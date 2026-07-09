Sự thật về những clip "nữ thần khán đài" triệu view khiến dân mạng ngã ngửa

Từ các sân bóng chày Hàn Quốc, khán đài World Cup cho tới NBA hay F1, mạng xã hội thời gian qua liên tục xuất hiện những đoạn video ghi lại cảnh các “nữ thần khán đài” bất ngờ được máy quay truyền hình lia tới. Tuy nhiên, đằng sau những khoảnh khắc tưởng như hoàn toàn chân thực ấy lại là một sự thật khiến nhiều người ngỡ ngàng, bởi phần lớn đều được tạo ra bằng AI (trí tuệ nhân tạo).

Video về "Cô gái Hàn Quốc" xem bóng chày thu hút hơn 15 triệu lượt xem chỉ trong vài ngày

Khi AI biến người bình thường thành “nữ thần sân vận động”

Trào lưu này bắt đầu bùng nổ tại Hàn Quốc sau khi một video mang tiêu đề “Cô gái Hàn Quốc trung bình” lan truyền mạnh trên nền tảng X. Đoạn clip cho thấy một cô gái xinh đẹp ngồi trên khán đài theo dõi trận bóng chày giữa Hanwha Eagles và Doosan Bears, thu hút tới 15 triệu lượt xem chỉ trong vài ngày.

Nhiều người tin rằng đây là hình ảnh được camera truyền hình vô tình ghi lại trong lúc trận đấu diễn ra. Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện chi tiết bất thường trên bảng tỷ số, tên cầu thủ Jo In Seong xuất hiện với tư cách batter (người đánh bóng) dù anh đã giải nghệ từ năm 2017 và chưa từng chơi cho Doosan Bears trước khi trở thành HLV. Từ đó, sự thật được hé lộ, video hoàn toàn do AI tạo ra.

Xu hướng này nhanh chóng lan rộng trên toàn cầu. Hàng loạt influencer (người có ảnh hưởng mạng xã hội) bắt đầu dùng AI để “đưa” chính mình lên khán đài các sự kiện thể thao lớn, tạo cảm giác như họ vô tình lọt vào ống kính truyền hình trực tiếp.

Ngay cả Ivana Knoll, người từng nổi tiếng với biệt danh “fan nữ gợi cảm nhất World Cup” cũng tham gia trào lưu. Cô đăng video AI mô phỏng cảnh mình xuất hiện trên khán đài một trận bán kết World Cup giả tưởng giữa Croatia và Anh.

Ranh giới mong manh giữa giải trí và tin giả

Điều khiến các video này gây tranh cãi nằm ở mức độ chân thực ngày càng cao của công nghệ AI. Những góc quay rung nhẹ, hiệu ứng camera truyền hình hay phản ứng của khán giả xung quanh khiến nhiều người rất khó phân biệt thật giả.

Không ít influencer tận dụng xu hướng này để tăng lượt xem và thu hút tương tác trên mạng xã hội. Một số tài khoản còn tạo ra các clip theo hướng hài hước như ngồi cạnh Elon Musk trên khán đài NBA hoặc xuất hiện như ngôi sao VIP giữa đám đông cổ động viên.

Tuy nhiên, giới chuyên gia truyền thông tại Hàn Quốc cảnh báo việc AI ngày càng dễ tạo ra nội dung “giống thật” đang khiến ranh giới giữa giải trí và tin giả trở nên cực kỳ mong manh.

Từ tháng 1/2026, Hàn Quốc đã áp dụng quy định yêu cầu các sản phẩm AI có khả năng gây nhầm lẫn với thực tế phải gắn nhãn nhận diện. Dù vậy, luật hiện mới chủ yếu áp dụng với các công ty phát triển AI, trong khi người dùng cá nhân vẫn có thể tạo và phát tán các video kiểu này tương đối dễ dàng.

Trong bối cảnh AI phát triển mạnh, những “nữ thần khán đài” triệu view có thể chỉ là khởi đầu cho một làn sóng nội dung giả nhưng cực kỳ thuyết phục trên mạng xã hội toàn cầu.

Cùng ngắm những hình ảnh về trào lưu "nữ thần khán đài"