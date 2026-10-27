Mỹ nhân điền kinh Trung Quốc bật khóc vì bị công kích

Trong loạt video phỏng vấn được Jiupai News công bố ngày 20 và 21/10, Wu Yanni (Ngô Diễm Ni) lần đầu chia sẻ chi tiết về những vấn đề sức khỏe, áp lực tâm lý và tranh cãi mà cô phải đối mặt trong hành trình giành HC đồng 100m rào nữ tại ASIAD Aichi-Nagoya 2026.

VĐV 29 tuổi thừa nhận từng rơi vào trạng thái tuyệt vọng khi thành tích thi đấu liên tục đi xuống, dù vẫn duy trì cường độ tập luyện cao. Cô cũng lên tiếng trước những chỉ trích cho rằng bản thân thích gây chú ý, thường xuyên phát ngôn quá tự tin so với năng lực thực tế.

"Mẹ cho rằng tôi hay nói quá, nhưng tôi không nghĩ vậy", Wu chia sẻ. "Ở nội dung 100m rào nữ Trung Quốc, tôi đã hơn 20 lần chạy dưới 13 giây. Việc duy trì thành tích như vậy đủ để chứng minh tôi là một VĐV hàng đầu".

Wu Yanni bật khóc khi khoác quốc kỳ Trung Quốc sau khi giành HC đồng 100 m rào nữ với thành tích 13,12 giây tại sân Mizuho, Nagoya, Nhật Bản tối 27/9/2026. Ảnh: Xinhua

Theo Wu, VĐV chuyên nghiệp cần tin tưởng vào năng lực bản thân để duy trì tinh thần cạnh tranh. Cô cũng không đồng tình với quan điểm cho rằng VĐV phải luôn khiêm tốn, kín tiếng. "Tại sao tôi phải khiêm tốn và giữ thái độ kín tiếng trên đường chạy?", cô đặt câu hỏi.

Tuy nhiên, đằng sau những phát biểu đầy tự tin là một năm mà Wu mô tả như cơn ác mộng. Cô tiết lộ nồng độ hemoglobin trong máu và testosterone trong huyết thanh đều giảm mạnh, khiến thể lực và sức mạnh suy giảm đáng kể. Nếu trước đây có thể thực hiện động tác cử tạ đòn lên vai với mức 90 kg, năm nay cô thậm chí không nâng nổi 70 kg. "Điều đó thực sự khiến tôi suy sụp. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy bản thân hoàn toàn vô dụng", Wu bày tỏ.

Trong cuộc phỏng vấn khác với Bắc Kinh Thanh Niên báo, Wu cho biết các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng bắt đầu xuất hiện sau Đại hội Thể thao toàn quốc Trung Quốc năm 2025. Ngoài chấn thương đầu gối và thắt lưng, nhiều chỉ số cơ thể của cô cũng trở nên bất thường. "Có giai đoạn, ngay cả chạy chậm trong lúc tập luyện cũng khiến tôi gần như không thở nổi. Chỉ chạy vài lượt, tôi đã cảm thấy không thể chịu đựng thêm", Wu kể.

Theo Wu, các chỉ số tập luyện cho thấy cô có khả năng chạy 100m rào trong khoảng 12,6 đến 12,7 giây. Nhưng khi bước vào thi đấu, cô không thể tái hiện phong độ tương ứng. Sau khi chỉ đạt 13,25 giây trong chung kết cuộc thi tuyển chọn ASIAD, nữ VĐV suy sụp tinh thần. Cô cố kìm nén cảm xúc cho đến khi mọi người rời sân, chỉ còn đội ngũ huấn luyện mới bật khóc và hỏi bao giờ những cuộc thi như thế này mới kết thúc.

Áp lực tiếp tục gia tăng trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD. Chân chạy 29 tuổi phải gặp chuyên gia tâm lý thể thao bảy ngày liên tiếp, thậm chí vẫn tham gia trị liệu vào ngày trước khi lên đường.

Yanni tranh cãi với trọng tài sau khi bị phạt lỗi xuất phát tại ASIAD 2023. Ảnh: VCG

Nỗi ám ảnh lớn nhất của cô bắt nguồn từ ASIAD Hàng Châu 2023, nơi Wu bị hủy kết quả sau khi xuất phát phạm quy ở chung kết 100m rào nữ. Khi ấy, cô là ứng viên tranh huy chương sau khi đạt thành tích 12,76 giây tại Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới ở Thành Đô.

Sự cố tại Hàng Châu không chỉ khiến Wu lỡ cơ hội giành huy chương mà còn đẩy cô vào tâm điểm chỉ trích. Những lời công kích, chế giễu trên mạng xã hội kéo dài suốt nhiều năm. Sau thất bại năm 2023, VĐV Trung Quốc liên tục nhận các cuộc điện thoại quấy rối, đến mức phải chuyển điện thoại sang chế độ máy bay và kết nối Internet thông qua thiết bị phát mạng của đội.

Wu thậm chí từng cãi nhau với mẹ sau khi bà nói rằng nếu không xuất phát phạm quy, cô cũng chỉ về nhì. Cô phản ứng vì cho rằng không ai hiểu được những nỗ lực chuẩn bị và cảm giác đau đớn của bản thân sau thất bại.

"Tôi cảm thấy dù đi hướng nào cũng không tìm thấy lối thoát. Những lời bàn tán của dư luận đã khiến tôi mắc kẹt", Wu bày tỏ. "Nếu giành HC vàng, có lẽ mọi chuyện đã khép lại. Nhưng vì tôi không giành HC vàng, lại còn xuất phát phạm quy, ngày càng nhiều người vây quanh, dùng lời nói để công kích, hạ thấp, vu khống và lăng mạ tôi".

