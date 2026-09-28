Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
FIFA ASEAN CUP 2026

Lịch thi đấu ASIAD 28/9: Bóng chuyền nam đấu Qatar, điền kinh và eSports dồn lực bứt phá

Sự kiện: Asiad 2026

Ngày 28/9, đoàn thể thao Việt Nam dồn lực thi đấu ASIAD 20. Trịnh Thu Vinh bước vào trận "đấu súng" quyết định, boxing quyết chiến tranh vé bán kết, trong khi cầu mây nam đại chiến Thái Lan và điền kinh đấu hai trận chung kết.

Giờ Việt Nam

Môn

VĐV/Đội tuyển Việt Nam

Nội dung

06:15

🏹 Bắn cung

Nguyễn Văn Đầy - Malaysia

Vòng loại - Cung 3 dây nam

07:00

🏹 Bắn cung

Đặng Công Đức - Mông Cổ

Vòng loại - Cung 3 dây nam

07:00

🎯 Bắn súng

Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung

Vòng loại - Súng ngắn 25m nữ bài bắn nhanh

07:00

⚽ Cầu mây

Việt Nam - Malaysia

Vòng bảng - Đôi nữ

07:00

🎮 Esports

PUBG MOBILE (Phiên bản Asian Games) - ĐT Việt Nam

Vòng loại - Ngày 1

07:00

🎮 Esports

Identity V (Phiên bản Asian Games) - ĐT Việt Nam

Vòng bảng

09:00

🎮 Esports

Hong Kong, China (HKG) - Malaysia (MAS)

Bán kết - MOBA [Honor of Kings] (Tranh HCĐ)

09:00

🎮 Esports

Danh sách xuất phát (Start List)

Chung kết - Trận 1 [PUBG MOBILE]

09:00

🎮 Esports

Philippines (PHI) - Đối thủ

Bảng A - Trận 1 [Identity V]

10:00

🥊 Boxing

Nguyễn Thị Tâm - Hàn Quốc

Tứ kết - Nữ 51kg

10:00

🥊 Boxing

Lưu Diễm Quỳnh - Iran

Tứ kết - Nữ 75kg

11:00

🏖️ Bóng chuyền bãi biển

Việt Nam - Trung Quốc

Vòng bảng - Nữ

11:15

🏹 Bắn cung

Lê Phạm Ngọc Anh - Nguyễn Thị Thanh Thảo

Vòng loại - Cung 3 dây nữ

12:00

🏖️ Bóng chuyền bãi biển

Việt Nam - Thái Lan

Vòng bảng - Nữ

12:15

🎯 Bắn súng

Chờ vượt qua vòng loại

Chung kết - Súng ngắn 25m nữ (cá nhân)

13:30

⚽ Cầu mây

Việt Nam - Thái Lan

Bán kết - Đội tuyển 3 nam

14:00

🏐 Bóng chuyền trong nhà

Việt Nam - Qatar

Vòng bảng D - Nam

17:43

🏃 Điền kinh

Nguyễn Trung Cường

Chung kết - 3000m Chướng ngại vật (CNV)

20:04

🏃 Điền kinh

Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ, Kha Thanh Trúc

Chung kết - Tiếp sức 4 x 100m nữ

Ngày 28/9, Đoàn thể thao Việt Nam hứa hẹn sẽ phá vỡ bầu không khí lặng sóng bằng hàng loạt trận quyết chiến cân não. Mọi tâm điểm đổ dồn về trường bắn Aichi, nơi xạ thủ Trịnh Thu Vinh mang theo hy vọng giải tỏa cơn khát huy chương cho toàn đoàn. Xếp hạng 3 ở bài bắn chậm, Thu Vinh sẽ bước vào loạt bắn nhanh lúc 7h00 nhằm quyết định tấm vé vào chung kết cá nhân lẫn thứ hạng đồng đội. Nếu vượt qua vòng loại, trận "đấu súng" theo thể thức loại trực tiếp Hit/Miss khốc liệt lúc 12h15 sẽ là thước đo bản lĩnh cho cô gái vàng bắn súng Việt Nam.

Niềm hy vọng tiếp tục thắp sáng trên sàn đấu Boxing lúc 10h00, nơi hai tay đấm Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh bước vào vòng tứ kết với mục tiêu chiến thắng để chắc chắn bỏ túi ít nhất tấm Huy chương Đồng. Tại nhà thi đấu cầu mây, trận bán kết đội tuyển 3 nam giữa Việt Nam và kình địch Thái Lan (13h30) chắc chắn sẽ là cuộc chạm trán nảy lửa, mang tính chất sống còn cho tấm vé vào chung kết. Vào buổi chiều muộn, điền kinh Việt Nam cũng sẽ dồn lực cho hai nội dung chung kết lớn là 3000m chướng ngại vật nam của Nguyễn Trung Cường và tiếp sức 4x100m nữ.

Sự xuất kích của tuyển bóng chuyền nam trước Qatar cùng các chiến binh Esports ở hai tựa game PUBG Mobile và Identity V hứa hẹn sẽ mang đến một ngày thi đấu bùng nổ, mở ra bước ngoặt mới cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 2026 mới nhất
Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 2026 mới nhất

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 2026 cập nhật liên tục thành tích của 45 đoàn thể thao, với số HCV, HCB, HCĐ và tổng số huy chương sau từng ngày thi...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/09/2026 23:33 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Asiad 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN