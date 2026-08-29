Trực tiếp bóng đá Tottenham - Newcastle: Chờ đại tiệc bàn thắng (Ngoại hạng Anh)
(23h30, 29/8, vòng 2) Tottenham quyết tâm tìm chiến thắng đầu tiên, trong khi Newcastle cũng hướng tới 3 điểm sau trận hòa đầy tiếc nuối ở vòng mở màn.
Premier League | 23h30, 29/8 | Tottenham Hotspur Stadium
Điểm
Kinsky
Gray
Van Hecke
Senesi
Robertson
Tonali
Bentancur
Savinho
Tel
Moore
Richarlison
Điểm
Hornicek
Dedic
Thiaw
Botman
Hall
Ramsey
Steur
Elanga
Wissa
Barnes
Osula
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Tottenham khát chiến thắng
Tottenham bước vào trận đấu với áp lực lớn sau thất bại 0-3 trước Brentford. Dù được đầu tư mạnh với hàng loạt tân binh chất lượng, đội bóng của HLV Roberto De Zerbi vẫn chưa cho thấy sự gắn kết cần thiết.
Lợi thế sân nhà sẽ là điểm tựa để Spurs chơi tấn công ngay từ đầu. Tuy nhiên, hàng thủ chưa ổn định có thể khiến họ phải trả giá trước những pha phản công của Newcastle.
Newcastle tự tin gây bất ngờ
Newcastle đã có màn ra quân ấn tượng khi cầm hòa Liverpool 2-2 và chỉ đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ. Dù lực lượng bị ảnh hưởng bởi những cuộc chia tay quan trọng, "Chích chòe" vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu đáng nể.
Lịch sử cũng đang đứng về phía Newcastle khi họ chỉ thua 1 trong 10 lần đối đầu gần nhất. Với lối chơi tấn công của hai HLV, trận đấu tại Tottenham Hotspur Stadium hứa hẹn diễn ra cởi mở và có nhiều bàn thắng.
(Vòng 2) Liverpool hy vọng sẽ cải thiện màn trình diễn sau trận hòa đáng thất vọng ở vòng mở màn. Trong khi đó, Tottenham tiếp đón Newcastle trong...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-29/08/2026 15:19 PM (GMT+7)