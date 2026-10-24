Chủ nhà Asian Para Games 3 lần phát nhầm quốc ca trong một ngày

Theo báo Japan Times, trong cuộc họp báo ngày 22/10, Thị trưởng Nagoya Ichiro Hirosawa, đồng thời là quyền Chủ tịch Ban tổ chức Asian Para Games 2026, xác nhận ba sự cố phát nhầm quốc ca xảy ra tại giải đấu. Sai sót xuất hiện tại các nội dung thi đấu para taekwondo và bóng chuyền ngồi, buộc ban tổ chức phải điều chỉnh nghi thức, thậm chí tổ chức lại lễ trao huy chương.

Hai sự cố đầu tiên xảy ra ở môn para taekwondo. Các vận động viên đến từ Mông Cổ và Đài Bắc Trung Hoa lần lượt giành huy chương vàng ở nội dung nữ và nam. Tuy nhiên, trong cả hai lễ trao huy chương, quốc ca Iran lại được phát thay vì quốc ca của đoàn thể thao có vận động viên giành chiến thắng.

Ở lễ trao huy chương nội dung nữ, ban tổ chức phát hiện sai sót và lập tức dừng phát quốc ca Iran. Sau đó, ban tổ chức phát quốc ca Mông Cổ bằng bản nhạc do chính đoàn thể thao nước này cung cấp.

Thị trưởng Nagoya Ichiro Hirosawa xin lỗi về sự cố phát nhầm quốc ca liên tiếp tại Asian Para Games. (Ảnh: The Japan Times)

Trong khi đó, sự cố tại lễ trao huy chương nội dung nam khiến ban tổ chức phải tiến hành lại toàn bộ nghi thức vào ngày 21/10 nhằm bảo đảm quyền lợi và sự tôn trọng đối với vận động viên giành huy chương.

Theo Ban tổ chức Asian Para Games 2026, nguyên nhân của hai sự cố trên xuất phát từ việc cài đặt không chính xác phần mềm phát nhạc. Sai sót kỹ thuật khiến hệ thống lựa chọn nhầm quốc ca trong thời điểm diễn ra lễ trao thưởng.

Sự cố thứ ba xảy ra ở môn bóng chuyền ngồi nữ. Trước trận đấu giữa Trung Quốc và Iran, ban tổ chức bất ngờ phát quốc ca Hàn Quốc thay vì quốc ca Trung Quốc trong vòng 5 giây. Bản nhạc được dừng giữa chừng sau khi nhân viên nhận ra sai sót.

Như vậy, chỉ trong ngày 19/10, ba đoàn thể thao gồm Mông Cổ, Đài Bắc Trung Hoa và Trung Quốc đều bị ảnh hưởng bởi những sai sót liên quan đến nghi thức quốc ca.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên ban tổ chức các đại hội thể thao tại Aichi - Nagoya mắc lỗi tương tự. Tại ASIAD 2026 diễn ra trước đó, quốc ca Triều Tiên từng bị phát nhầm trước trận hockey nam giữa Hàn Quốc và Bangladesh ngày 18/9.

Phát biểu ngày 21/10, Thị trưởng Nagoya Ichiro Hirosawa thay mặt ban tổ chức gửi lời xin lỗi tới các đoàn thể thao bị ảnh hưởng.

“Điều này không thể chấp nhận được, hay đúng hơn là rất đáng buồn. Tôi thực sự xin lỗi về những gì đã xảy ra”, thị trưởng Nagoya phát biểu tại cuộc họp báo, đồng thời cho biết ông cảm thấy đại hội vẫn đang diễn ra suôn sẻ ở những khía cạnh khác.

“Sự việc tương tự từng xảy ra tại ASIAD. Vì thế, tất nhiên công tác tổ chức đã được rà soát và kiểm tra lại. Việc sai sót tương tự tiếp tục tái diễn thực sự là điều không thể chấp nhận”, ông nói thêm.