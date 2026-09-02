Lịch thi đấu điền kinh ASIAD 2026 mới nhất

Nội dung 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 Nam 100m H S F Nam 200m H S F Nam 400m H F Nam 800m H F Nam 1.500m H F Nam 5.000m F Nam 10.000m F Nam 110m rào H F Nam 400m rào H F Nam 3.000m vượt chướng ngại vật F Nam tiếp sức 4x100m H F Nam tiếp sức 4x400m H F Nam marathon F Nam đi bộ 20km F Nam đi bộ 50km F Nam nhảy cao Q F Nam nhảy sào F Nam nhảy xa Q F Nam nhảy ba bước F Nam đẩy tạ F Nam ném đĩa F Nam ném búa F Nam ném lao Q F Nam 10 môn phối hợp ● ● Nữ 100m H F Nữ 200m H F Nữ 400m H F Nữ 800m H F Nữ 1.500m F Nữ 5.000m F Nữ 10.000m F Nữ 100m rào H F Nữ 400m rào H F Nữ 3.000m vượt chướng ngại vật F Nữ tiếp sức 4x100m F Nữ tiếp sức 4x400m F Nữ marathon F Nữ đi bộ 10km F Nữ đi bộ 20km F Nữ nhảy cao F Nữ nhảy sào F Nữ nhảy xa F Nữ nhảy ba bước F Nữ đẩy tạ F Nữ ném đĩa F Nữ ném búa F Nữ ném lao F Nữ 7 môn phối hợp ● ● Tiếp sức hỗn hợp 4x100m F Tiếp sức hỗn hợp 4x400m F

Ký hiệu:

H : Vòng loại

Q : Vòng loại/thi đấu tuyển chọn

S : Bán kết

F : Chung kết

●: Ngày thi đấu của nội dung nhiều môn phối hợp

Điền kinh là một trong những môn thể thao quan trọng tại ASIAD 2026, diễn ra từ ngày 23 đến 29/9 tại tỉnh Aichi, Nhật Bản. Các nội dung được tổ chức tại sân Paloma Mizuho, nơi diễn ra phần lớn các cuộc tranh tài trên sân và đường chạy, trong khi các nội dung đi bộ được tổ chức tại cung đường vòng quanh Văn phòng tỉnh Aichi và Tòa thị chính Nagoya.

Đại hội năm nay có tổng cộng 50 nội dung tranh huy chương, gồm các nhóm chạy trên sân, chạy đường dài, marathon, đi bộ và các nội dung nhảy, ném, phối hợp. Những nội dung đáng chú ý gồm 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 10.000m, marathon, tiếp sức 4x100m, 4x400m cùng các nội dung vượt rào, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ, ném đĩa và ném lao.

Bên cạnh các nội dung nam và nữ, ASIAD 2026 còn có tiếp sức hỗn hợp 4x100m và 4x400m. Lịch thi đấu sẽ cập nhật cụ thể vòng loại, bán kết và chung kết theo từng ngày, giúp người hâm mộ dễ dàng theo dõi những cuộc tranh tài hấp dẫn nhất của điền kinh châu Á.