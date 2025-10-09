Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

arthur-vs-jiri
Thượng Hải Masters
Arthur Rinderknech 2
Jiri Lehecka 0
moyuka-vs-coco
Dongfeng Voyah Wuhan Open
Moyuka Uchijima 0
Coco Gauff 2
aryna-vs-rebecca
Dongfeng Voyah Wuhan Open
Aryna Sabalenka 2
Rebecca Sramkova 1
nuno-vs-alex
Thượng Hải Masters
Nuno Borges 0
Alex De Minaur 2
naomi-vs-linda
Dongfeng Voyah Wuhan Open
Naomi Osaka 0
Linda Noskova 2
felix-vs-lorenzo
Thượng Hải Masters
Felix Auger-Aliassime 2
Lorenzo Musetti 0
learner-vs-daniil
Thượng Hải Masters
Learner Tien 1
Daniil Medvedev 2
jaqueline-vs-elena
Dongfeng Voyah Wuhan Open
Jaqueline Cristian 0
Elena Rybakina 2

Tennis đỉnh cao châu Á: Djokovic đấu "Zidane tennis", Rune so tài "cơn gió lạ"

Sự kiện: ATP World Tour Masters 1000 Novak Djokovic

(Tin thể thao, dự đoán tennis) Tứ kết Thượng Hải Masters 2025 hứa hẹn kịch tính khi Novak Djokovic chạm trán “Zidane tennis” Zizou Bergs, và Holger Rune đối đầu “cơn gió lạ” Valentin Vacherot.

  

💪 Novak Djokovic - Zizou Bergs: Khoảng 17h30, 9/10 (tứ kết đơn nam Thượng Hải Masters)

Trận đấu tứ kết Thượng Hải Masters 2025 chứng kiến cuộc đụng độ lần đầu tiên giữa Novak Djokovic (Serbia, hạng 5 ATP) và Zizou Bergs (Bỉ, hạng 44 ATP), người được bố mẹ đặt tên theo biệt danh của huyền thoại bóng đá Zidane và nhiều người mệnh danh là "Zidane" của làng quần vợt.

Djokovic (bên trái) lần đầu chạm trán&nbsp;Zizou (bên phải)

Djokovic (bên trái) lần đầu chạm trán Zizou (bên phải)

Djokovic đang có phong độ rất ổn định với 8 chiến thắng trong 9 trận gần nhất, trong khi Bergs cũng vừa trải qua chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, trong đó có những chiến thắng quan trọng trước các tay vợt hàng đầu như Casper Ruud, Sebastian Korda. Dù chưa từng gặp nhau trước đây và bị đánh giá thấp hơn, nhưng Bergs đã chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc ở giải này khi vượt qua nhiều tên tuổi trong top 100 thế giới.

Djokovic, vẫn thể hiện sức bền và tinh thần chiến đấu tuyệt vời, vượt qua cả vấn đề chấn thương và sức nóng tại Thượng Hải, minh chứng qua chiến thắng nghẹt thở trước Jaume Munar vừa qua. Anh đang hướng tới danh hiệu ATP Masters 1000 thứ 41 trong sự nghiệp.

Người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng một trận đấu hấp dẫn giữa “Zidane tennis” người Bỉ, với nhiều pha bóng chất lượng tới từ "The Djoker" trên sân đấu tại Thượng Hải.

📊 Dự đoán kết quả. Djokovic với kinh nghiệm và bản lĩnh vượt trội sẽ kiểm soát trận đấu. Dự kiến Djokovic sẽ thắng với tỷ số 2-1. 

💪 Holger Rune - Valentin Vacherot: 14h, 9/10 (tứ kết đơn nam Thượng Hải Masters) 

Trận tứ kết đáng chú ý giữa Holger Rune (Đan Mạch, hạng 11 ATP) và Valentin Vacherot (Pháp, hạng 204 ATP) dự kiến sẽ có nhiều diễn biến bất ngờ.

Rune (bên trái) phải cẩn trọng trước&nbsp;Vacherot (bên phải)

Rune (bên trái) phải cẩn trọng trước Vacherot (bên phải)

Rune đang có phong độ ấn tượng khi thắng 5 trên 6 trận gần nhất, trong đó anh vừa vượt qua Giovanni Mpetshi Perricard với tỷ số 6-4, 6-7, 6-3. Anh là ứng viên nặng ký, kỳ vọng sẽ có mặt tại bán kết Masters 1000 thứ 7 sự nghiệp.

Ngược lại, Vacherot tạo bất ngờ lớn và trở thành "cơn gió lạ" khi lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết một giải ATP 1000, liên tiếp hạ nhiều hạt giống như Tallon Griekspoor, Tomas Machac và Alexander Bublik. Với phong độ vô cùng thăng hoa, Vacherot là thử thách thực sự cho Rune dù xếp hạng thấp hơn rất nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên hai tay vợt chạm trán nhau trong sự nghiệp.

📊 Dự đoán kết quả: Với sự ổn định và kỹ thuật vượt trội, Holger Rune được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng sau 2 set, tuy nhiên trận đấu có thể kéo dài với những pha đôi công hấp dẫn từ Vacherot.

8

Việt Nam - Nepal 09.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Nepal
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 09/10
Thể lệ
Djokovic bức xúc văng tục với HLV, bỏ họp báo ở Thượng Hải Masters
Djokovic bức xúc văng tục với HLV, bỏ họp báo ở Thượng Hải Masters

(Tin thể thao, tin tennis) Tay vợt Novak Djokovic gây chú ý lớn tại Thượng Hải Masters 2025 khi bùng nổ giận dữ với HLV giữa trận, rồi bỏ họp báo theo...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/10/2025 22:54 PM (GMT+7)
Tin liên quan
ATP World Tour Masters 1000 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN