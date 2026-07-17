Nữ CĐV xinh đẹp bị "bắt quả tang" nhìn lén trai đẹp 6 múi ở World Cup

Hậu trường World Cup 2026 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết với những khoảnh khắc hài hước từ người hâm mộ. Sau hàng loạt tranh cãi về các bức ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra trước giải đấu mô tả cảnh các quý ông "liếc dọc liếc ngang", lần này cán cân đã thay đổi. Ống kính máy quay thực tế tại trận đấu của đội tuyển Na Uy vừa bắt trọn một tình huống "đổi vai" đầy thú vị từ phái đẹp.

Trào lưu "bắt quả tang" được xác định là do AI tạo ra một lần nữa lại gây sốt

Từ trào lưu ảnh AI trêu chọc các quý ông

Trước đó, cộng đồng mạng từng chia sẻ rầm rộ nhiều hình ảnh và clip ngắn ghi lại cảnh các nam cổ động viên mất tập trung trước các bóng hồng nóng bỏng trên khán đài. Dù một phần trong số đó sau này được xác nhận là sản phẩm do AI tạo dựng, trào lưu này đã vô tình tạo nên một định kiến vui nhộn về việc phái mạnh dễ bị phân tâm khi đi xem bóng đá.

Tuy nhiên, định kiến đó đã hoàn toàn bị phá vỡ bởi một tình huống hoàn toàn có thật ngoài đời thực, do chính camera của nhà đài ghi lại.

Khoảnh khắc "bị bắt quả tang" của nữ cổ động viên Na Uy

Trong một trận đấu của Na Uy tại World Cup, hệ thống camera siêu nét của giải đấu đã vô tình quét qua khu vực khán đài và ghi lại biểu cảm đặc biệt của một nữ cổ động viên.

Người phụ nữ này đã hoàn toàn bị thu hút và nhìn chằm chằm vào một nam cổ động viên cởi trần, sở hữu vóc dáng cơ bắp cuồn cuộn phía trước. Điều khiến khoảnh khắc này lập tức trở nên viral (lan truyền mạnh mẽ) là cô biểu lộ sự ngưỡng mộ một cách rất tự nhiên, bất chấp việc người đàn ông được cho là chồng cô đang đứng ngay bên cạnh.

Đoạn clip nhanh chóng cán mốc hơn 2.000 lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải. "Anh ấy sẽ không bao giờ dẫn cô ấy đi xem Na Uy đá bóng nữa đâu", một người dùng mạng xã hội hài hước bình luận.