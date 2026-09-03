Kịch bản sốc Man City: Maresca không trụ qua Giáng sinh, phải mời Pep trở lại?

Kế nhiệm Pep chưa bao giờ là chuyện dễ dàng

Một thập kỷ dưới thời Pep Guardiola, Man City đã trở thành thế lực thống trị Ngoại hạng Anh. Nhà cầm quân xuất sắc người Tây Ban Nha không chỉ mang về danh hiệu mà còn định hình một phong cách chơi bóng riêng, dựa trên khả năng kiểm soát, áp đặt và thích nghi gần như tuyệt đối.

HLV Maresca gặp khó khăn nhất định khi kế nhiệm HLV Guardiola

Đó chính là cái bóng mà Maresca phải bước qua. HLV người Italia có lợi thế không nhỏ khi từng làm việc trong hệ thống của Man City và chịu ảnh hưởng rõ rệt từ triết lý Guardiola. Maresca hiểu cách vận hành bóng, cách kiểm soát không gian và tầm quan trọng của việc tạo ra ưu thế quân số.

Nhưng hiểu Pep không có nghĩa Maresca có thể trở thành Pep thứ hai. Man City có thể chấp nhận một giai đoạn chuyển giao, song sự kiên nhẫn sẽ có giới hạn. Nếu những tháng đầu mùa xuất hiện chuỗi kết quả thất vọng, đội bóng đánh mất khả năng áp đặt và khoảng cách với nhóm đầu ngày càng lớn, áp lực dành cho Maresca sẽ tăng chóng mặt.

Tại Etihad, vấn đề không chỉ là thắng hay thua. Người ta sẽ nhìn vào cách Man City thất bại. Đội bóng của Maresca đã thua “lấm lưng trắng bụng” trước Arsenal của Mikel Arteta ở Siêu cúp Anh. Qua 2 vòng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh, dù thắng trận nhưng nhìn vào màn trình diễn của thầy trò Maresca, cảm giác thất vọng vẫn bị đan xen.

Giáng sinh có thể là cột mốc định mệnh

Kịch bản Maresca mất việc trước Giáng sinh chỉ xảy ra nếu Man City rơi vào khủng hoảng thực sự. Một vị trí ngoài nhóm cạnh tranh chức vô địch, những thất bại liên tiếp trước các đối thủ lớn hoặc nguy cơ bị loại sớm khỏi Champions League có thể khiến ban lãnh đạo phải hành động.

HLV Maresca gây thất vọng khi để thua Arteta

Đặc biệt, nếu Man City thi đấu thiếu ý tưởng, không còn kiểm soát được trận đấu và liên tục để những đối thủ yếu hơn gây khó khăn, Maresca sẽ rất khó thuyết phục tất cả rằng dự án của ông đang đi đúng hướng.

Khi ấy, Man City sẽ đứng trước hai lựa chọn: tiếp tục đặt cược vào kế hoạch dài hạn hoặc tìm một giải pháp đủ sức lập tức cứu mùa giải. Và cái tên đáng chú ý nhất chắc chắn là Pep Guardiola!

Một cuộc tái hợp nghe giống kịch bản viễn tưởng, nhưng trong bóng đá, những cuộc trở lại từng bị xem là không thể vẫn xảy ra. Pep hiểu Man City hơn bất kỳ HLV nào khác. Ông biết cấu trúc đội bóng, hiểu phòng thay đồ và từng xây dựng nền móng cho một trong những tập thể thành công nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Nếu Man City thực sự lâm nguy và Pep vẫn sẵn sàng trở lại, đây sẽ là phương án khiến nhiều người trong CLB khó có thể bỏ qua.

Guardiola có thể trở lại: cứu nguy hay bước lùi?

Hiện tại, HLV Pep Guardiola chỉ tập trung cho cuộc sống cá nhân, tận hưởng những điều mà suốt 1 thập kỷ qua ông không có cơ hội. Cũng bởi thế, Pep đã từ chối đề nghị dẫn dắt tuyển Italia. Nhưng nếu Man City - đế chế xanh mà ông mất 1 thập kỷ xây dựng, trên bờ vực của sự sụp đổ thì khả năng Pep trở lại không phải không có.

Không dễ để thay thế HLV Guardiola

Tất nhiên, Pep Guardiola trở lại không đồng nghĩa Man City sẽ lập tức trở lại thời kỳ hoàng kim. Đội hình đã thay đổi, nhiều trụ cột không còn ở đỉnh cao và các đối thủ tại Ngoại hạng Anh ngày càng mạnh. Pep của tương lai cũng không nhất thiết là Pep từng thống trị bóng đá Anh.

Nhưng trong một cuộc khủng hoảng, kinh nghiệm và sự am hiểu hệ thống vẫn là tài sản vô giá. Nếu Man City cần một người lập tức ổn định phòng thay đồ, khôi phục niềm tin và đưa đội bóng trở lại quỹ đạo, rất ít ứng viên có thể tạo ra cảm giác an toàn như Guardiola.

Vì thế, Maresca phải hiểu rằng ông không chỉ đang chiến đấu cho những điểm số đầu tiên. Ông đang chiến đấu để thoát khỏi cái bóng vĩ đại của người tiền nhiệm. Nếu Maresca thành công, Man City sẽ mở ra một kỷ nguyên mới và chứng minh rằng họ có thể sống mà không cần Pep.

Nhưng nếu mọi thứ sụp đổ trước Giáng sinh, một kịch bản nghịch lý có thể xuất hiện: Man City sa thải người được chọn để kế nhiệm Pep, rồi lại tìm cách đưa chính Pep Guardiola trở về. Đó sẽ là một trong những bất ngờ điên rồ nhất mà Ngoại hạng Anh từng chứng kiến.