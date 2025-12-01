Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MU ghi 10 bàn từ "bóng chết": Hiệu quả ngang Arsenal, Amorim thừa nhận học lỏm

Ruben Amorim tuyên bố Manchester United đang học tập các tình huống cố định từ những đội bóng khác, sau khi hai bàn thắng từ các quả đá phạt, giúp "Quỷ đỏ" giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước Crystal Palace.

   

⚽ MU ngược dòng nhờ tình huống cố định

MU bị dẫn trước tại Selhurst Park nhưng đã lội ngược dòng nhờ các bàn thắng ở hiệp hai của Joshua Zirkzee và Mason Mount, đều xuất phát từ các bài tấn công cố định do Bruno Fernandes thực hiện.

Zirkzee và Mount ghi bàn cho MU từ tình huống cố định

Zirkzee và Mount ghi bàn cho MU từ tình huống cố định

Sau trận, HLV Ruben Amorim thừa nhận đội bóng của ông đã học theo các đội bóng Anh khác trong các tình huống cố định: “Chúng tôi luyện tập rất nhiều tình huống cố định. Thật may, toàn đội có nhiều thời gian để tập luyện, học hỏi rất nhiều ở các đội bóng Anh khác. Bạn sẽ thấy điều đó, nhưng khi đến Premier League, bạn học hỏi cách các đội khác làm và chúng tôi cũng vay mượn nhiều ý tưởng để ghi bàn”.

💪 Chiến thắng trên sân khách hiếm hoi

Crystal Palace dẫn trước 1-0 nhờ quả penalty được thực hiện lại của Jean-Philippe Mateta trong hiệp 1, và có vẻ MU sẽ lại thất bại sau trận thua Everton 10 người hôm thứ Hai. Nhưng sau giờ nghỉ, đội bóng của Amorim cải thiện mạnh mẽ và giành chiến thắng trên sân khách lần thứ hai kể từ tháng 3.

Amorim chia sẻ: “Tôi chỉ bảo các cầu thủ cần sống động hơn, họ có thể cảm nhận điều đó. Khi toàn đội tích cực hơn, chúng tôi có mặt ở nhiều vị trí, gần bóng hơn. Đối thủ cũng mệt mỏi hơn ở hiệp hai, và khi toàn đội tăng nhịp độ, họ chịu bàn thua ngay lập tức. MU kiểm soát trận đấu và thế là xong, mọi thứ được định đoạt nhờ những tình huống toàn đội đã dày công tập luyện".

MU có cùng thành tích ghi bàn từ tình huống cố định với Arsenal

MU có cùng thành tích ghi bàn từ tình huống cố định với Arsenal

🔥 MU ngang bằng Arsenal về "bóng chết"

Dựa trên chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG), MU nằm trong nhóm những đội tạo ra nhiều cơ hội nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này (22,48 - cao thứ 6 giải đấu). Tuy nhiên, do bộ đôi Matheus Cunha và Benjamin Sesko ghi bàn không đều, lại thường xuyên chấn thương nên các cơ hội của "Quỷ đỏ" không được tận dụng toàn bộ.

Đổi lại, sự hiệu quả từ các tình huống cố định giúp MU có "đầu ra" bàn thắng đầy ấn tượng. Theo thống kê, "Quỷ đỏ" đã ghi 10 bàn từ tình huống có định trong tổng số 21 bàn có được từ đầu mùa. Xét trên mức độ hiệu quả, MU đang có cùng 10 bàn thắng từ cố định như Arsenal - đội đang được đánh giá là có khả năng tạo ra mối nguy hiểm từ các tình huống cố định tốt bậc nhất châu Âu.

