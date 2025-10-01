Trọng tài "bẻ còi" chấn động UFC: Võ sĩ tưởng bất tỉnh lại giành chiến thắng

MMA vốn nổi tiếng bởi những bất ngờ khó lường, nhưng sự cố tại sự kiện UFC Perth cuối tuần qua tại Úc đã khiến cả giới võ thuật sửng sốt. Trọng tài Jim Perdios mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận đấu giữa Jake Matthews (Úc) và Neil Magny (Mỹ), dẫn đến một trong những tình huống hy hữu nhất lịch sử UFC.

💥 Tưởng đã “ngủ gục”, Magny sống lại thần kỳ

Cuối hiệp 1, Matthews khiến khán giả quê nhà vỡ òa khi siết chặt đối thủ bằng đòn khóa, khiến cánh tay Magny thõng xuống, trông như đã bất tỉnh. Ngay lập tức, trọng tài Perdios cho dừng trận đấu và Matthews ăn mừng chiến thắng.

Magny (tóc đen) đã gần như mất ý thức và bị xử thua nhưng sau đó anh được hưởng lợi từ quyết định trọng tài

Thế nhưng chỉ vài giây sau, Magny đứng dậy phản đối kịch liệt, anh khẳng định mình chưa hề mất ý thức. Trước sự ngỡ ngàng của khán giả và cả chính Matthews, trọng tài rút lại quyết định dừng trận, coi như chưa từng có chiến thắng nào xảy ra.

Matthews bàng hoàng chia sẻ: “Tôi còn ngồi xuống ghế ăn mừng thì HLV bảo: "Trận đấu chưa kết thúc". Tôi chưa từng thấy chuyện gì như thế này cả”.

🤔 Cái kết đầy tranh cãi

Sự cố có thể đã lắng xuống nếu Matthews giành chiến thắng chung cuộc. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, sau khi để đối thủ lật ngược tình thế ở hiệp 3, Magny bất ngờ tung đòn khóa buộc Matthews phải chịu thua bằng submission (khóa siết).

Từ chỗ tưởng đã thắng, Matthews lại thua cay đắng. Anh lập tức gửi đơn khiếu nại, yêu cầu Ủy ban thể thao hủy kết quả và xử trận đấu thành “no contest” (không phân định thắng thua).

“Một khi trọng tài đã dừng trận, tôi không thể lấy lại sự tập trung 100% nữa. Luật là luật, và họ cần công bằng với tôi”, Matthews viết trên mạng xã hội.

Matthews (tóc vàng) muốn trận đấu này phải hủy kết quả

❌ Tương lai mờ mịt cho trọng tài Jim Perdios

Về phần mình, Magny khẳng định anh chưa từng mất ý thức, và chỉ coi đây là hiểu lầm. UFC thì tỏ ra rất không hài lòng. Chủ tịch Dana White vốn nổi tiếng thẳng tay với các sai lầm trọng tài, và nhiều khả năng Perdios sẽ bị “cấm cửa” khỏi lồng bát giác trong thời gian dài.

Dù kết quả cuối cùng vẫn còn chờ quyết định của Ủy ban, sự cố này đã trở thành một trong những “vết đen” lớn nhất lịch sử UFC, nơi mà một khoảnh khắc “bẻ còi” đã thay đổi cả số phận trận đấu.