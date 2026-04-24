Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Hà Nội: So tài không khoan nhượng (V-League)
(18h, 24/4, vòng 20 V-League) Ninh Bình và Hà Nội đang cạnh tranh thứ hạng trực tiếp với nhau. Vì thế, màn so tài giữa hai đội hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.
V-League | 18h, 24/4 |
Điểm
Văn Lâm
Thanh Thịnh
Marcelino
Quang Nho
Tiến Anh
Đức Chiến
Thành Trung
Hoàng Đức
Geovane
Quốc Việt
Friday
Điểm
Văn Chuẩn
Duy Mạnh
Xuân Mạnh
Văn Thắng
Văn Toàn
Đình Hai
Hoàng Hên
Hai Long
Văn Quyết
Fisher
Floro Daniel
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Chủ nhà quyết tâm chiến thắng
Vòng 20 LPBank V-League 1-2025/2026 sẽ chứng kiến một màn đối đầu rất đáng chờ đợi giữa đội bóng tân binh giàu tham vọng Ninh Bình FC và đối thủ là CLB giàu thành tích nhất lịch sử V.League - CLB Hà Nội.
Đây không chỉ đơn thuần là cuộc chạm trán giữa một "tân binh" tham vọng và một "đế chế" đang tìm lại ánh hào quang, mà còn là tâm điểm của những toan tính chiến thuật và sự thay đổi nhân sự bắt buộc trong cuộc đua tranh vào tốp ba đội mạnh nhất giải đấu.
Về phía Ninh Bình, dù mang danh nghĩa là đội bóng tân binh nhưng họ không hề tỏ ra 'non nớt' nhờ sự đầu tư mạnh mẽ về mặt nhân sự con người. CLB Ninh Bình hiện tại đang sở hữu bộ khung mà bất kỳ đội bóng nào tại V-League cũng phải khao khát.
Nỗi lo hàng thủ của Hà Nội
Hà Nội FC đang ở vào thế khó. Việc mất Thành Chung là tổn thất không thể bù đắp bằng các cá nhân đơn lẻ. Tuy nhiên, bản lĩnh của đội bóng từng nhiều lần vô địch V.League chính là khả năng vượt khó. Những ngôi sao như Văn Quyết, Hùng Dũng hay Tuấn Hải, Hai Long cần phải lên tiếng đúng lúc để dẫn dắt đội bóng của mình tiến về phía trước.
Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Hai trọng tài FIFA người Malaysia điều hành các trận đấu đáng chú ý tại vòng 20 V-League 2025/2026.
-24/04/2026 12:20 PM (GMT+7)