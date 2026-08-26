Mỹ nhân "con nhà nòi" gây xôn xao điền kinh thế giới, nhảy qua mức xà cao 2m

Ở tuổi 21, Angelina Topic đã bước qua cột mốc 2 m trong nhảy cao nữ, thành tích đưa cô vào nhóm những VĐV hiếm hoi chạm ngưỡng này. Đằng sau cú nhảy ấn tượng là hành trình trở lại mạnh mẽ sau chấn thương Olympic.

Angelina Topic vượt qua mức xà 2 m, đánh dấu bước tiến mới của tài năng nhảy cao Serbia

“Con nhà nòi” bước qua cột mốc 2 mét

Ngày 24/02/2026, tại giải Banska Bystrica ở Slovakia, Topic khiến giới điền kinh chú ý khi vượt qua mức xà 2 m. Theo World Athletics, đây là thành tích tốt nhất sự nghiệp của nữ VĐV Serbia và giúp cô giành chiến thắng ở nội dung nhảy cao nữ.

Cột mốc 2 mét vốn được xem là ranh giới đặc biệt của nhảy cao nữ. Topic không chỉ chinh phục độ cao này mà còn trở thành một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý của làng nhảy cao thế giới.

Điều thú vị là tài năng của cô không xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Angelina sinh năm 2005, là con gái của Dragutin Topic, cựu vô địch châu Âu môn nhảy cao, và Biljana Topic, người từng giữ kỷ lục Serbia ở nội dung nhảy ba bước. Hồ sơ của World Athletics cũng ghi nhận cha mẹ cô đều là những VĐV điền kinh nổi tiếng.

Tuy nhiên, nếu chỉ gọi Topic là “con gái của huyền thoại” thì vẫn chưa đủ. Thành tích 2 m đã cho thấy cô đang tự tạo dấu ấn riêng với môn nhảy cao.

Từ cú ngã đau đớn ở Paris đến màn trở lại

Hành trình của Topić càng đáng chú ý khi cô từng trải qua một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất sự nghiệp tại Olympic Paris 2024.

Ngày 02/08/2024, trong lúc khởi động trước vòng loại nhảy cao, Topic bị chấn thương mắt cá chân phải sau một pha tiếp đất không tốt. Dù bị đau, cô vẫn bước vào thi đấu và thực hiện tới 9 lần nhảy.

Đáng kinh ngạc, Topic vẫn vượt qua mức xà 1,92 m để giành quyền vào chung kết. Sau đó, kết quả kiểm tra xác định cô bị gãy xương vùng mắt cá chân phải và buộc phải rút lui khỏi lượt thi chung kết Olympic.

Chấn thương khiến cô bỏ lỡ giải vô địch thế giới U20 tại Lima trong kế hoạch ban đầu, nhưng Topic sau đó vẫn kịp trở lại và giành HCV nhảy cao với thành tích 1,91 m vào ngày 31/08/2024.

Đó là bước ngoặt quan trọng trong quá trình trở lại của nữ VĐV Serbia.

Nhan sắc nổi bật, sự nghiệp hứa hẹn ở phía trước

Không chỉ gây chú ý bằng thành tích, Topic còn sở hữu ngoại hình nổi bật và thường xuyên nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Nhưng sức hút lớn nhất của cô vẫn nằm trên thảm đấu. Từ tấm HCĐ châu Âu năm 2022, HCB châu Âu năm 2024 đến chức vô địch thế giới U20 cùng năm, Topic liên tục tiến bộ. World Athletics cũng ghi nhận cô giành HCĐ thế giới năm 2025 và HCB thế giới trong nhà năm 2026.

Và cú nhảy 2m tại Banska Bystrica chính là cột mốc mới nhất.

Ở tuổi 21, Topic đã đứng trước một bầu trời rộng lớn. Sau những chấn thương và thất vọng từng trải qua, “mỹ nhân con nhà nòi” Serbia giờ đây không còn chỉ được nhắc đến bởi cái bóng của cha mẹ. Cô đang từng bước tạo dựng tên tuổi của chính mình.

Những hình ảnh về người đẹp 21 tuổi của Serbia