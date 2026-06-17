Kiều nữ boxing bikini khoe 4 bộ váy xuyên thấu, người xem chỉ biết "xuýt xoa"

Không cần bước lên thảm đỏ Met Gala, Ebanie Bridges vẫn đủ sức khiến mạng xã hội dậy sóng. Nữ võ sĩ boxing nổi tiếng với biệt danh “The Blonde Bomber” (kiều nữ tóc vàng bốc lửa) vừa gây bão Instagram khi đăng tải loạt ảnh diện váy xuyên thấu do AI (trí tuệ nhân tạo) thiết kế theo phong cách Met Gala 2026, tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng gợi cảm đặc biệt của làng quyền Anh nữ.

Ebanie Bridges tung loạt ảnh làm cộng đồng mạng bàn tán rôm rả

Trào lưu AI Met Gala khiến fan phát cuồng

Dù không trực tiếp tham dự Met Gala năm nay, Ebanie Bridges vẫn nhanh chóng bắt trend đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội: dùng AI tạo hình trang phục thảm đỏ theo phong cách siêu thực.

Nữ võ sĩ người Australia đăng tải bốn bộ váy xuyên thấu khác nhau với thiết kế táo bạo, khoe trọn vóc dáng nóng bỏng quen thuộc. Kèm theo loạt ảnh, cô hài hước hỏi người hâm mộ: “Mọi người thích bộ nào nhất: 1, 2, 3 hay 4? Bộ cuối cùng đúng là những gì tôi nghĩ về Met Gala luôn!”.

Bài đăng lập tức thu hút lượng tương tác lớn. Nhiều người hâm mộ ví Bridges như “nữ thần Hy Lạp”, thậm chí có fan còn so sánh cô với minh tinh Margot Robbie.

Người khác nhận xét: “Bộ nào cũng hoàn hảo, cô ấy đúng là người phụ nữ tuyệt đẹp”.

Phong cách quyến rũ vốn đã trở thành “thương hiệu riêng” của Ebanie Bridges trong nhiều năm qua. Từ các buổi cân ký diện bikini cho tới những lần xuất hiện táo bạo trên mạng xã hội, nữ boxer 39 tuổi luôn biết cách khiến công chúng phải nhắc tới mình.

Nước mắt sau ngày trở lại võ đài

Phía sau hình ảnh nóng bỏng và tự tin, Ebanie Bridges cũng vừa trải qua giai đoạn đầy thử thách trong sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân.

Tháng 4/2026, cô đánh dấu màn tái xuất sàn đấu bằng chiến thắng trước Ebonie Cotton sau thời gian dài nghỉ thi đấu để sinh con và chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, Bridges thừa nhận việc trở lại boxing quá sớm sau sinh đã tạo áp lực lớn lên cả thể chất lẫn tinh thần.

Nữ võ sĩ tiết lộ cô phải trải qua chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, cơ thể suy kiệt và nhiều lần bật khóc vì không thể dành đủ thời gian cho con trai nhỏ. Dẫu vậy, Bridges cho biết bản thân chưa bao giờ muốn bỏ cuộc.

“Tôi là kiểu người đã nói là sẽ làm. Thành công dạy tôi rằng bạn chẳng đạt được điều gì nếu bỏ cuộc khi khó khăn xuất hiện”, cô chia sẻ.

Chiến thắng gần nhất giúp Ebanie Bridges tìm lại cảm giác chiến thắng trên võ đài, khiến cô cảm thấy mọi hy sinh suốt thời gian qua trở nên xứng đáng.

Ở tuổi 39, “The Blonde Bomber” vẫn là một trong những gương mặt đặc biệt nhất boxing thế giới, nữ võ sĩ cá tính, táo bạo và luôn biết cách biến bản thân thành tâm điểm cả trong lẫn ngoài sàn đấu.

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