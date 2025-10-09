Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đã có 19 anh hào dự World Cup 2026, châu Âu hồi hộp chờ ông lớn giành vé đầu tiên

Sự kiện: World Cup 2026
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Đội tuyển Ai Cập chính thức trở thành cái tên mới nhất góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2026, sau khi giành chiến thắng thuyết phục ở vòng loại khu vực châu Phi.

🔥 Salah tỏa sáng, Ai Cập hiên ngang giành vé tới Bắc Mỹ

Rạng sáng 9/10 (giờ Hà Nội), Mohamed Salah và đồng đội đã hoàn thành nhiệm vụ khi đánh bại Djibouti với tỉ số 3-0 trên sân Larbi Zaouli (Casablanca). Cú đúp của Salah cùng bàn mở tỉ số của Ibrahim Adel giúp "The Pharaohs" cán đích ngôi đầu bảng A với 23 điểm sau 9 trận, hơn đội nhì bảng Burkina Faso (18 điểm) tới 5 điểm - khoảng cách không thể san lấp.

Ai Cập ăn mừng việc giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026

Ai Cập ăn mừng việc giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026

Với kết quả này, Ai Cập trở thành đội tuyển thứ 19 giành vé đến World Cup 2026, sau khi Morocco và Tunisia đã làm được điều tương tự vào tháng 9.

Theo thể thức, 9 đội đầu bảng (từ A đến I) tại vòng loại đầu tiên của CAF sẽ giành vé trực tiếp đến World Cup 2026. Trong khi đó, 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ tranh tài ở vòng hai để chọn ra một đội bước tiếp vào vòng play-off liên lục địa.

🦊 Algeria trước cơ hội “khóa sổ” tấm vé thứ 20

Chỉ một ngày sau chiến thắng của Ai Cập, đội tuyển Algeria đứng trước thời cơ nối gót với tấm vé thứ 20 từ châu Phi. Vào lúc 23h ngày 9/10, “Những chú cáo sa mạc” sẽ chạm trán Somalia – đối thủ yếu nhất bảng G.

Algeria hiện dẫn đầu bảng với 19 điểm, bỏ khá xa Uganda và Mozambique (cùng 15 điểm).Một chiến thắng trước Somalia sẽ giúp họ chính thức góp mặt ở World Cup, nhưng kịch bản hòa hoặc thậm chí thua vẫn có thể đủ, nếu Uganda và Mozambique cùng mất điểm.

Uganda sẽ làm khách trước Botswana, còn Mozambique tiếp đón Guinea – đều diễn ra cùng giờ.

Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á đã bước đến vòng 4

Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á đã bước đến vòng 4

⚽ Châu Á khốc liệt cuộc đua vé vòng loại 4

6 tấm vé thẳng của châu Á đều đã được xác định: Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Jordan, Iran và Uzbekistan. 6 đội bóng còn lại bước vào vòng 4 để tìm kiếm những tấm vé cuối cùng: Qatar, Oman, UAE ở bảng A; Indonesia, Saudi Arabia và Iraq ở bảng B.

Mới nhất, Indonesia đã để thua Saudi Arabia 2-3, còn Qatar và Oman hòa nhau 0-0.

🏆 Châu Âu chỉ mới bắt đầu hành trình

Chưa có ông lớn nào của châu Âu giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026, do khu vực này bắt đầu hành trình vòng loại muộn hơn. Các ông lớn như Anh, Na Uy đang tiến rất nhanh khi toàn thắng 5 trận, Croatia thắng cả 4 trận, còn 3 ông lớn Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp cũng thắng hết 2 trận đã chơi.

Trong số này, Anh có thể là ông lớn châu Âu đầu tiên giành vé. Ngoài việc "Tam sư" chơi tốt thì đối thủ của họ cũng rất yếu, khả năng bám đuổi kém.

ĐT Anh sắp giành vé

ĐT Anh sắp giành vé

Anh đang bỏ xa đội xếp thứ hai tại bảng K vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu tới 7 điểm. Như vậy, chỉ cần thắng trận gặp Latvia (diễn ra lúc 1h45 ngày 15/10) và chờ kết quả thuận lợi ở các cặp đấu còn lại, là đội bóng của HLV Thomas Tuchel có vé dự giải đấu đỉnh cao mùa hè sang năm.

Danh sách các đội tuyển đã giành vé dự World Cup 2026 (tính đến 9/10/2025)

🌎 Chủ nhà:

- Mỹ

- Canada

- Mexico

🥇 Khu vực châu Á (AFC):

- Nhật Bản

- Iran

- Uzbekistan

- Hàn Quốc

- Jordan

- Australia

✨ Nam Mỹ (CONMEBOL):

- Argentina

- Brazil

- Ecuador

- Uruguay

- Colombia

- Paraguay

🌊 Châu Đại Dương (OFC):

- New Zealand

🌍 Châu Phi (CAF):

- Morocco

- Tunisia

- Ai Cập

⚔️ Play-off liên lục địa (dự kiến):

- New Caledonia (châu Đại Dương)

- Bolivia (Nam Mỹ)

Theo Hạ My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/10/2025 09:35 AM (GMT+7)
