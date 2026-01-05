Man City bị Chelsea cầm hòa cay đắng, HLV Guardiola than phiền về “bão chấn thương”

Man City chỉ có 1 điểm trước Chelsea, HLV Guardiola nói gì?

Man City bước vào trận đấu Super Sunday gặp Chelsea với rất nhiều áp lực. Ở các trận diễn ra trước đó, Arsenal và Aston Villa đều giành chiến thắng nên Man City rất cần có 3 điểm.

Man City đã chơi tấn công đầy nỗ lực và có bàn mở tỷ số trong hiệp một do công của Reijnders. Sau đó, đội chủ sân Etihad đã nỗ lực chơi kiểm bóng theo phong cách quen thuộc về bảo toàn lợi thế mong manh. Nhưng đến phút 90+4, Chelsea đã có bàn thắng gỡ hòa do công của Enzo Fernandes.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Theo thống kê, Man City đã có tới 14 pha dứt điểm, nhiều hơn Chelsea tới 8 lần. Tuy nhiên, số lần dứt điểm trúng đích của hai đội đều là 3. Điều đó cho thấy Man City gặp vấn đề về phòng ngự, đặc biệt khi 2 hậu vệ Josko Gvardiol và Ruben Dias phải rời sân do có vấn đề về thể trạng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Guardiola cho biết: “Gvardiol không được khỏe, còn Dias vắng mặt vì cậu ấy cảm thấy không thực sự ổn. Tôi chưa nói chuyện với chuyện với bác sĩ, nhưng điều không ổn là chúng tôi hiện có quá nhiều cầu thủ dính chấn thương.

Ngoài Gvardiol và Dias, chúng tôi còn gặp khó khi John Stones vắng mặt nhiều tháng. Ngoài ra, Nathan Ake không thể thi đấu thường xuyên”.

Ngoài những than phiền về lực lượng, HLV Guardiola cố gắng dành lời khen về màn trình diễn của các học trò khi nhấn mạnh: “Chúng tôi đã chơi khá tốt trong hiệp một trước Chelsea. Chúng tôi thi đấu xuất sắc ở mọi khía cạnh ngoại trừ việc không thể ghi thêm bàn thắng thứ hai, thứ ba hay thứ tư.

Tôi đánh giá cao lối chơi của Rodri. Cậu ấy là một cầu thủ phi thường với sự điềm tĩnh. Câu hỏi lớn với Man City là sẽ phải thi đấu thế nào trước các đối thủ mạnh với mật độ 3 ngày/trận. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề một cách tốt nhất”.

Bảng xếp hạng: