjamin Sesko tiếp tục vắng mặt vì vấn đề ở ống chân tái phát. Amad Diallo đã trở lại sau thời gian dài nghỉ thi đấu nhưng chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Baleba là điểm sáng hiếm hoi của MU ở trận đấu này

Ở tuyến giữa, Youri Tielemans có màn trình diễn đáng thất vọng và lẽ ra cần được thay ra sớm hơn. Trong khi đó, Lisandro Martinez cũng không tạo được sự chắc chắn như kỳ vọng ở hàng phòng ngự.

Carlos Baleba là điểm sáng hiếm hoi. Tiền vệ trị giá 65 triệu bảng chuyển đến từ Brighton mang lại năng lượng và tốc độ sau khi vào sân trong khoảng một giờ thi đấu. Màn ra mắt tích cực của Baleba mở ra hy vọng về sự kết hợp hiệu quả hơn với Kobbie Mainoo ở trung tuyến.

Dẫu vậy, những lựa chọn khác trên băng ghế dự bị chưa đủ sức tạo khác biệt. Joshua Zirkzee, người từng nằm trong diện có thể bị thanh lý ở kỳ chuyển nhượng hè, được tung vào sân cùng hậu vệ Diogo Dalot. Marcus Rashford chỉ xuất hiện ở phút 90+5, còn Mason Mount không được sử dụng. Andrey Santos, bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng, tiếp tục không có cơ hội ra sân tại Ngoại hạng Anh.

Những hạn chế ấy đặt ra câu hỏi về chiều sâu đội hình và hiệu quả xây dựng lực lượng. MU cần được cải thiện ở nhiều vị trí, nhưng Carrick hiện chưa có đủ phương án để xoay chuyển tình thế khi các trụ cột sa sút hoặc vắng mặt.

Thử thách khắc nghiệt chờ Carrick

MU không có nhiều thời gian để sửa chữa sai lầm. Trước mắt họ là chuyến làm khách trước Atletico Madrid tại thủ đô Tây Ban Nha, sau đó là cuộc đối đầu Leeds United tại Elland Road. Đây đều là những trận đấu đòi hỏi cường độ cao và bản lĩnh, trong khi MU đang thiếu cả hai yếu tố.

Khó khăn đang bủa vây thầy trò HLV Carrick

Carrick cần nhanh chóng tìm ra giải pháp để đội bóng nhập cuộc chủ động hơn, xử lý tình huống nhanh hơn và duy trì sự tập trung đến phút cuối. Quan trọng nhất, MU phải học cách bảo vệ lợi thế thay vì liên tục tự đánh mất điểm số.

Trước trận, các cổ động viên chủ nhà từng chế giễu Tottenham bằng câu hát ám chỉ đối thủ có thể xuống hạng cùng Man City. Nhưng sau khi Solanke gỡ hòa, sự hưng phấn ấy nhanh chóng biến mất. Thực tế, những rắc rối của Man City không thể che lấp cuộc khủng hoảng tại Old Trafford.

Man City phủ nhận các cáo buộc sai phạm và đã kháng cáo. Dù vụ việc ấy kết thúc ra sao, MU cũng không thể dựa vào khó khăn của đối thủ để cải thiện vị thế của mình.

Với 6 điểm sau 6 vòng đấu, cuộc đua giành suất trong nhóm 4-5 đội dẫn đầu đã trở nên đầy thách thức. Nếu không sớm cải thiện phong độ, MU có nguy cơ biến mùa giải thành một cuộc chiến kéo dài để cứu vãn vị trí trên bảng xếp hạng.

Carrick cần khơi dậy tinh thần chiến đấu và tìm lại sự ổn định cho đội bóng. Nếu không, trận hòa Tottenham sẽ là lời cảnh báo rằng MU không chỉ đánh mất điểm số, mà còn đang đánh mất những tiến bộ từng đạt được mùa trước.

Chấm điểm cầu thủ (theo Flashscore)