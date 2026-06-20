Thể dục dụng cụ Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu, đạt 5 suất đến ASIAD 20

Các thành viên đội tuyển thể dục dụng cụ nam Việt Nam dự Giải vô địch châu Á 2026. (Ảnh: Trương Minh Sang)

Đội tuyển thể dục dụng cụ nam Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu giành quyền tham dự ASIAD 20 khi nằm trong top 10 nội dung đồng đội nam tại Giải vô địch thể dục dụng cụ châu Á 2026. Theo kết quả được công bố, các tuyển thủ Việt Nam đạt tổng điểm 223,361 và xếp hạng 9.

Cụ thể, đội tuyển thể dục dụng cụ nam Việt Nam đã có Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Phước Hải, Trần Đình Vương, Trịnh Hải Khang thi đấu nội dung của mình và mang lại tổng 223,361 điểm.

Liên đoàn Thể dục châu Á quy định Giải vô địch châu Á 2026 sẽ tính thành tích là vòng loại để trao suất dự ASIAD 20. Với thành tích đã đạt được, thể dục dụng cụ Việt Nam được quyền đăng ký tối đa 5 VĐV tham dự đấu trường ASIAD 20 diễn ra tại Nhật Bản từ 19/9 đến 4/10/2026.

Theo kế hoạch, nội dung nam giải Giải vô địch châu Á 2026 diễn ra từ ngày 18/6 đến 21/6 tại Trung Quốc, sau đó các nội dung nữ sẽ diễn ra từ ngày 25/6 tới 28/6.