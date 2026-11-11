Lịch thi đấu môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 mới nhất
Điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 có 52 nội dung huy chương, diễn ra từ ngày 20/11 đến 1/12. Các cuộc tranh tài được tổ chức tại TP.HCM, Bình Phước và Khánh Hòa.
Lịch thi đấu sơ bộ môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026
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|Ngày
|Nội dung
|Địa điểm
|Ghi chú
|29/3/2026
|Marathon nam, nữ
|Khánh Hòa
|Đã tổ chức
|20–21/11/2026
|Chuẩn bị thi đấu việt dã leo núi
|Núi Bà Rá, Đồng Nai
|Công tác tổ chức
|22/11/2026
|Việt dã leo núi nam, nữ
|Núi Bà Rá, Đồng Nai
|Tranh 2 HCV
|22–24/11/2026
|Tập huấn, chuẩn bị và phân công trọng tài điền kinh
|TP.HCM
|Công tác chuyên môn
|25–26/11/2026
|Vòng sơ loại các nội dung điền kinh
|SVĐ Thống Nhất, TP.HCM
|26 nội dung có vòng sơ loại
|27/11/2026
|Bắt đầu thi đấu chính thức, tranh huy chương
|SVĐ Thống Nhất, TP.HCM
|Nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ mở màn trao huy chương
|28/11/2026
|Thi đấu các nội dung điền kinh
|TP.HCM
|Tranh huy chương
|29/11/2026
|Thi đấu các nội dung điền kinh
|TP.HCM
|Tranh huy chương
|30/11/2026
|Thi đấu các nội dung điền kinh
|TP.HCM
|Tranh huy chương
|01/12/2026
|Ngày thi đấu cuối cùng
|TP.HCM
|Kết thúc chương trình tranh huy chương
Điền kinh tranh tài 52 nội dung huy chương
Môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 có tổng cộng 52 nội dung huy chương, với lịch thi đấu kéo dài từ ngày 20/11 đến 1/12. Các cuộc tranh tài được tổ chức tại nhiều địa điểm, gồm TP.HCM, Bình Phước và Khánh Hòa.
Môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 có tổng cộng 52 nội dung huy chương
Trong đó, nội dung việt dã leo núi nam và nữ diễn ra từ ngày 20/11 đến 23/11 tại khu vực núi Bà Rá, Phước Long, Bình Phước. Riêng marathon nam và nữ đã thi đấu từ tháng 3/2026 tại Nha Trang, Khánh Hòa, trong khuôn khổ giải Vô địch quốc gia Báo Tiền Phong. Kết quả được bảo lưu để tính vào thành tích huy chương của Đại hội.
Các nội dung chính tổ chức tại sân Thống Nhất
Phần thi đấu trong sân vận động và đi bộ được tổ chức tại sân Thống Nhất, TP.HCM. Từ ngày 22/11 đến 24/11 là thời gian tập huấn trọng tài chuyên môn. Giai đoạn sơ loại diễn ra ngày 25/11 và 26/11 đối với 26 nội dung có số lượng đăng ký vượt giới hạn. Các cuộc tranh tài chính thức và chung kết bắt đầu từ sáng 27/11, kéo dài đến hết ngày 1/12.
Trong tổng số 52 nội dung, có 46 nội dung trong sân vận động và 6 nội dung ngoài đường băng. Chương trình bao gồm các cự ly chạy, chạy rào, nhảy cao, nhảy xa, ném lao, đẩy tạ, đi bộ 20km cùng hai nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x100m và 4x400m.
Lịch thi đấu điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 sẽ được cập nhật theo từng ngày, nội dung và địa điểm để người hâm mộ tiện theo dõi.
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