Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

maria-vs-donna
Abierto GNP Seguros
Maria Sakkari 0
Donna Vekic 2
iryna-vs-sinja
US Open
Iryna Shymanovich -
Sinja Kraus -
eva-vs-polina
Tennis in the Land powered by Rocket
Eva Lys -
Polina Kudermetova -
solana-vs-elsa
Tennis in the Land powered by Rocket
Solana Sierra -
Elsa Jacquemot -
linda-vs-lulu
Abierto GNP Seguros
Linda Noskova -
Lulu Sun -

Kết quả thi đấu tennis đơn nam US Open 2025 mới nhất

Sự kiện: US Open 2025

(Tin thể thao, tin tennis) US Open 2025 sẽ là sân chơi đỉnh cao từ 19/8 đến 7/9, nơi các tay vợt đơn nam tranh tài quyết liệt để chinh phục danh hiệu Grand Slam cuối cùng trong năm. Người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi những màn so tài đỉnh cao và kết quả bất ngờ.

Kết quả Vòng loại 1

Thứ 3, ngày 19/08/2025
Thứ 2, ngày 18/08/2025
Lịch thi đấu
santiago-vs-mitchell
Santiago Rodriguez Taverna
-
Mitchell Krueger
-
22:00
19/08
jan-vs-andrea
Jan Choinski
-
Andrea Collarini
-
22:00
19/08
dusan-vs-luca
Dusan Lajovic
-
Luca Van Assche
-
22:00
19/08

Xem thêm Lịch thi đấu

Bảng xếp hạng
TT Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm Số giải tham gia
1
Jannik Sinner
 Italy 24 11,480 17
2
Carlos Alcaraz
 Spain 22 9,590 20
3
Alexander Zverev
 Germany 28 6,230 23

Xem thêm Bảng xếp hạng

Sinner bỏ cuộc chung kết Cincinnati trước Alcaraz, có đánh đôi ở US Open?
Sinner bỏ cuộc chung kết Cincinnati trước Alcaraz, có đánh đôi ở US Open?

(Tin thể thao, tin tennis) Phải bỏ dở trận chung kết Cincinnati Open và nhường cúp cho Alcaraz, tên của Sinner vẫn xuất hiện trong lịch thi đấu đôi...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo QH ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/08/2025 14:54 PM (GMT+7)
Tin liên quan
US Open 2025 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN