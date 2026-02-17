Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Arsenal gặp “kẻ huỷ diệt các ông lớn”, Man City đối đầu Newcastle ở vòng 5 FA Cup

Sự kiện: Cup FA Arsenal

Lá thăm may rủi đưa Arsenal đụng độ Mansfield, đội bóng được mệnh danh "kẻ hủy diệt các ông lớn", ở vòng 5 Cup FA.

Đối thủ của "Pháo thủ London" đang chơi ở Giải Hạng ba Anh nhưng đã gây sốc khi đánh bại Burnley ở vòng 4, trước đó cũng loại "ông lớn" Sheffield United thuộc giải Championship.

Mansfield cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường trong cả hai trận trên với màn lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước để hạ đội bóng Ngoại hạng Anh và chống đỡ màn vùng lên cuối trận của Sheffield United để thắng 4-3.

Arsenal sẽ làm khách Mansfield ở vòng 5 Cup FA. Ảnh: Alamy

Arsenal sẽ làm khách Mansfield ở vòng 5 Cup FA. Ảnh: Alamy

"Arsenal có thể sở hữu đội hình đủ mạnh để vượt qua 'The Stags' nhưng chuyến làm khách tới sân One Call nhỏ bé tại Nottinghamshire có thể sẽ khiến thầy trò Mikel Arteta khó khăn hơn tưởng tượng"- tờ SunSport nhận định về màn đối đầu thú vị này.

CLB được giới chủ Hollywood hậu thuẫn và có tham vọng lên Ngoại hạng Anh là Wrexham sẽ đụng độ Chelsea, đội 8 lần vô địch Cup FA.

Brentford vừa giành chiến thắng tối thiểu, qua đó chặn đứng "hành trình kỳ diệu" của Macclesfield, đội bóng nghiệp dư đã gây sốc khi loại đương kim vô địch Crystal Palace ở vòng 3, để đối đầu với West Ham. 

Lá thăm may rủi được bốc bởi huyền thoại Joe Cole (3 lần vô địch FA Cup) và Karen Carney (5 lần đăng quang) tối 16-2 chứng kiến 2 cặp đấu toàn Ngoại hạng Anh.

Á quân mùa trước Man City sẽ có chuyến làm khách khó khăn tới Newcastle, trong khi đó Wolves sẽ tiếp đón Liverpool tại Molineux.

Leeds và Norwich sẽ đối đầu tại Elland Road để giành suất vào tứ kết.

Fulham trên sân Craven Cottage có thể tự tin khi tiếp Southampton, đội đang đứng giữa bảng Championship.

Trong khi đó, trận đấu giữa Port Vale và Bristol City ở vòng 4 đang bị hoãn do sân ngập nước. Đội thắng ở cặp này sẽ được chơi trên sân nhà trước Sunderland.

Danh sách các cặp đấu tại vòng 5 FA Cup:

Fulham vs Southampton

Port Vale/Bristol City vs Sunderland

Newcastle vs Man City

Leeds vs Norwich

Mansfield vs Arsenal

Wolves vs Liverpool

Wrexham vs Chelsea

West Ham vs Brentford
Sốc Odegaard cân nhắc rời Arsenal tới MU, nguy cơ thành "Van Persie 2.0"
Arsenal đang đứng trước nguy cơ mất đội trưởng vào tay MU, trong bối cảnh Martin Odegaard cân nhắc khả năng gia nhập "Quỷ đỏ".

Theo Đăng Minh

