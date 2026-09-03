Messi chia tay đội tuyển, Ronaldo sắp nối gót: Bóng đá sẽ ra sao khi vắng 2 huyền thoại?

Ronaldo đã sẵn sàng cho ngày chia tay?

Người ta từng cho rằng World Cup vừa qua sẽ là lần cuối Messi và Ronaldo cùng xuất hiện trên sân khấu lớn. Ở tuổi 39 và 41, thật khó hình dung họ có thể tiếp tục thêm một chu kỳ 4 năm để dự World Cup 2030.

Messi và Ronaldo đang đi về chặng cuối sự nghiệp

Tuy nhiên, giải đấu lại tạo ra những dấu hỏi khác nhau. Messi ghi 8 bàn và có 4 kiến tạo, cho thấy anh vẫn đủ khả năng duy trì đẳng cấp thiên tài. Trong khi đó, những giọt nước mắt cùng phát biểu sau trận của Ronaldo cho thấy anh chưa thực sự sẵn sàng chấp nhận việc thời gian đã bắt kịp mình.

Sau khi Bồ Đào Nha dừng bước trước Tây Ban Nha, Ronaldo khẳng định anh đã cống hiến tất cả và có thể rời đội tuyển với “lương tâm thanh thản”. Nhưng trong cuộc phỏng vấn với Vogue mới đây, anh tiết lộ hợp đồng hiện tại với Al Nassr nhiều khả năng sẽ là bản hợp đồng cuối cùng.

“Đây có lẽ là năm cuối cùng của tôi với bóng đá và tôi muốn để lại một di sản thật đặc biệt”, Ronaldo chia sẻ.

Messi cũng đứng trước bước ngoặt

Tín hiệu từ Ronaldo xuất hiện đúng thời điểm Messi cũng bắt đầu nói về tương lai.

Hợp đồng với Inter Miami còn kéo dài tới năm 2028, nhưng sự ra đi của cha anh - ông Jorge Messi đã khiến tương lai của siêu sao Argentina trở nên khó đoán. Ông Jorge là người đồng hành với Lionel từ những ngày đầu và theo sát sự nghiệp của con trai.

Và mới đây nhất, điều mọi fan bóng đá không muốn đã xảy ra khi Messi chính thức nói lời chia tay sự nghiệp quốc tế trong màu áo ĐT Argentina. Còn sự nghiệp ở CLB có lẽ cũng không còn kéo dài.

Messi đau lòng sau cái chết của cha

Trong lời tiễn biệt cha, Messi viết: “Con không biết mình sẽ làm gì nếu không có cha. Trước đây, con chỉ cần chơi bóng, còn bây giờ con thực sự không chắc mình sẽ tiếp tục làm điều đó trong bao lâu nữa”.

Messi và Ronaldo thống trị bóng đá thế giới từ năm 2008, khi lần đầu đối đầu ở bán kết Champions League. Trong khoảng 15 năm, họ gặp nhau 36 lần và biến El Clasico thành sự kiện thể thao toàn cầu. Trong 10 năm liên tiếp, Quả bóng Vàng chỉ thuộc về một trong hai người.

Messi đã thay đổi cán cân

Những năm cuối sự nghiệp đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc tranh luận. Messi đưa Argentina tới 2 chức vô địch Copa America và đặc biệt là World Cup 2022, hoàn tất những mục tiêu lớn còn thiếu. Trước đó, Ronaldo từng có lợi thế nhờ EURO 2016 cùng các danh hiệu tại Anh, Tây Ban Nha và Italia.

Giờ đây, câu chuyện không còn là Messi hay Ronaldo. Đó là Messi và phần còn lại.

Messi vượt lên trên Ronaldo

Ronaldo đang hướng về cột mốc 1.000 bàn thắng và sở hữu hàng loạt kỷ lục cấp đội tuyển. Messi có 8 Quả bóng Vàng, kỷ lục 91 bàn trong một năm dương lịch và nhiều Chiếc giày Vàng châu Âu nhất.

Cả hai đều không chọn một đoạn kết mang tính hoài niệm. Messi không trở lại Barcelona hay Newell’s Old Boys. Ronaldo cũng không chọn Sporting CP. Messi tới PSG rồi Inter Miami, còn Ronaldo gia nhập Al Nassr, góp phần đưa Saudi Arabia trở thành tâm điểm mới của bóng đá thế giới.

Ai sẽ kế thừa sân khấu?

Đáng tiếc, World Cup vừa qua không mang tới màn đối đầu cuối cùng giữa hai huyền thoại. Lần gặp gần nhất của họ là trận giao hữu năm 2023 giữa PSG và Al-Nassr tại Riyadh. Giờ đây, lời chia tay cuối cùng đang đến.

Kylian Mbappe, Lamine Yamal và Erling Haaland được kỳ vọng tiếp quản ánh đèn sân khấu. Nhưng rất khó để họ tái hiện cuộc cạnh tranh giữa Messi và Ronaldo.

Những ngôi sao trẻ chưa thể khỏa lấp nỗi nhớ nếu một ngày Ronaldo và Messi giải nghệ

Bóng đá hiện đại ngày càng phân mảnh. Người hâm mộ có xu hướng theo dõi cầu thủ thay vì chỉ trung thành với CLB. Mạng xã hội và video ngắn cũng khiến những khoảnh khắc cá nhân trở nên quan trọng hơn.

Điều khiến Messi và Ronaldo đặc biệt là trong khi cạnh tranh vị thế cá nhân, cả hai vẫn phải đưa đội bóng của mình tới những danh hiệu lớn.

Bóng đá vẫn sở hữu những ngôi sao như Vinicius Jr, Jude Bellingham hay Michael Olise. Dù vậy, chưa ai có thể khơi dậy trí tưởng tượng của người hâm mộ như Messi, cũng chưa ai khiến từng bước sa sút trở thành câu chuyện toàn cầu như Ronaldo.

Nếu cả hai thực sự sắp rời sân khấu, sẽ thật phù hợp nếu Messi và Ronaldo khép lại hành trình gần như song hành ấy cùng nhau. Một đoạn kết hoàn hảo cho câu chuyện vĩ đại nhất của bóng đá thế kỷ 21!