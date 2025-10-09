Tennis đỉnh cao châu Á: Djokovic đấu "Zidane tennis", Rune so tài "cơn gió lạ"

💪 Novak Djokovic - Zizou Bergs: Khoảng 17h30, 9/10 (tứ kết đơn nam Thượng Hải Masters)

Trận đấu tứ kết Thượng Hải Masters 2025 chứng kiến cuộc đụng độ lần đầu tiên giữa Novak Djokovic (Serbia, hạng 5 ATP) và Zizou Bergs (Bỉ, hạng 44 ATP), người được bố mẹ đặt tên theo biệt danh của huyền thoại bóng đá Zidane và nhiều người mệnh danh là "Zidane" của làng quần vợt.

Djokovic (bên trái) lần đầu chạm trán Zizou (bên phải)

Djokovic đang có phong độ rất ổn định với 8 chiến thắng trong 9 trận gần nhất, trong khi Bergs cũng vừa trải qua chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, trong đó có những chiến thắng quan trọng trước các tay vợt hàng đầu như Casper Ruud, Sebastian Korda. Dù chưa từng gặp nhau trước đây và bị đánh giá thấp hơn, nhưng Bergs đã chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc ở giải này khi vượt qua nhiều tên tuổi trong top 100 thế giới.

Djokovic, vẫn thể hiện sức bền và tinh thần chiến đấu tuyệt vời, vượt qua cả vấn đề chấn thương và sức nóng tại Thượng Hải, minh chứng qua chiến thắng nghẹt thở trước Jaume Munar vừa qua. Anh đang hướng tới danh hiệu ATP Masters 1000 thứ 41 trong sự nghiệp.

Người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng một trận đấu hấp dẫn giữa “Zidane tennis” người Bỉ, với nhiều pha bóng chất lượng tới từ "The Djoker" trên sân đấu tại Thượng Hải.

📊 Dự đoán kết quả. Djokovic với kinh nghiệm và bản lĩnh vượt trội sẽ kiểm soát trận đấu. Dự kiến Djokovic sẽ thắng với tỷ số 2-1.

💪 Holger Rune - Valentin Vacherot: 14h, 9/10 (tứ kết đơn nam Thượng Hải Masters)

Trận tứ kết đáng chú ý giữa Holger Rune (Đan Mạch, hạng 11 ATP) và Valentin Vacherot (Pháp, hạng 204 ATP) dự kiến sẽ có nhiều diễn biến bất ngờ.

Rune (bên trái) phải cẩn trọng trước Vacherot (bên phải)

Rune đang có phong độ ấn tượng khi thắng 5 trên 6 trận gần nhất, trong đó anh vừa vượt qua Giovanni Mpetshi Perricard với tỷ số 6-4, 6-7, 6-3. Anh là ứng viên nặng ký, kỳ vọng sẽ có mặt tại bán kết Masters 1000 thứ 7 sự nghiệp.

Ngược lại, Vacherot tạo bất ngờ lớn và trở thành "cơn gió lạ" khi lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết một giải ATP 1000, liên tiếp hạ nhiều hạt giống như Tallon Griekspoor, Tomas Machac và Alexander Bublik. Với phong độ vô cùng thăng hoa, Vacherot là thử thách thực sự cho Rune dù xếp hạng thấp hơn rất nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên hai tay vợt chạm trán nhau trong sự nghiệp.

📊 Dự đoán kết quả: Với sự ổn định và kỹ thuật vượt trội, Holger Rune được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng sau 2 set, tuy nhiên trận đấu có thể kéo dài với những pha đôi công hấp dẫn từ Vacherot.