Wu cho biết cô đã cài một ứng dụng đếm ngày trên điện thoại sau thất bại ở Hàng Châu. Suốt hơn 1.090 ngày, cô luôn nhớ về sai lầm này và tìm cách vượt qua. Tại ASIAD Aichi-Nagoya, diễn ra cuối tháng 9/2026, Wu không đặt nhiều kỳ vọng. Cô thậm chí đùa với lãnh đạo đội tuyển Trung Quốc rằng đừng kỳ vọng quá cao vào mình.

Trong chung kết 100m rào nữ ngày 27/9, Wu xuất phát chậm nhất trong tám VĐV, với thời gian phản ứng 0,192 giây. Cô thừa nhận vẫn sợ xuất phát phạm quy như ba năm trước. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực tăng tốc trong nửa sau cuộc đua, Wu cán đích thứ ba với thành tích 13,12 giây, giành HC đồng. Hai VĐV chủ nhà Nhật Bản, Fukube Mako và Nakajima Hitomi, lần lượt giành HC vàng và bạc với thành tích 12,74 và 12,78 giây.

Trong bài đăng ngày 4/10, Diễm Ni tiếp tục nhìn lại hành trình 1.092 ngày kể từ ASIAD Hàng Châu. "Ba năm trước, tôi quá muốn thắng nên đã thua. Ba năm sau, tôi không muốn thua nên đã chiến đấu đến cùng", cô viết.

Mẹ của Wu Yanni cũng xuất hiện trong một trong những video phỏng vấn. Ảnh: Douyin

Tuy nhiên, tranh cãi về Wu không dừng lại ở những kết quả thi đấu. Trong loạt phỏng vấn mới nhất, mẹ Wu cho rằng con gái thường xuyên trở thành tâm điểm dư luận vì cá tính quá mạnh và khác biệt với hình ảnh VĐV truyền thống. "Con bé có cá tính quá rõ rệt, lại quá đề cao cái tôi, khiến nhiều người cảm thấy không giống hình mẫu VĐV họ vẫn quen nhìn nhận", bà nhận xét.

Theo mẹ Wu, một số người còn chỉ trích con gái dành quá nhiều thời gian trang điểm, chăm chút ngoại hình. Bà cho biết chính mình có ảnh hưởng đến thói quen làm đẹp của con gái và luôn khuyến khích cô tự tin thể hiện bản thân.

Khoảnh khắc xúc động nhất cuộc phỏng vấn diễn ra khi Wu nhắc đến người ông ngoại đã khuất và những lời chế giễu nhắm vào nghi thức trước khi thi đấu của cô. Wu kể rằng năm 2021, trước một cuộc đua, cô hôn chiếc dây chuyền đeo trên cổ, ngước nhìn lên trời và cầu mong ông ngoại phù hộ để hoàn thành phần thi thuận lợi. Về sau, động tác chỉ tay lên trời trở thành một phần trong nghi thức trước khi xuất phát của cô.

Tuy nhiên, một số người dùng mạng xã hội chế giễu hành động này, thậm chí xúc phạm người ông đã mất. "Tôi thường bỏ qua phần lớn những lời công kích, nhưng việc cư dân mạng xúc phạm ông ngoại là điều không thể chấp nhận", Wu nói trong nước mắt.

Wu Yanni nghẹn ngào rơi nước mắt khi nhắc đến việc bị những kẻ trên mạng công kích thói quen khởi động trước cuộc đua của cô. Ảnh: Douyin

Cô giải thích bản thân có tình cảm đặc biệt sâu sắc với ông. Khi mới ba ngày tuổi, Wu đã được ông ngoại đón về chăm sóc. Hai ngày sau, mẹ cô bị băng huyết nghiêm trọng và suýt mất mạng. Trong khi mẹ thường đặt yêu cầu cao và đôi khi khiến cô nảy sinh tâm lý chống đối, ông ngoại lại dành cho cô sự yêu thương vô điều kiện.

"Chính tình yêu thương của ông ngoại đã cho tôi sự tin tưởng và điểm tựa, giúp tôi trở thành Wu Yanni tự tin, vui vẻ, lạc quan, thậm chí có phần phô trương như mọi người thấy ngày nay", cô nói.

Wu thừa nhận những lời chỉ trích kéo dài từ năm 2023 đã làm thay đổi con người mình. Cô cảm thấy sự sắc sảo và cá tính mạnh mẽ trước đây dần bị bào mòn.

Phát biểu của cô tiếp tục tạo ra những phản ứng trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người cho rằng Wu chú trọng xây dựng hình ảnh cá nhân hơn là cải thiện thành tích quốc tế. "Thành tích ở các giải thế giới thì khiêm tốn, nhưng hoạt động quảng bá hình ảnh trong nước lại cực kỳ rầm rộ", một tài khoản bình luận.

Người khác cho rằng cô có thể được yêu mến hơn nếu kín tiếng. Ngược lại, những người ủng hộ bảo vệ quyền thể hiện cá tính của Wu, đồng thời nhấn mạnh những lần chạy dưới 13 giây và thành tích ở các giải quốc nội là cơ sở cho sự tự tin của cô.

Dù phải đối mặt với nhiều áp lực, Wu khẳng định chưa có ý định giải nghệ. Cô muốn tiếp tục thi đấu chừng nào cơ thể còn cho phép. Chân chạy 29 tuổi cho biết ưu tiên hiện tại là hồi phục sức khỏe, hoàn thành đợt tập huấn mùa đông và chuẩn bị cho giải vô địch châu Á cùng giải vô địch thế giới năm 2027.

"Tôi chưa bao giờ tin tưởng bản thân như lúc này. Điều tôi muốn nói nhất bây giờ là: Wu Yanni, cô giỏi lắm", cô bày tỏ.