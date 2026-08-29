Trực tiếp bóng đá Tottenham - Newcastle: Chờ đại tiệc bàn thắng (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 23h30, 29/8 | Tottenham Hotspur Stadium Tottenham 0 - 0 Newcastle (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Tottenham vs Newcastle Newcastle Điểm Kinsky Gray Van Hecke Senesi Robertson Tonali Bentancur Savinho Tel Moore Richarlison Điểm Hornicek Dedic Thiaw Botman Hall Ramsey Steur Elanga Wissa Barnes Osula Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Tottenham Tottenham Newcastle Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Kinsky, Gray, Van Hecke, Senesi, Robertson, Tonali, Bentancur, Savinho, Tel, Moore, Richarlison Hornicek, Dedic, Thiaw, Botman, Hall, Ramsey, Steur, Elanga, Wissa, Barnes, Osula

Tottenham khát chiến thắng

Tottenham bước vào trận đấu với áp lực lớn sau thất bại 0-3 trước Brentford. Dù được đầu tư mạnh với hàng loạt tân binh chất lượng, đội bóng của HLV Roberto De Zerbi vẫn chưa cho thấy sự gắn kết cần thiết.

Lợi thế sân nhà sẽ là điểm tựa để Spurs chơi tấn công ngay từ đầu. Tuy nhiên, hàng thủ chưa ổn định có thể khiến họ phải trả giá trước những pha phản công của Newcastle.

Newcastle tự tin gây bất ngờ

Newcastle đã có màn ra quân ấn tượng khi cầm hòa Liverpool 2-2 và chỉ đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ. Dù lực lượng bị ảnh hưởng bởi những cuộc chia tay quan trọng, "Chích chòe" vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu đáng nể.

Lịch sử cũng đang đứng về phía Newcastle khi họ chỉ thua 1 trong 10 lần đối đầu gần nhất. Với lối chơi tấn công của hai HLV, trận đấu tại Tottenham Hotspur Stadium hứa hẹn diễn ra cởi mở và có nhiều bàn thắng.