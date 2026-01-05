Chelsea cản bước Man City: Hiệu ứng "tướng mới", sao gốc Indonesia khẳng định giá trị

Hiệu ứng “tướng mới”

Cả hai nửa thành London, xanh và đỏ, đều có lý do để ăn mừng phấn khích. Man City hoàn toàn có thể và đáng lẽ phải gia tăng cách biệt trong hiệp hai, nhưng sự thiếu sắc bén nơi hàng công đã khiến họ phải trả giá đắt, khi Enzo Fernandez kịp ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Chelsea ở những phút bù giờ cuối cùng.

Enzo Fernandez mang về bàn gỡ hòa quý giá cho Chelsea trước Man City

Trước giờ bóng lăn, trận đấu này được xem là cuộc chênh lệch HLV lớn nhất lịch sử Premier League, và điều đó thực sự không quá lời. Trong khi chiến lược gia người Tây Ban Nha cầm quân trong trận đấu thứ 1.012 của sự nghiệp cầm quân, đây mới là lần đầu tiên HLV tạm quyền Calum McFarlane của Chelsea xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo đội một. Chỉ 7 tháng trước, ông còn là HLV đội trẻ tại Southampton.

Kinh nghiệm cầm quân của HLV McFarlane có thể còn hạn chế, nhưng không cần hồ sơ dài dòng khi hiệu ứng “tướng mới” đã phát huy tác dụng.

Đáng chú ý, HLV McFarlane chỉ thực hiện 3 sự thay đổi trong trận đấu và Estevao được thay bằng Andrey Santos vào giờ nghỉ giữa hiệp, Liam Delap cùng Jorrel Hato vào thay Joao Pedro và Josh Acheampong ở phút 62.

Những sự thay đổi của HLV McFarlane chắc chắn đã tạo ra tác động lớn đến diễn biến trận đấu trong hiệp hai. Delap đặc biệt gây nhiều khó khăn hơn cho hàng thủ Man City so với Pedro, trong khi Santos giúp cân bằng khu vực giữa sân.

HLV McFarlane gây ấn tượng trước HLV Pep Guardiola

HLV McFarlane cũng hoán đổi hai hậu vệ cánh Acheampong và Malo Gusto ngay sau giờ nghỉ để vô hiệu hóa các đợt tấn công biên của Man City, đồng thời đẩy Enzo Fernandez lên vị trí số 10. Tất cả những điều chỉnh này đều phát huy hiệu quả ở phần sân đối phương. Gusto, thi đấu bên cánh phải, thực hiện pha tạt để Enzo Fernandez ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ thứ tư. Đây là bàn thắng sẽ không xảy ra nếu những thay đổi này không được thực hiện.

Nhờ kết quả hòa này, Chelsea đã vượt lên trên MU để chiếm vị trí thứ năm trong cuộc đua giành một vị trí trong top 4 Ngoại hạng Anh. Ngược lại, đây là kết quả đầy tai hại với Man City, đội đã để mất điểm trong 2 trận liên tiếp và giờ kém Arsenal 6 điểm trong cuộc đua vô địch.

Chelsea thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường

Chỉ sau 4 ngày đầu của năm 2026, Chelsea đã chia tay HLV Enzo Maresca và nhanh chóng tìm người thay thế, nhiều khả năng là HLV Liam Rosenior từ “câu lạc bộ chị em” Strasbourg của Pháp. HLV Maresca từng nhiều lần nhắc nhở rằng ông dẫn dắt đội hình trẻ nhất Premier League, nhưng sự trẻ trung và ít kinh nghiệm không đồng nghĩa với việc Chelsea thiếu bản lĩnh hay tinh thần làm việc chăm chỉ.

Màn trình diễn trước Man City ngay tại Etihad cho thấy điều đó. Các cầu thủ Chelsea chiến đấu quyết liệt, khiến các cầu thủ Man City rời sân với bộ mặt thất vọng, khi họ trụ vững trước sức ép liên tục từ đội bóng nửa xanh thành Manchester.

Tân HLV của Chelsea sẽ đảm nhận nhiệm vụ đầy thử thách tại một CLB vẫn chưa thể xóa bỏ hoàn toàn biệt danh “đội bóng rối ren”, nhưng đồng thời sẽ kế thừa tập thể trẻ đầy tài năng. Trong số này, Enzo Fernandez, Reece James hay Cole Palmer cùng nhiều cầu thủ khác sở hữu khát khao đối đầu với những đội bóng hàng đầu, bất kể HLV đang tại vị hay không.

Reijnders tỏa sáng đúng lúc Man City cần

Tiền vệ người Hà Lan đã có lúc vắng mặt trong đội hình chính của Man City kể từ khi gia nhập từ AC Milan mùa hè năm ngoái, nhưng trận gặp Chelsea một lần nữa chứng minh anh là mối đe dọa lớn trên mặt trận tấn công. Mùa trước, anh ghi 10 bàn tại Serie A, một con số ấn tượng với một tiền vệ trung tâm, và sau khi có bàn thắng thứ 5 tại Premier League trước Chelsea, Reijnders đang trên đà lặp lại thành tích đó.

Reijnders tiếp tục thể hiện duyên ghi bàn với pha lập công ấn tượng vào lưới Chelsea

Anh mở màn mùa giải với bàn thắng vào lưới Wolves, nhưng không phải lúc nào cũng có mặt trong đội hình xuất phát của HLV Pep Guardiola. Từ giữa tháng 12, Reijnders trở lại vị trí thường xuyên và đã lập công trong 3 trận gần nhất trên tổng số 4 trận.

Trận gặp Chelsea, cầu thủ 27 tuổi chơi lệch trái và ngay từ đầu đã cho thấy sự nguy hiểm với những pha xâm nhập sâu vào khu vực cấm địa, khiến hàng thủ đối phương khó đoán. Anh từng so sánh mình với Kevin De Bruyne, nhưng xét về lối chơi, Reijnders lại thiên về kiểu Ilkay Gundogan hơn.

Nếu tiếp tục ghi những bàn thắng quan trọng và cán mốc 2 con số trước khi mùa giải khép lại, ngôi sao gốc Indonesia sẽ giúp giảm bớt gánh nặng ghi bàn lên vai Erling Haaland, thay vì để tiền đạo người Na Uy trở thành nguồn ghi bàn duy nhất của Man City.