Đội tuyển golf Việt Nam chốt đội hình dự ASIAD 20, Anh Minh lĩnh xướng tuyển nam

HLV trưởng Nguyễn Thái Dương sẽ dẫn dắt đội tuyển golf Việt Nam gồm sáu thành viên. Ở nội dung nam là Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng và Nguyễn Tuấn Anh. Đội tuyển nữ có Lê Chúc An, Nguyễn Viết Gia Hân và Lê Nguyễn Minh Anh (Anna Lê).

Trong số này, Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng và Lê Chúc An đều từng góp mặt tại ASIAD 19, trong khi Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Viết Gia Hân và Anna Lê sẽ lần đầu tranh tài ở đấu trường thể thao lớn nhất châu lục.

Theo VGA, thành phần đội tuyển lần này gồm những golfer nghiệp dư trẻ có thứ hạng cao trên Bảng xếp hạng Golf Nghiệp dư Thế giới (WAGR). Việc lựa chọn lực lượng trẻ nằm trong chiến lược tạo điều kiện để các VĐV tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đồng thời chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng trong tương lai.

Sân East Course thuộc Kasugai Country Club (Nhật Bản).

Trước đó, đội tuyển golf Việt Nam đã triệu tập 10 golfer vào danh sách dự bị quốc gia để hướng đến ASIAD 20, gồm Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Tuấn Anh, Lê Khánh Hưng, Hồ Anh Huy, Nguyễn Trọng Hoàng, Lê Chúc An, Nguyễn Viết Gia Hân, Lê Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Khánh Linh và Nguyễn Bảo Châu. Từ lực lượng này, ban huấn luyện đã chốt danh sách chính thức gồm sáu tuyển thủ.

Môn golf tại ASIAD 20 sẽ diễn ra từ ngày 30/9 đến 3/10 trên sân East Course thuộc Kasugai Country Club (Nhật Bản), với bốn nội dung thi đấu gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.

East Course được thiết kế bởi kiến trúc sư huyền thoại Seiichi Inoue và nổi tiếng là một trong những sân golf mang đậm phong cách cổ điển của Nhật Bản. Dù có địa hình tương đối bằng phẳng, sân đấu sở hữu những đường fairway hẹp được bao quanh bởi hàng cây lớn cùng hệ thống green có độ dốc phức tạp.

Điều đó đòi hỏi các golfer phải duy trì độ chính xác cao trong từng cú phát bóng, đồng thời có chiến thuật quản lý sân hợp lý trong suốt bốn vòng đấu.

Với lực lượng trẻ giàu tiềm năng, ASIAD 20 được xem là cơ hội quan trọng để golf Việt Nam tiếp tục tích lũy kinh nghiệm ở sân chơi đỉnh cao của châu lục, qua đó tạo nền tảng cho những mục tiêu dài hạn trong tương lai.