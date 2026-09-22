Việt Nam giành HCV ASIAD đầu tiên: Nhảy vọt trên bảng xếp hạng châu Á, top 5 Đông Nam Á

Cú đột phá ấn tượng vừa xuất hiện tại Đại hội Thể thao châu Á (Asian Games 2026) diễn ra tại Nhật Bản. Sau hai ngày thi đấu chính thức đầy thử thách, đoàn thể thao Việt Nam vừa trải qua một khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc thực sự ở bộ môn karate nội dung kata, trực tiếp làm thay đổi cục diện bảng tổng sắp huy chương châu lục.

3 cô gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên giúp Việt Nam thăng tiến bảng xếp hạng ASIAD 20

Cú nhảy vọt trên bảng tổng sắp châu lục

Tính đến hết ngày thi đấu 21/9, đội tuyển Việt Nam trải qua giai đoạn khởi đầu tương đối chật vật khi mới chỉ giành được 3 HCĐ. Thành tích khiêm tốn này khiến chúng ta chỉ đứng 25 toàn đại hội và chấp nhận đứng ở vị trí thứ 6 tại khu vực Đông Nam Á, xếp sau hàng loạt quốc gia như Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore và Indonesia.

Tuy nhiên, cục diện đã hoàn toàn thay đổi vào chiều ngày 22/9. Cơn khát vàng của người hâm mộ thể thao nước nhà chính thức được giải tỏa theo cách không thể thuyết phục hơn.

Với tấm HCV quý như vàng mười vừa giành được của tuyển karate đồng đội nữ, đoàn Việt Nam đã thực hiện một cú thăng tiến mạnh mẽ khi tăng liền 8 bậc, vươn lên vị trí thứ 17 trên bảng tổng sắp ASIAD 2026 (tính đến 16h chiều 22/9). Ở đấu trường khu vực, chúng ta đứng top 5 Đông Nam Á.

Tính đến 16h, chiều 22/9, Việt Nam vươn lên hạng 17 ASIAD, đứng top 5 Đông Nam Á

Vinh danh những "cô gái vàng" Karate và những người mở đường

Cột mốc lịch sử này gọi tên bộ ba võ sĩ tài năng của đội tuyển kata (biểu diễn quyền) đồng đội nữ gồm: Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên. Trong trận chung kết cân não, các cô gái vàng của chúng ta đã cống hiến một màn trình diễn đỉnh cao, đè bẹp đối thủ mạnh Iran với tỷ số tuyệt đối 5-0 để bảo vệ thành công vị thế đương kim vô địch ASIAD.

Chiến công này chắc chắn không thể thiếu bệ phóng từ sự kiên trì của các vận động viên đã mở đường trước đó. Bên cạnh tấm HCV lịch sử của bộ ba quyền nữ, chúng ta cũng vinh danh 3 nội dung khác đã xuất sắc mang về những tấm HCĐ quý giá cho Tổ quốc trong hai ngày thi đấu đầu tiên, bao gồm võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly (bộ môn karate, nội dung kumite đối kháng nữ -68kg), Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi (teqball) và Bùi Ngọc Nhi (karate, kata cá nhân nữ).