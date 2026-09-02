Lịch thi đấu môn bơi ASIAD 2026 mới nhất

Lịch sơ bộ môn bơi ASIAD 2026

Ngày Thứ Nội dung chính Số HCV 20/9 Chủ nhật Ngày thi đấu 1 7 21/9 Thứ hai Ngày thi đấu 2 7 22/9 Thứ ba Ngày thi đấu 3 6 23/9 Thứ tư Ngày thi đấu 4 7 24/9 Thứ năm Ngày thi đấu 5 7 25/9 Thứ sáu Ngày thi đấu 6 7 Tổng cộng 41

Chi tiết các nội dung theo ngày

Ngày Nội dung đáng chú ý 20/9 200m bướm nữ; 200m hỗn hợp cá nhân nam; 1.500m tự do nữ; 100m tự do nam; 50m ếch nữ; 100m ngửa nam; tiếp sức 4x100m tự do nữ 21/9 50m ngửa nam, nữ; 50m tự do nam; 200m tự do nữ; 100m ếch nam; 200m hỗn hợp cá nhân nữ; tiếp sức 4x200m tự do nam 22/9 100m tự do nữ; 400m hỗn hợp cá nhân nam; 200m ngửa nữ; 1.500m tự do nam; 400m tự do nữ; tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam 23/9 100m bướm nữ, nam; 100m ngửa nữ; 200m tự do nam; 100m ếch nữ; 400m hỗn hợp cá nhân nữ; tiếp sức hỗn hợp 4x100m 24/9 50m tự do nữ; 50m bướm nam; 200m ếch nữ, nam; 800m tự do nam; tiếp sức 4x100m tự do nam; tiếp sức 4x200m tự do nữ 25/9 50m bướm nữ; 50m ếch nam; 800m tự do nữ; 200m ngửa nam; 400m tự do nam; 200m bướm nam; tiếp sức 4x100m hỗn hợp nữ

Lưu ý: Đây là lịch sơ bộ để làm nội dung ASIAD 2026 và có thể tiếp tục cập nhật khi ban tổ chức điều chỉnh.

Môn bơi tại ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 20 đến 25/9 tại Nhật Bản, với tổng cộng 41 nội dung tranh huy chương. Các kình ngư sẽ tranh tài ở nhiều cự ly tự do, ếch, ngửa, bướm, hỗn hợp cá nhân cùng các nội dung tiếp sức nam, nữ và hỗn hợp.

Ngày thi đấu đầu tiên 20/9 có 7 nội dung trao HCV, trong đó đáng chú ý là 200m bướm nữ, 200m hỗn hợp cá nhân nam, 1.500m tự do nữ và 100m tự do nam. Ngày 21/9 tiếp tục diễn ra 7 nội dung, nổi bật với 50m ngửa, 50m tự do nam và 200m tự do nữ.

Trong các ngày tiếp theo, những cự ly đáng chú ý gồm 100m bướm, 100m ngửa, 200m tự do, 400m hỗn hợp cá nhân, 800m và 1.500m tự do. Ngày 25/9 khép lại chương trình bơi với 7 nội dung chung kết, gồm 50m bướm nữ, 50m ếch nam, 800m tự do nữ, 400m tự do nam và 200m bướm nam.

Lịch thi đấu sẽ được cập nhật theo từng ngày, giúp người hâm mộ dễ dàng theo dõi hành trình tranh huy chương của các kình ngư tại ASIAD 2026.