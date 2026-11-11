Nghịch lý ở MU: Đội nam thảm hại, đội nữ bất bại vì…giới chủ mặc kệ?

Fan MU đã biết tình cảnh của đội bóng: 8 vòng liên tiếp không thắng tại Premier League, đứng thứ 18 trên BXH, đã bị loại sớm khỏi League Cup. Đa số cầu thủ xuống phong độ, lực lượng được bổ sung nhưng không đều, trách nhiệm của HLV trưởng khá lớn nhưng ban lãnh đạo đội cũng bị chỉ trích, thậm chí bởi chính cầu thủ.

Nhưng trong lúc đó, đội nữ MU lại bay cao. Các chị em đang trong chuỗi bất bại 11 trận liên tiếp ở mọi đấu trường, trong đó có 7 vòng liền không thua ở giải Super League (thắng 4), cũng như thắng 4 trận liên tiếp ở League Cup (tên chính thức là Players Cup).

Đội nữ MU thực ra không phải thế lực hùng mạnh gì ở giải Super League, họ đang đứng thứ 5 trên BXH 14 đội với 10 điểm ít hơn đội đầu bảng Man City. Nhưng thành tích hiện tại đã gây chú ý bởi đầu mùa họ chuẩn bị tồi tới mức được xem là một ứng cử viên xuống hạng.

Vượt khó nhờ nữ tướng

Đội nữ MU có mùa hè không yên ả, HLV Marc Skinner từng đoạt FA Cup cho đội 2 năm trước nhưng ông đã từ chức do đội bóng, năm này qua năm khác, bán đi những cầu thủ hay nhất. Giọt nước tràn ly là hè này MU đẩy đi Melvine Malard, một trong những tiền đạo tốt nhất của CLB, sang Chelsea chỉ 2 tuần trước khi mùa bóng khởi tranh (Malard đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Chelsea và đứng top 4 chân sút của giải).

Thay thế Sinner, một chuyên gia đá cúp trong những năm dẫn dắt MU (4 lần vào chung kết FA Cup & League Cup), là nữ HLV Eva Olid đến từ Tây Ban Nha. Nhà cầm quân 41 tuổi này sở hữu chứng chỉ UEFA Pro, chứng chỉ huấn luyện cao nhất ở châu Âu, và năm 2021 bà tới đảm nhiệm công việc ở CLB Hearts của giải hạng 2 Scotland.

Bả Eva Olid đưa Hearts từ đội bóng hạng Hai tới chức vô địch Scotland đầu tiên trong lịch sử

CLB Hearts đã thăng tiến không ngờ trong 5 năm được bà Olid dẫn dắt. Họ thăng hạng ngay lập tức, về đích thứ 4 ở giải Scotland ngay mùa đầu lên hạng, mùa kế tiếp đoạt ngôi Á quân League Cup, và mùa 2025/26 đoạt chức vô địch Scotland lần đầu tiên trong lịch sử. Thành công vang dội này khiến MU mời bà về trong hè năm nay.

Mất công mời HLV Olid, nhưng MU lại bán bớt trụ cột nên khởi đầu mùa của đội bóng khá khó khăn. Họ chẳng thắng lần nào trong 4 trận giao hữu (thua 3) và khi vào mùa giải, họ thua 1-2 trước London City Lionesses ở ngày ra quân trước khi thua đậm 0-5 trước đại gia Chelsea. Nhưng sau đó là chuỗi 11 trận bất bại đang diễn ra.

Lối chơi của MU dưới sự dẫn dắt của bà Olid cũng gây ấn tượng, tấn công mạch lạc và các cầu thủ có sự quyết tâm cao. MU chỉ thiếu chút nữa đã đoạt 3 điểm ngay tại sân của đương kim Á quân Arsenal nhưng bị gỡ hòa 1-1 ở phút 90+5, và họ sau đó cầm hòa 1-1 trước đương kim vô địch Man City với bàn gỡ ở phút 89.

Đội nữ cũng bị cắt giảm

Nhưng điều đáng nói là MU đang chơi tốt nhờ bà Olid, nhưng cũng nhờ INEOS… mặc kệ. Đội nữ bán trụ cột chính là cách INEOS cắt giảm chi phí trong thời buổi tài chính khó khăn, họ chọn bà Olid chính vì nữ HLV quê xứ Catalan này có kinh nghiệm nâng tầm cầu thủ trẻ ở Hearts và không đòi hỏi cao. Quả nhiên từ khi về MU, bà Olid đã giới thiệu một số tài năng của đội trẻ MU và họ thường ra sân tại League Cup.

Bà Olid trọng dụng một số không nhỏ cầu thủ được đào tạo ở đội trẻ, do MU đã bán đi nhiều trụ cột trong 2 năm qua

HLV Olid được toàn quyền lựa chọn cầu thủ cũng như dùng đấu pháp mình muốn, trong khi ban lãnh đạo gần như không để ý vì bận giải quyết đống hỗn độn ở đội nam. Tuy nhiên sự mặc kệ này cũng đáng lo, bởi để MU cạnh tranh các danh hiệu lớn, họ sẽ cần nhiều sự đầu tư hơn, mà điều này đã không còn trong 3 năm qua sau thành tích về nhì giải Super League mùa 2022/23 (INEOS tiếp quản MU không lâu sau).

Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng INEOS đang điều hành tồi cả ở đội nam lẫn đội nữ, nhưng đội nữ may mắn đang có một HLV rất giỏi. May mắn đó e sẽ không kéo dài mãi, và những gì diễn ra ở đội nam là một minh chứng u ám.