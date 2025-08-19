Kết quả thi đấu tennis đơn nam US Open 2025 mới nhất
(Tin thể thao, tin tennis) US Open 2025 sẽ là sân chơi đỉnh cao từ 19/8 đến 7/9, nơi các tay vợt đơn nam tranh tài quyết liệt để chinh phục danh hiệu Grand Slam cuối cùng trong năm. Người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi những màn so tài đỉnh cao và kết quả bất ngờ.
Kết quả Vòng loại 1
santiago-vs-mitchell
Santiago Rodriguez Taverna
-
Mitchell Krueger
-
22:00
19/08
jan-vs-andrea
Jan Choinski
-
Andrea Collarini
-
22:00
19/08
dusan-vs-luca
Dusan Lajovic
-
Luca Van Assche
-
22:00
19/08
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Jannik Sinner
|Italy
|24
|11,480
|17
|2
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|22
|9,590
|20
|3
|
Alexander Zverev
|Germany
|28
|6,230
|23
(Tin thể thao, tin tennis) Phải bỏ dở trận chung kết Cincinnati Open và nhường cúp cho Alcaraz, tên của Sinner vẫn xuất hiện trong lịch thi đấu đôi...
