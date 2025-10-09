Mỹ nhân huyền thoại UFC Brittney Palmer cực nóng bỏng, khoe dáng quyến rũ với nội y

Trong loạt ảnh mới đăng tải trên mạng xã hội, Brittney Palmer 38 tuổi - cựu ring girl huyền thoại của UFC (người cầm bảng thông báo trong các hiệp đấu) diện nội y màu tím, tự tin tạo dáng trước ống kính, khoe vẻ đẹp rực rỡ và đường cong hút mắt. Những khung hình nhanh chóng khiến người hâm mộ “bùng nổ” với hàng nghìn lượt thích và bình luận.

Brittney Palmer khoe dáng quyến rũ trong bộ nội y tím

Một fan xuýt xoa: “Xinh quá 😍”. Người khác viết ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: “Đẹp nghẹt thở”. Còn có người bày tỏ: “Brittney thật xinh đẹp ❤️”, hay bình luận khác khẳng định: “Bạn thật quyến rũ chết người 🌹”.

Palmer từng là một biểu tượng của UFC, gắn bó với vai trò ring girl từ năm 2007 và trở thành gương mặt quen thuộc trong mọi sự kiện lớn nhỏ. Sau gần 20 năm đồng hành cùng giải đấu, cô chính thức tuyên bố giải nghệ vào tháng 12/2023 - ngay sau khi tiếp tục được vinh danh với danh hiệu “Ring Girl of the Year”.

Dù đã rời khỏi ánh đèn sàn đấu, Brittney Palmer vẫn giữ sức hút khó cưỡng. Cô hiện sở hữu hơn 1,1 triệu người theo dõi trên Instagram, thường xuyên chia sẻ những hình ảnh gợi cảm, cá tính và đậm dấu ấn riêng.

Không chỉ dừng lại ở buổi chụp hình mới, gần đây Palmer còn khiến người hâm mộ “dậy sóng” khi đăng tải loạt ảnh selfie trong xe, diện áo hở bạo và nội y quyến rũ. Với thần thái tự tin và phong cách táo bạo, Brittney Palmer vẫn chứng minh rằng mình mãi là “biểu tượng gợi cảm” của làng UFC, dù đã khép lại hành trình trên sàn đấu bát giác.

Cựu ring girl UFC Brittney Palmer vẫn giữ được vẻ đẹp nóng bỏng ở tuổi 38