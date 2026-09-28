Lịch thi đấu ASIAD 28/9: Bóng chuyền nam đấu Qatar, điền kinh và eSports dồn lực bứt phá

Giờ Việt Nam Môn VĐV/Đội tuyển Việt Nam Nội dung 06:15 🏹 Bắn cung Nguyễn Văn Đầy - Malaysia Vòng loại - Cung 3 dây nam 07:00 🏹 Bắn cung Đặng Công Đức - Mông Cổ Vòng loại - Cung 3 dây nam 07:00 🎯 Bắn súng Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung Vòng loại - Súng ngắn 25m nữ bài bắn nhanh 07:00 ⚽ Cầu mây Việt Nam - Malaysia Vòng bảng - Đôi nữ 07:00 🎮 Esports PUBG MOBILE (Phiên bản Asian Games) - ĐT Việt Nam Vòng loại - Ngày 1 07:00 🎮 Esports Identity V (Phiên bản Asian Games) - ĐT Việt Nam Vòng bảng 09:00 🎮 Esports Hong Kong, China (HKG) - Malaysia (MAS) Bán kết - MOBA [Honor of Kings] (Tranh HCĐ) 09:00 🎮 Esports Danh sách xuất phát (Start List) Chung kết - Trận 1 [PUBG MOBILE] 09:00 🎮 Esports Philippines (PHI) - Đối thủ Bảng A - Trận 1 [Identity V] 10:00 🥊 Boxing Nguyễn Thị Tâm - Hàn Quốc Tứ kết - Nữ 51kg 10:00 🥊 Boxing Lưu Diễm Quỳnh - Iran Tứ kết - Nữ 75kg 11:00 🏖️ Bóng chuyền bãi biển Việt Nam - Trung Quốc Vòng bảng - Nữ 11:15 🏹 Bắn cung Lê Phạm Ngọc Anh - Nguyễn Thị Thanh Thảo Vòng loại - Cung 3 dây nữ 12:00 🏖️ Bóng chuyền bãi biển Việt Nam - Thái Lan Vòng bảng - Nữ 12:15 🎯 Bắn súng Chờ vượt qua vòng loại Chung kết - Súng ngắn 25m nữ (cá nhân) 13:30 ⚽ Cầu mây Việt Nam - Thái Lan Bán kết - Đội tuyển 3 nam 14:00 🏐 Bóng chuyền trong nhà Việt Nam - Qatar Vòng bảng D - Nam 17:43 🏃 Điền kinh Nguyễn Trung Cường Chung kết - 3000m Chướng ngại vật (CNV) 20:04 🏃 Điền kinh Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ, Kha Thanh Trúc Chung kết - Tiếp sức 4 x 100m nữ

Ngày 28/9, Đoàn thể thao Việt Nam hứa hẹn sẽ phá vỡ bầu không khí lặng sóng bằng hàng loạt trận quyết chiến cân não. Mọi tâm điểm đổ dồn về trường bắn Aichi, nơi xạ thủ Trịnh Thu Vinh mang theo hy vọng giải tỏa cơn khát huy chương cho toàn đoàn. Xếp hạng 3 ở bài bắn chậm, Thu Vinh sẽ bước vào loạt bắn nhanh lúc 7h00 nhằm quyết định tấm vé vào chung kết cá nhân lẫn thứ hạng đồng đội. Nếu vượt qua vòng loại, trận "đấu súng" theo thể thức loại trực tiếp Hit/Miss khốc liệt lúc 12h15 sẽ là thước đo bản lĩnh cho cô gái vàng bắn súng Việt Nam.

Niềm hy vọng tiếp tục thắp sáng trên sàn đấu Boxing lúc 10h00, nơi hai tay đấm Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh bước vào vòng tứ kết với mục tiêu chiến thắng để chắc chắn bỏ túi ít nhất tấm Huy chương Đồng. Tại nhà thi đấu cầu mây, trận bán kết đội tuyển 3 nam giữa Việt Nam và kình địch Thái Lan (13h30) chắc chắn sẽ là cuộc chạm trán nảy lửa, mang tính chất sống còn cho tấm vé vào chung kết. Vào buổi chiều muộn, điền kinh Việt Nam cũng sẽ dồn lực cho hai nội dung chung kết lớn là 3000m chướng ngại vật nam của Nguyễn Trung Cường và tiếp sức 4x100m nữ.

Sự xuất kích của tuyển bóng chuyền nam trước Qatar cùng các chiến binh Esports ở hai tựa game PUBG Mobile và Identity V hứa hẹn sẽ mang đến một ngày thi đấu bùng nổ, mở ra bước ngoặt mới cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.