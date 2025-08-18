Siêu cầu thủ giúp Ý vô địch bóng chuyền nữ U21, Cameroon đi vào lịch sử

⭐ Ý đăng quang ngoạn mục, Merit Adigwe hay nhất giải

Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Ý đã làm nên kỳ tích khi đăng quang tại giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 sau trận chung kết nghẹt thở với Nhật Bản.

Tuyển U21 Ý lần thứ 3 vô địch thế giới bóng chuyền U21 sau các năm 2011, 2021

Tâm điểm của trận đấu là màn trình diễn siêu hạng của Merit Chinenyenwa Adigwe, cô đã ghi đến 34 điểm trong trận cuối, đưa Ý đến chiến thắng 3-2 (25-22, 22-25, 15-25, 25-19, 15-11). Adigwe không chỉ là cầu thủ xuất sắc nhất trận mà còn được Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) vinh danh là MVP (cầu thủ xuất sắc nhất) của giải, kết thúc giải với tổng cộng 166 điểm, gồm 132 pha tấn công, 24 chắn bóng (block) và 10 lần giao bóng ăn điểm (aces).

Chia sẻ về thành tích, Adigwe nói: “Tôi rất hạnh phúc và tự hào với những gì đạt được. Danh hiệu MVP mang ý nghĩa rất lớn và tôi nóng lòng được chia sẻ khoảnh khắc này với gia đình và đồng đội”.

Adigwe (số 11) là cầu thủ hay nhất giải với tổng 166 điểm

Ngoài Adigwe, Ý còn hai cái tên góp mặt trong "Dream Team" của giải: Teresa Maria Bosso (Chủ công hay nhất) và Dalila Marchesini (Phụ công hay nhất), khẳng định sức mạnh vượt trội của các cô gái mặc màu áo thiên thanh.

💪 Nhật Bản và Brazil khẳng định sức mạnh, Bulgaria ghi dấu ấn

Nhật Bản tiếp tục là “kỳ phùng địch thủ” của Ý với dàn cầu thủ chất lượng như Sae Omori (Chủ công hay nhất), Chisato Hanaoka (Chuyền hai tốt nhất) và Ami Uchizawa (Libero hay nhất). Dù thất bại ở chung kết, Nhật Bản vẫn cho thấy tiềm lực mạnh mẽ khi đua đến tận set 5.

Brazil giành huy chương đồng sau khi vượt qua Bulgaria 3-1. Rebeca Borges Viana và Helena Wenk Hoengen tỏa sáng với lần lượt 24 và 23 điểm, giúp đội bóng Nam Mỹ đoạt HCĐ thứ 2 liên tiếp.

Cameroon là đội châu Phi đầu tiên lọt vào tứ kết giải U21 nữ thế giới

✈️ Đội bóng châu Phi đầu tiên vào tứ kết U21 thế giới

Bên cạnh cuộc cạnh tranh của các cường quốc, bóng chuyền châu Phi ghi dấu lịch sử khi Cameroon lọt vào tứ kết giải U21 nữ thế giới, kỳ tích chưa từng có với bóng chuyền trẻ của “lục địa Đen”. Đây là lần đầu tiên đại diện châu Phi vượt qua vòng bảng và góp mặt ở top 8 giải trẻ thế giới, mở ra hy vọng về hành trình mới cho bóng chuyền nữ Cameroon cũng như toàn châu Phi.

📋 Những cái tên nổi bật giải đấu

Merit Adigwe (Ý): MVP, đối chuyền hay nhất, ghi tổng 166 điểm.

Teresa Maria Bosso (Ý): 1 trong 2 chủ công hay nhất.

Dalila Marchesini (Ý): 1 trong 2 phụ công tốt nhất.

Sae Omori (Nhật Bản): 1 trong 2 chủ công hay nhất.

Chisato Hanaoka (Nhật Bản): Chuyền hai tốt nhất.

Ami Uchizawa (Nhật Bản): Libero hay nhất.

Luana Camila Kuskowski (Brazil): 1 trong 2 phụ công tốt nhất.