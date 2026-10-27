Nữ VĐV điền kinh diện bộ đồ "mặc như không" để tăng sự gợi cảm

Nhà vô địch Olympic cự ly 800m Keely Hodgkinson vừa trở thành tâm điểm của truyền thông thế giới khi trình làng một bộ trang phục thi đấu độc nhất vô nhị. Bộ bodysuit màu đen bó sát từ đầu đến chân này ngay lập tức thổi bùng một cuộc tranh cãi dữ dội về ranh giới giữa thời trang gợi cảm và hiệu suất thể thao.

Hodgkinson gây bão với bộ đồ đen bó sát, khoét lưng táo bạo trên đường chạy

Bộ đồ siêu bó và lời thú nhận "muốn cảm thấy gợi cảm"

Xuất hiện tại giải điền kinh Athlos ở London, Hodgkinson khiến toàn bộ khán đài ngỡ ngàng với bộ đồ nguyên khối màu đen bóng phủ kín từ lòng bàn tay đến cổ chân, đi kèm phần mũ trùm đầu ôm sát cắt khoét cho tóc đuôi ngựa. Điểm nhấn "bỏng mắt" của bộ trang phục là phần lưng được khoét sâu gần như trần trụi hoàn toàn.

Sau khi dễ dàng cán đích đầu tiên với thành tích 1 phút 56,40 giây, chân chạy người Anh không ngần ngại thừa nhận cô muốn bản thân "cảm thấy một chút gợi cảm" khi tranh tài. Đội ngũ huấn luyện của cô tiết lộ, siêu phẩm này được nhà tài trợ trang phục thiết kế riêng cho Keely. Chính nữ VĐV cũng thốt lên rằng cảm giác mặc bộ đồ này ra sân "giống như đang không mặc gì" vì nó quá nhẹ, giúp cơ thể cô chuyển động mượt mà và thanh thoát như một dòng nước.

Vũ khí tối tân hay chỉ là chiêu trò tiếp thị?

Ngay khi bộ đồ "Catwoman" này trình làng, nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng đây chỉ là một chiêu trò thu hút truyền thông của Nike và nữ VĐV. Tuy nhiên, HLV Jenny Meadows đã lên tiếng bảo vệ học trò và khẳng định đây là một "tác phẩm tuyên ngôn" mang tính cách mạng công nghệ.

Trên bề mặt vải được đính các gai nhỏ óng ánh một cách chiến lược nhằm tối ưu hóa tính khí động học, giúp giảm lực cản của gió và tăng tốc độ chạy. Trước đó, bộ đồ đã giúp Keely di chuyển linh hoạt bất chấp chấn thương viêm khớp gối.

Trang phục gây tranh cãi của nhà vô địch Olympic có nguy cơ vắng bóng tại Los Angeles 2028

Bị cấm cửa tại Olympic 2028

Dù được dự báo có thể tạo nên một cuộc cách mạng thời trang tương tự huyền thoại Cathy Freeman tại Sydney 2000, bộ trang phục "mặc như không" này lại chính thức nhận án phạt "khai tử" tại Olympic Los Angeles 2028 sắp tới.

Lý do không nằm ở yếu tố thuần phong mỹ tục, mà đến từ cuộc chiến thương mại gay gắt. Đoàn thể thao Vương quốc Anh (Team GB) có bản hợp đồng tài trợ độc quyền kéo dài hàng thập kỷ với thương hiệu lớn khác, buộc mọi VĐV phải mặc trang phục của hãng này khi thi đấu tại Thế vận hội.

Do đó, dù thế giới có thể phát sốt và các đối thủ của Keely có thể mặc bộ đồ tối tân này, thì chính Keely Hodgkinson sẽ không được mặc khi thi đấu trong màu áo Vương quốc Anh.