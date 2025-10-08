Djokovic bức xúc văng tục với HLV, bỏ họp báo ở Thượng Hải Masters

🔥 Căng thẳng đỉnh điểm dưới cái nóng Thượng Hải

Tối thứ ba (7/10), tại vòng 4 của Thượng Hải Masters 2025, tay vợt người Serbia Novak Djokovic đã có trận đấu đầy kịch tính và cảm xúc trước Jaume Munar. Dưới thời tiết oi bức ngột ngạt, Djokovic phải chiến đấu với đối thủ và chính cơ thể mình, đặc biệt là chấn thương mắt cá và thể trạng suy yếu sau khi nôn ói trong trận đấu vòng trước gặp Yannick Hanfmann.

Novak Djokovic có những lời lẽ thiếu kiềm chế với HLV của mình

Trận đấu trở nên căng thẳng ở set 2 khi Djokovic bộc phát cơn giận dữ hướng về phía khu vực huấn luyện sau khi HLV Boris Bosnjakovic ra dấu chỉnh kỹ thuật.

Theo bản dịch từ Sport Klub, tay vợt 38 tuổi đã hét lớn: “What are you looking at, you motherf**ker?” (Tạm dịch: “Nhìn cái gì hả, đồ khốn nạn?”). Cơn bùng phát này phản ánh rõ áp lực cực lớn mà Djokovic phải chịu đựng giữa điều kiện thi đấu khắc nghiệt.

Sau khi để thua set 2 trong thế giằng co, Djokovic đã lấy lại bình tĩnh và phong độ, thắng chung cuộc 6-3, 5-7, 6-2 để giành vé vào tứ kết. Chiến thắng này cũng giúp anh phá kỷ lục của Roger Federer, trở thành tay vợt lớn tuổi nhất lọt vào tứ kết một giải Masters 1000.

🩺 Bỏ họp báo theo chỉ định bác sĩ, chờ đón cột mốc lịch sử

Ngay sau trận đấu, người hâm mộ mong chờ chia sẻ từ Djokovic trong buổi họp báo, nhưng điều đó đã không xảy ra. Tay vợt số 4 thế giới quyết định bỏ họp báo và phỏng vấn trên sân theo chỉ định của đội ngũ y tế giải đấu, nhằm nghỉ ngơi sau khi thể hiện dấu hiệu kiệt sức.

Đối thủ tiếp theo của Djokovic ở tứ kết sẽ là tay vợt người Bỉ Zizou Bergs, gương mặt đang gây bất ngờ lớn khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết Masters 1000 sau khi đánh bại Casper Ruud và Gabriel Diallo.

Đây được xem là cơ hội vàng để Djokovic tiến gần hơn tới danh hiệu ATP thứ 101 trong sự nghiệp, nhất là khi cả ba tay vợt đứng đầu bảng xếp hạng, Carlos Alcaraz (rút lui vì chấn thương), Jannik Sinner (bỏ cuộc giữa chừng vì chuột rút) và Alexander Zverev (thua sớm) đều đã rời giải.

Trong bối cảnh những đối thủ trẻ lần lượt gục ngã, Nole đứng vững, sẵn sàng viết tiếp lịch sử trên mảnh đất Thượng Hải quen thuộc.

🌀 Hình ảnh Djokovic tại Serbia đã thay đổi

Cựu số một thế giới Novak Djokovic đang trở thành tâm điểm tranh cãi dữ dội tại Serbia. Từ “người hùng dân tộc”, anh bị một bộ phận truyền thông thân chính phủ gán mác “kẻ phản bội” sau khi công khai ủng hộ các cuộc biểu tình sinh viên phản đối Tổng thống Aleksandar Vucic.

Mâu thuẫn bùng phát sau thảm kịch sập mái che ga Novi Sad khiến 15 người thiệt mạng, châm ngòi cho làn sóng phản đối chính phủ. Phát biểu “tôi tin vào sức mạnh của tuổi trẻ” của Djokovic đã khiến quan hệ giữa anh và chính quyền rạn nứt nghiêm trọng.

Dù vậy, trên sân đấu, Djokovic vẫn giữ phong độ cao và sắp chạm trán với Zizou Bergs tại tứ kết Thượng Hải Masters 2025.