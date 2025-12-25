Lần đầu dự SEA Games lấy ngay 5 HCV, nữ VĐV giàu kếch xù với hơn 8 tỷ đồng

Nữ VĐV “càn quét” giành 5 HCV, 2 HCB SEA Games 33

SEA Games 33 khép lại với hàng loạt khoảnh khắc bùng nổ cho thể thao Indonesia, nhưng cái tên gây choáng nhất với giới thể thao Đông Nam Á là Martina Ayu Pratiwi, nữ tuyển thủ các nội dung phối hợp hay còn gọi là "người sắt" (triathlon, duathlon, aquathlon) của Indonesia.

Martina, sinh năm 2004, giành 7 huy chương trong lần đầu tiên dự SEA Games và cô thành tỷ phú

Ở kỳ đại hội tổ chức năm 2025, Martina trở thành VĐV giành nhiều HCV nhất toàn đoàn Indonesia với thành tích không tưởng, 5 HCV và 2 HCB, qua đó bước lên vị trí số một về số huy chương vàng của đoàn này.

Không chỉ “gom vàng” ở các nội dung cá nhân, cô còn khép lại đại hội bằng chiến thắng ở ngày thi đấu cuối cùng, dù cơ thể đã rệu rã sau ba ngày tranh tài liên tục. Chính cô thừa nhận phải “tất tay”, cắn răng chịu đau để giữ vững phong độ tới những mét cuối cùng.

Ít ai biết rằng trước đó, Martina từng suýt giã từ sự nghiệp thể thao. Xuất thân là VĐV bơi lội, phong độ sa sút và không có suất lên tuyển quốc gia khiến cô từng tính chuyện dừng lại để đi học đại học. Chỉ khi nhận lời thử sức với triathlon (3 môn phối hợp) từ năm 2022, sự nghiệp của Martina mới rẽ sang trang mới. Chỉ sau vài năm, cô được gọi lên đội tuyển quốc gia, rồi bùng nổ dữ dội ngay ở kỳ SEA Games đầu tiên trong đời.

“Vô địch về tiền thưởng”, Martina kiếm được bao nhiêu?

Martina Ayu Pratiwi đã giành tổng cộng 7 huy chương, gồm 5 HCV và 2 HCB ở các nội dung triathlon (bơi, đạp xe, chạy bộ), duathlon (đạp xe, chạy bộ) và aquathlon (bơi, chạy bộ). Cô vô địch triathlon cá nhân nữ, cùng 4 HCV tiếp sức ở duathlon và aquathlon, đồng thời giành thêm 2 HCB ở các nội dung triathlon tiếp sức đồng đội và tiếp sức hỗn hợp.

Theo chính sách thưởng hiện hành của Indonesia, mỗi HCV SEA Games được thưởng khoảng 1,6 tỷ VNĐ. Với thành tích 5 HCV, Martina Ayu Pratiwi ước tính sẽ nhận: 5 HCV x 1,6 tỷ đồng, tương đương khoảng 8 tỷ đồng.

Chưa kể, cô còn giành thêm 2 HCB, vốn cũng được Indonesia thưởng ở mức rất cao. Như vậy, chỉ riêng SEA Games 33, Martina không chỉ là nữ VĐV xuất sắc nhất về thành tích, mà gần như chắc chắn còn trở thành VĐV “vô địch” về tổng tiền thưởng của thể thao Indonesia, cũng như so với các VĐV dự SEA Games 33.

Từ một cô gái từng nghĩ tới chuyện bỏ cuộc, Martina Ayu Pratiwi giờ đã trở thành siêu sao mới của triathlon Indonesia, cô chứng minh, đôi khi chỉ cần một cơ hội đổi hướng, cả sự nghiệp có thể bước sang một chương huy hoàng.