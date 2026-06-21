Kết quả tennis Zverev - Fritz: 3 set và tie-break căng thẳng, lấy vé chung kết (Halle Open)

Chạm trán hạt giống số 5 Taylor Fritz, Alexander Zverev sớm giành lợi thế với break-point ở game 3 set 1. Dù vậy, Fritz nhanh chóng đòi lại break ở game 6, thậm chí kéo hạt giống số 1 vào loạt tie-break cân não. Trong màn "đấu súng" này, Zverev là người bản lĩnh hơn để giành chiến thắng 7-4.

Zverev thua ngược ở bán kết Halle Open

Thế trận giằng co được duy trì khi bước sang set 2. Tưởng chừng, 2 tay vợt tiếp tục phân định thắng bại qua tie-break thì đúng vào game 9 bản lề, Fritz đoạt break-point quan trọng, từ đó hướng đến chiến thắng 6-4.

Set quyết định, kịch bản gần như lặp lại set 2. Fritz duy trì sự tập trung cao độ và không cho Zverev bất kì cơ hội bẻ game cầm giao bóng. Game 11, tay vợt người Mỹ tận dụng sai sót của đối thủ để đoạt break-point quan trọng trước khi thắng 7-5.

Chung cuộc, trận đấu khép lại sau 2 giờ 44 phút với chiến thắng 2-1 nghiêng về Fritz (tỷ số các set: 6-7, 6-4, 7-5). Như vậy, tay vợt người Mỹ sẽ ghi danh vào chung kết Halle Open 2026.