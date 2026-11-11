Lịch thi đấu môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 mới nhất

Lịch thi đấu sơ bộ môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

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Ngày Nội dung Địa điểm Ghi chú 29/3/2026 Marathon nam, nữ Khánh Hòa Đã tổ chức 20–21/11/2026 Chuẩn bị thi đấu việt dã leo núi Núi Bà Rá, Đồng Nai Công tác tổ chức 22/11/2026 Việt dã leo núi nam, nữ Núi Bà Rá, Đồng Nai Tranh 2 HCV 22–24/11/2026 Tập huấn, chuẩn bị và phân công trọng tài điền kinh TP.HCM Công tác chuyên môn 25–26/11/2026 Vòng sơ loại các nội dung điền kinh SVĐ Thống Nhất, TP.HCM 26 nội dung có vòng sơ loại 27/11/2026 Bắt đầu thi đấu chính thức, tranh huy chương SVĐ Thống Nhất, TP.HCM Nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ mở màn trao huy chương 28/11/2026 Thi đấu các nội dung điền kinh TP.HCM Tranh huy chương 29/11/2026 Thi đấu các nội dung điền kinh TP.HCM Tranh huy chương 30/11/2026 Thi đấu các nội dung điền kinh TP.HCM Tranh huy chương 01/12/2026 Ngày thi đấu cuối cùng TP.HCM Kết thúc chương trình tranh huy chương

Điền kinh tranh tài 52 nội dung huy chương

Môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 có tổng cộng 52 nội dung huy chương, với lịch thi đấu kéo dài từ ngày 20/11 đến 1/12. Các cuộc tranh tài được tổ chức tại nhiều địa điểm, gồm TP.HCM, Bình Phước và Khánh Hòa.

Môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 có tổng cộng 52 nội dung huy chương

Trong đó, nội dung việt dã leo núi nam và nữ diễn ra từ ngày 20/11 đến 23/11 tại khu vực núi Bà Rá, Phước Long, Bình Phước. Riêng marathon nam và nữ đã thi đấu từ tháng 3/2026 tại Nha Trang, Khánh Hòa, trong khuôn khổ giải Vô địch quốc gia Báo Tiền Phong. Kết quả được bảo lưu để tính vào thành tích huy chương của Đại hội.

Các nội dung chính tổ chức tại sân Thống Nhất

Phần thi đấu trong sân vận động và đi bộ được tổ chức tại sân Thống Nhất, TP.HCM. Từ ngày 22/11 đến 24/11 là thời gian tập huấn trọng tài chuyên môn. Giai đoạn sơ loại diễn ra ngày 25/11 và 26/11 đối với 26 nội dung có số lượng đăng ký vượt giới hạn. Các cuộc tranh tài chính thức và chung kết bắt đầu từ sáng 27/11, kéo dài đến hết ngày 1/12.

Trong tổng số 52 nội dung, có 46 nội dung trong sân vận động và 6 nội dung ngoài đường băng. Chương trình bao gồm các cự ly chạy, chạy rào, nhảy cao, nhảy xa, ném lao, đẩy tạ, đi bộ 20km cùng hai nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x100m và 4x400m.

Lịch thi đấu điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 sẽ được cập nhật theo từng ngày, nội dung và địa điểm để người hâm mộ tiện theo dõi.