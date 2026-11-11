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De Bruyne mâu thuẫn với Hojlund, trở lại Ngoại hạng Anh gây sốc

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa Đông Kevin De Bruyne S.S.C Napoli

Kevin De Bruyne có thể một lần nữa thi đấu tại Ngoại hạng Anh và khoác áo đội bóng màu áo xanh.

     

De Bruyne mâu thuẫn với Hojlund

Theo tờ Il Mattino, Kevin De Bruyne có thể sớm rời Napoli sau khi liên tiếp vướng vào những vụ bất đồng với các đồng đội. Rasmus Hojlund, người từng chơi cho MU là một trong những cầu thủ được cho là đã xảy ra mâu thuẫn với De Bruyne.

Danh sách những người bất hòa với tiền vệ 35 tuổi còn có đội trưởng Giovanni Di Lorenzo và tiền đạo Lorenzo Lucca. Đáng chú ý, Lucca từng tranh cãi trực tiếp với De Bruyne ngay trên sân trong thất bại 1-4 của Napoli trước Porto hồi tuần trước.

De Bruyne gặp khó khăn tại Napoli

De Bruyne gặp khó khăn tại Napoli

Những rạn nứt trong nội bộ đội bóng thành Naples có thể khiến De Bruyne phải ra đi sớm hơn dự kiến, thậm chí ngay khi kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027 mở cửa.

Hợp đồng hiện tại của ngôi sao người Bỉ với Napoli còn thời hạn đến mùa hè năm sau, kèm điều khoản cho phép đội bóng Italia gia hạn thêm một năm. Tuy nhiên, tình hình căng thẳng hiện tại đang làm dấy lên khả năng đôi bên sớm đường ai nấy đi, trong đó có kịch bản De Bruyne rời đội bóng theo dạng chuyển nhượng tự do.

Cơ hội trở lại Ngoại hạng Anh

Theo Calcio Mercato, Everton đã có những động thái đầu tiên nhằm chiêu mộ De Bruyne. Họ đã có những cuộc tiếp xúc ban đầu với ngôi sao sinh năm 1991. 

Kể từ khi gia nhập Napoli, De Bruyne đã đóng góp vào 15 bàn thắng sau 36 lần ra sân, trong đó có 6 lần đóng góp trực tiếp vào các pha lập công ở mùa giải hiện tại.

De Bruyne mâu thuẫn với Hojlund, trở lại Ngoại hạng Anh gây sốc - 2

Ở mùa giải trước, De Bruyne từng xuất hiện những bất đồng với HLV Antonio Conte. Hiện tại, dưới sự dẫn dắt của Massimiliano Allegri, cựu sao Man City có mối quan hệ tích cực hơn với nhà cầm quân mới. Nhưng đổi lại, anh lại có nhiều mâu thuẫn với đồng đội.

De Bruyne chia tay Man City để gia nhập Napoli vào mùa hè năm 2025. Tuy nhiên, quãng thời gian thi đấu tại Serie A của anh không thực sự suôn sẻ khi liên tục gặp khó khăn trong việc thích nghi và duy trì phong độ.

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Trước 02:45 ngày 13/11
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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/de-bruyne-mau-thuan-voi-hojlund-tro-lai-ngo...

-11/11/2026 08:23 AM (GMT+7)
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