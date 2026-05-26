Báo Thái Lan "chấn động mạnh" vì thầy Park, ví như bài kiểm tra "kỷ luật thép"

Truyền thông Thái Lan chấn động

Tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siamsport nhận xét: “Bóng đá Thái Lan luôn biết cách tạo ra những cú sốc khiến người hâm mộ phải chú ý, nhưng có lẽ không thông tin nào gây chấn động mạnh như việc Park Hang Seo chính thức được bổ nhiệm dẫn dắt Kanchanaburi Power FC”.

Sự xuất hiện của thầy Park được kỳ vọng sẽ thay đổi bộ mặt của CLB Kanchanaburi cũng như bóng đá Thái Lan

Một tờ báo Thái Lan khác là Matichon đưa tin với dòng tít: “Kanchanaburi gây chấn động khi bổ nhiệm Park Hang Seo, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, dắt đội bóng tại Thai League 2”.

Tờ Khaosod thì viết: “Kanchanaburi gây bất ngờ lớn khi chính thức ra mắt Park Hang Seo cùng ban huấn luyện mới với mục tiêu đưa đội bóng trở lại Thai League. Đội bóng vừa xuống hạng Thai League 2 đã tạo nên cơn sốt khi bổ nhiệm cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam làm thuyền trưởng mới của CLB”.

Kanchanaburi, đội bóng vừa xuống hạng và sẽ thi đấu tại Thai League 2 (Hạng 2 của Thái Lan) mùa tới, đã chính thức bổ nhiệm Park Hang Seo làm thuyền trưởng mới. Đi cùng chiến lược gia người Hàn Quốc là ê kíp ban huấn luyện gồm trợ lý Lee Jung Soo, trợ lý Phanupong Wongsa, chuyên gia phân tích Pannarai Pansiri, HLV thủ môn Narathip Panprom và HLV thể lực người Hàn Quốc Ro Young Soo.

Chủ tịch CLB Kanchanaburi, Prawat Kithammakunnit, cũng đăng tải thông điệp chào mừng ban huấn luyện mới tới Kanchanaburi. Ông nhấn mạnh rằng Park Hang Seo cùng các cộng sự sẽ không chỉ dẫn dắt đội một, mà còn tham gia xây dựng nền móng dài hạn cho bóng đá địa phương, từ hệ thống đào tạo trẻ tới mô hình vận hành chuyên nghiệp dành cho Kanchanaburi trong tương lai.

Tờ Siamsport phân tích: “Việc ‘Những chú ngựa sắt (biệt danh của CLB Kanchanaburi)’ phải xuống chơi ở Thai League 2 thoạt nhìn có thể bị xem là cái kết đầy đau đớn trong mắt nhiều người. Tuy nhiên, trên thực tế, tôi cho rằng đó lại là sự khởi đầu cho một chương mới còn đáng gờm hơn trước.

Sự xuất hiện của cựu HLV huyền thoại từng làm nên lịch sử cùng đội tuyển Việt Nam tại Kanchanaburi không đơn thuần là một thương vụ bổ nhiệm bình thường. Đó là lời cảnh báo gửi tới toàn bộ các đối thủ rằng phiên bản tiếp theo của Kanchanaburi sẽ không còn là đội bóng dễ bị đánh bại như trước”.

Bài kiểm tra “kỷ luật thép”

Trong 5 năm dẫn dắt tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã gặt hái hàng loạt thành công vang dội. Ông từng đưa U23 Việt Nam giành ngôi á quân châu Á năm 2018, giúp các đội tuyển Việt Nam giành HCV SEA Games 2019 và 2021, vô địch AFF Cup 2018, vào bán kết ASIAD 2018, lọt tới tứ kết Asian Cup 2019 và lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tờ Siamsport cho rằng điều đầu tiên mà người hâm mộ Thái Lan tò mò và chờ đợi chính là sự va chạm giữa hai nền văn hóa bóng đá. Bài viết có đoạn: “‘Kỷ luật thép’ kiểu Hàn Quốc, thứ đã trở thành thương hiệu gắn liền với Park Hang Seo, sẽ hòa hợp với thể chất của cầu thủ Thái Lan theo cách nào?”

Tất cả đều biết rằng trong quãng thời gian dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, thầy Park không xây dựng đội bóng chỉ bằng tài năng. Ông tôi luyện cầu thủ bằng sự quyết liệt, tinh thần chiến đấu không bao giờ cúi đầu và khả năng chơi với cường độ cực cao suốt 90 phút. Vì thế, câu hỏi liệu các cầu thủ Thái Lan có thể thích nghi với phong cách ấy hay không đang trở thành chủ đề đặc biệt đáng chú ý.

Triết lý bóng đá thực dụng, đề cao hiệu quả với hệ thống phòng ngự chặt chẽ như bức tường thép, cùng khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công với tốc độ cực nhanh, tất cả đều đòi hỏi “kỷ luật” và nền tảng thể lực ở mức cao nhất.

Đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng để xem các cầu thủ của Kanchanaburi có thể nâng tầm bản thân nhằm đáp ứng triết lý bóng đá của thầy Park đến đâu.