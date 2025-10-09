Nóng nhất thể thao sáng 9/10: Zverev bị "phản pháo" gay gắt vì nhắc tới Sinner - Alcaraz

Zverev bị "phản pháo" gay gắt vì nhắc tới Sinner - Alcaraz

Cách đây không lâu, Zverev phàn nàn về việc ban tổ chức các giải đấu của ATP đang cố tình làm mặt sân giống nhau (bóng nảy chậm hơn) để giúp Alcaraz và Sinner thi đấu tốt. Tuy nhiên, cựu số một thế giới ở nội dung đôi, Rennae Stubbs, vừa đưa ra lời phản biện với tay vợt người Đức.

Zverev bị "phản pháo" vì nói về Sinner và Alcaraz

"Cậu ta đùa phải không? Nếu Zverev nghĩ là như vậy, đây sẽ là ví dụ cho cậu ta. Sinner và Alcaraz đã giành chiến thắng hầu như trên tất cả các mặt sân. Để họ chơi trong nhà với những quả bóng nảy chậm cũng chẳng thành vấn đề. Họ có khả năng thích ứng rất tốt. Vậy nên, ngừng đổ lỗi cho người khác khi bạn đánh kém đi".

Max Verstappen mất đi "cánh tay số 1"

Theo F1 Planet, Max Verstappen sẽ phải chia tay với thợ máy số một của mình, Matt Caller, trong mùa giải tới. Kỹ sư này đã đồng ý gia nhập Audi với bản hợp đồng chưa được tiết lộ. Matt Caller được coi là người đứng đằng sau thành công của Verstappen khi phụ trách xe đua của tay đua này trong 3 mùa gần nhất.

Mike Tyson có phát biểu gây sốc

Mike Tyson vừa có phát biểu gây sốc khi tiết lộ không nhớ những gì đã xảy ra trong trận đấu với Jake Paul. "Thực ra, ký ức của tôi về trận đấu đó rất mơ hồ. Tôi chỉ nhớ là tôi đã có 2 hiệp đấu đầu tiên rất tốt. Sau đó, tôi không nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng tôi phải nhận vài đòn khá nặng".

Quang Dương ủng hộ 200 triệu đồng

Tay vợt pickleball hàng đầu Việt Nam, Dương Thiên Quang (Quang Dương), vừa thể hiện tấm lòng tương thân tương ái với đồng bào gặp lũ lụt ở Thái Nguyên bằng cách ủng hộ 200 triệu đồng. Trên trang cá nhân, Quang Dương chia sẻ:"Con xin kính gửi 200 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt tại Thái Nguyên. Cầu trời cho mọi người được bình an".