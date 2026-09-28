Lịch thi đấu ASIAD 28/9: Bóng chuyền nam đấu Qatar, điền kinh và eSports dồn lực bứt phá
Ngày 28/9, đoàn thể thao Việt Nam dồn lực thi đấu ASIAD 20. Trịnh Thu Vinh bước vào trận "đấu súng" quyết định, boxing quyết chiến tranh vé bán kết, trong khi cầu mây nam đại chiến Thái Lan và điền kinh đấu hai trận chung kết.
Giờ Việt Nam Môn VĐV/Đội tuyển Việt Nam Nội dung 06:15 🏹 Bắn cung Nguyễn Văn Đầy - Malaysia Vòng loại - Cung 3 dây nam 07:00 🏹 Bắn cung Đặng Công Đức - Mông Cổ Vòng loại - Cung 3 dây nam 07:00 🎯 Bắn súng Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung Vòng loại - Súng ngắn 25m nữ bài bắn nhanh 07:00 ⚽ Cầu mây Việt Nam - Malaysia Vòng bảng - Đôi nữ 07:00 🎮 Esports PUBG MOBILE (Phiên bản Asian Games) - ĐT Việt Nam Vòng loại - Ngày 1 07:00 🎮 Esports Identity V (Phiên bản Asian Games) - ĐT Việt Nam Vòng bảng 09:00 🎮 Esports Hong Kong, China (HKG) - Malaysia (MAS) Bán kết - MOBA [Honor of Kings] (Tranh HCĐ) 09:00 🎮 Esports Danh sách xuất phát (Start List) Chung kết - Trận 1 [PUBG MOBILE] 09:00 🎮 Esports Philippines (PHI) - Đối thủ Bảng A - Trận 1 [Identity V] 10:00 🥊 Boxing Nguyễn Thị Tâm - Hàn Quốc Tứ kết - Nữ 51kg 10:00 🥊 Boxing Lưu Diễm Quỳnh - Iran Tứ kết - Nữ 75kg 11:00 🏖️ Bóng chuyền bãi biển Việt Nam - Trung Quốc Vòng bảng - Nữ 11:15 🏹 Bắn cung Lê Phạm Ngọc Anh - Nguyễn Thị Thanh Thảo Vòng loại - Cung 3 dây nữ 12:00 🏖️ Bóng chuyền bãi biển Việt Nam - Thái Lan Vòng bảng - Nữ 12:15 🎯 Bắn súng Chờ vượt qua vòng loại Chung kết - Súng ngắn 25m nữ (cá nhân) 13:30 ⚽ Cầu mây Việt Nam - Thái Lan Bán kết - Đội tuyển 3 nam 14:00 🏐 Bóng chuyền trong nhà Việt Nam - Qatar Vòng bảng D - Nam 17:43 🏃 Điền kinh Nguyễn Trung Cường Chung kết - 3000m Chướng ngại vật (CNV) 20:04 🏃 Điền kinh Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ, Kha Thanh Trúc Chung kết - Tiếp sức 4 x 100m nữ
Giờ Việt Nam
Môn
VĐV/Đội tuyển Việt Nam
Nội dung
06:15
🏹 Bắn cung
Nguyễn Văn Đầy - Malaysia
Vòng loại - Cung 3 dây nam
07:00
🏹 Bắn cung
Đặng Công Đức - Mông Cổ
Vòng loại - Cung 3 dây nam
07:00
🎯 Bắn súng
Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung
Vòng loại - Súng ngắn 25m nữ bài bắn nhanh
07:00
⚽ Cầu mây
Việt Nam - Malaysia
Vòng bảng - Đôi nữ
07:00
🎮 Esports
PUBG MOBILE (Phiên bản Asian Games) - ĐT Việt Nam
Vòng loại - Ngày 1
07:00
🎮 Esports
Identity V (Phiên bản Asian Games) - ĐT Việt Nam
Vòng bảng
09:00
🎮 Esports
Hong Kong, China (HKG) - Malaysia (MAS)
Bán kết - MOBA [Honor of Kings] (Tranh HCĐ)
09:00
🎮 Esports
Danh sách xuất phát (Start List)
Chung kết - Trận 1 [PUBG MOBILE]
09:00
🎮 Esports
Philippines (PHI) - Đối thủ
Bảng A - Trận 1 [Identity V]
10:00
🥊 Boxing
Nguyễn Thị Tâm - Hàn Quốc
Tứ kết - Nữ 51kg
10:00
🥊 Boxing
Lưu Diễm Quỳnh - Iran
Tứ kết - Nữ 75kg
11:00
🏖️ Bóng chuyền bãi biển
Việt Nam - Trung Quốc
Vòng bảng - Nữ
11:15
🏹 Bắn cung
Lê Phạm Ngọc Anh - Nguyễn Thị Thanh Thảo
Vòng loại - Cung 3 dây nữ
12:00
🏖️ Bóng chuyền bãi biển
Việt Nam - Thái Lan
Vòng bảng - Nữ
12:15
🎯 Bắn súng
Chờ vượt qua vòng loại
Chung kết - Súng ngắn 25m nữ (cá nhân)
13:30
⚽ Cầu mây
Việt Nam - Thái Lan
Bán kết - Đội tuyển 3 nam
14:00
🏐 Bóng chuyền trong nhà
Việt Nam - Qatar
Vòng bảng D - Nam
17:43
🏃 Điền kinh
Nguyễn Trung Cường
Chung kết - 3000m Chướng ngại vật (CNV)
20:04
🏃 Điền kinh
Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ, Kha Thanh Trúc
Chung kết - Tiếp sức 4 x 100m nữ
Ngày 28/9, Đoàn thể thao Việt Nam hứa hẹn sẽ phá vỡ bầu không khí lặng sóng bằng hàng loạt trận quyết chiến cân não. Mọi tâm điểm đổ dồn về trường bắn Aichi, nơi xạ thủ Trịnh Thu Vinh mang theo hy vọng giải tỏa cơn khát huy chương cho toàn đoàn. Xếp hạng 3 ở bài bắn chậm, Thu Vinh sẽ bước vào loạt bắn nhanh lúc 7h00 nhằm quyết định tấm vé vào chung kết cá nhân lẫn thứ hạng đồng đội. Nếu vượt qua vòng loại, trận "đấu súng" theo thể thức loại trực tiếp Hit/Miss khốc liệt lúc 12h15 sẽ là thước đo bản lĩnh cho cô gái vàng bắn súng Việt Nam.
Niềm hy vọng tiếp tục thắp sáng trên sàn đấu Boxing lúc 10h00, nơi hai tay đấm Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh bước vào vòng tứ kết với mục tiêu chiến thắng để chắc chắn bỏ túi ít nhất tấm Huy chương Đồng. Tại nhà thi đấu cầu mây, trận bán kết đội tuyển 3 nam giữa Việt Nam và kình địch Thái Lan (13h30) chắc chắn sẽ là cuộc chạm trán nảy lửa, mang tính chất sống còn cho tấm vé vào chung kết. Vào buổi chiều muộn, điền kinh Việt Nam cũng sẽ dồn lực cho hai nội dung chung kết lớn là 3000m chướng ngại vật nam của Nguyễn Trung Cường và tiếp sức 4x100m nữ.
Sự xuất kích của tuyển bóng chuyền nam trước Qatar cùng các chiến binh Esports ở hai tựa game PUBG Mobile và Identity V hứa hẹn sẽ mang đến một ngày thi đấu bùng nổ, mở ra bước ngoặt mới cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-27/09/2026 23:33 PM (GMT+7)