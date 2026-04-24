Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Hà Nội: So tài không khoan nhượng (V-League)

V-League | 18h, 24/4 | Ninh Bình 0 - 0 Hà Nội (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Ninh Bình vs Hà Nội Hà Nội Điểm Văn Lâm Thanh Thịnh Marcelino Quang Nho Tiến Anh Đức Chiến Thành Trung Hoàng Đức Geovane Quốc Việt Friday Điểm Văn Chuẩn Duy Mạnh Xuân Mạnh Văn Thắng Văn Toàn Đình Hai Hoàng Hên Hai Long Văn Quyết Fisher Floro Daniel Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Ninh Bình Ninh Bình Hà Nội Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Lâm, Thanh Thịnh, Marcelino, Quang Nho, Tiến Anh, Đức Chiến, Thành Trung, Hoàng Đức, Geovane, Quốc Việt, Friday Văn Chuẩn, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Văn Thắng, Văn Toàn, Đình Hai, Hoàng Hên, Hai Long, Văn Quyết, Fisher, Floro Daniel

Chủ nhà quyết tâm chiến thắng

Vòng 20 LPBank V-League 1-2025/2026 sẽ chứng kiến một màn đối đầu rất đáng chờ đợi giữa đội bóng tân binh giàu tham vọng Ninh Bình FC và đối thủ là CLB giàu thành tích nhất lịch sử V.League - CLB Hà Nội.

Đây không chỉ đơn thuần là cuộc chạm trán giữa một "tân binh" tham vọng và một "đế chế" đang tìm lại ánh hào quang, mà còn là tâm điểm của những toan tính chiến thuật và sự thay đổi nhân sự bắt buộc trong cuộc đua tranh vào tốp ba đội mạnh nhất giải đấu.

Về phía Ninh Bình, dù mang danh nghĩa là đội bóng tân binh nhưng họ không hề tỏ ra 'non nớt' nhờ sự đầu tư mạnh mẽ về mặt nhân sự con người. CLB Ninh Bình hiện tại đang sở hữu bộ khung mà bất kỳ đội bóng nào tại V-League cũng phải khao khát.

Nỗi lo hàng thủ của Hà Nội

Hà Nội FC đang ở vào thế khó. Việc mất Thành Chung là tổn thất không thể bù đắp bằng các cá nhân đơn lẻ. Tuy nhiên, bản lĩnh của đội bóng từng nhiều lần vô địch V.League chính là khả năng vượt khó. Những ngôi sao như Văn Quyết, Hùng Dũng hay Tuấn Hải, Hai Long cần phải lên tiếng đúng lúc để dẫn dắt đội bóng của mình tiến về phía trước.

