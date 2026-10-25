Nữ kiện tướng điền kinh 18 tuổi sở hữu vóc dáng đồng hồ cát cực phẩm

Không chỉ là một "búp bê" xinh đẹp trên các nền tảng mạng xã hội, nữ vận động viên 18 tuổi Viktoriya Trifonova còn đang khẳng định tài năng trên đường chạy tốc độ khốc liệt của Nga.

Viktoriya Trifonova gây sốt với nhan sắc nổi bật và tốc độ trên đường chạy

Trong thời gian gần đây, các đoạn video quay chậm ghi lại khoảnh khắc một nữ vận động viên điền kinh thắt chiếc nơ trắng trên tóc, tập trung cao độ tại bàn đạp xuất phát đã liên tục lọt xu hướng quốc tế. Danh tính của cô gái nhanh chóng được người hâm mộ săn lùng.

Đó chính là Viktoriya (thường gọi là Vika), chân chạy nước rút sinh năm 2008 của Nga. Sở hữu nhan sắc tựa thiên thần cùng hình thể "vạn người mê", Vika hiện là một trong những gương mặt trẻ tiềm năng nhất đang thu hút lượng tương tác khổng lồ trên mạng xã hội.

Đường cong "đồng hồ cát" nhờ khổ luyện

Điểm khiến Viktoriya lập tức thu hút mọi ánh nhìn chính là vóc dáng đồng hồ cát vô cùng rõ nét. Đối lập với gương mặt ưa nhìn là một cơ thể săn chắc, cơ bụng thắt chặt tạo nên chiếc eo con kiến và vòng hông nở nang.

Tỷ lệ hình thể đáng mơ ước này không tự nhiên mà có. Là một vận động viên cự ly ngắn (200m và 400m), Vika phải trải qua những bài tập thể lực vô cùng khắc nghiệt. Việc gánh tạ nặng, tập cơ và thực hiện các bước chạy bứt tốc cường độ cao liên tục đã giúp cô loại bỏ mỡ thừa, kiến tạo nên những khối cơ khỏe khoắn nhưng vẫn giữ được nét mềm mại, quyến rũ đặc trưng của phái đẹp. Khi khoác lên mình bộ đồ thi đấu bó sát, những sải chân dài của cô trên đường chạy luôn tạo nên một khung hình mãn nhãn cho người hâm mộ.

Nhan sắc ngọt ngào của cô nàng 18 tuổi

Thành tích ấn tượng ở tuổi 18

Nếu chỉ nhìn qua những hình ảnh đăng tải trên Instagram Viktoriya, nhiều người sẽ lầm tưởng cô là một người mẫu ảnh. Tuy nhiên, hồ sơ thi đấu của cô gái sinh năm 2008 này sẽ khiến tất cả phải trầm trồ. Vika là một tài năng điền kinh thực thụ khi vừa chính thức đạt danh hiệu Master of Sports (Kiện tướng thể thao Nga) sau màn trình diễn thăng hoa tại giải U23 Quốc gia tổ chức tại Volgograd.

Tại giải đấu này, cô đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 3 và thiết lập nên một kỷ lục cá nhân mới cực kỳ ấn tượng ở cự ly 400m với thông số 53.92 giây (trong nhà là 53.96 giây). Đây là một cột mốc rất khó nhằn đối với một vận động viên vừa bước sang tuổi 18. Thông số kỹ thuật ấn tượng này chứng minh Vika không phải là một "bình hoa di động" trên đường chạy, mà là một chiến binh có chuyên môn và bản lĩnh thi đấu vững vàng.

Sẽ nhiều người nhầm rằng Viktoriya là người mẫu