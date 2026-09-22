Karate Việt Nam ghi danh bảng vàng ASIAD: 3 hot girl thắng đậm Iran, ẵm HCV đầu tiên

Chiều nay 22/9, tại nhà thi đấu Toyohashi Gymnasium (Nhật Bản), đội tuyển karate tham dự nội dung kata (biểu diễn quyền) đồng đội nữ đã chính thức giải cơn khát vàng, mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao châu Á (Asian Games 2026).

Trong trận chung kết đỉnh cao, bộ ba võ sĩ Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã thắng áp đảo đội tuyển Iran với tỷ số tuyệt đối 5-0.

Bộ ba võ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên giành HCV ASIAD đầu tiên cho Việt Nam. Ảnh Bùi Lượng (Đoàn thể thao Việt Nam)

"Cơn mưa điểm số", vượt qua đối thủ đầy ấn tượng

Bước vào trận tranh ngôi vương châu lục với áp lực đè nặng của nhà đương kim vô địch, các cô gái Việt Nam lựa chọn bài quyền huyền thoại Tomari Bassai. Trên thảm đấu Tatami 1, ba nữ võ sĩ đã thực hiện những đòn thế vô cùng uy lực, chuẩn mực và đồng điệu đến kinh ngạc.

Sự sắc lẹm, thần thái trong từng chuyển động giúp Việt Nam nhận về "cơn mưa điểm số" từ 8.2 đến 8.8 (đạt trung bình áp đảo 8.65). Ngược lại, bài quyền Papuren của đội tuyển Iran thi đấu bị lép vế và chỉ giành được điểm trung bình 8.30.

Trước đó tại các vòng ngoài, đội tuyển Việt Nam cũng thể hiện sức mạnh khi lần lượt đánh bại Nepal ở tứ kết và Đài Loan (Trung Quốc) ở bán kết cùng với tỷ số 5-0.

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Tấm HCV mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ ASIAD lần này càng trở nên ý nghĩa khi đội hình năm nay đã có sự thay đổi lớn về mặt nhân sự. Từ bộ khung vô địch ASIAD 19 trước đó, hai vận động viên kỳ cựu là Lưu Thị Thu Uyên và Nguyễn Thị Phương đã rời đội.

Nguyễn Thị Ngọc Trâm, trụ cột duy nhất còn sót lại đã hoàn thành xuất sắc vai trò dẫn dắt và giữ nhịp cho toàn đội. Hai gương mặt mới được ban huấn luyện đầu tư trọng điểm suốt 2 năm qua là Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã xóa tan những hoài nghi, khỏa lấp hoàn toàn khoảng trống của các đàn chị để giúp karate Việt Nam bảo vệ thành công vị thế tại ASIAD.

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