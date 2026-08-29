Trực tiếp bóng đá Bournemouth - Everton: Màn so tài cân sức (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 29/8 | Vitality Bournemouth 0 - 0 Everton (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Bournemouth vs Everton Everton Điểm Petrovic Smith Hill Silva Truffert Cook Scott Rayan Kluivert Tavernier Evanilson Điểm Pickford Rohl Tarkowski Branthwaite Mykolenko Armstrong Hackney Ndiaye Dewsbury-Hall George Barry Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Bournemouth Bournemouth Everton Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Petrovic, Smith, Hill, Silva, Truffert, Cook, Scott, Rayan, Kluivert, Tavernier, Evanilson Pickford, Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Armstrong, Hackney, Ndiaye, Dewsbury-Hall, George, Barry

Bournemouth quyết lấy lại niềm vui

Bournemouth quyết lấy lại niềm vui

Bournemouth khởi đầu Premier League 2026/27 bằng thất bại đáng tiếc 1-2 trước Man City. Dù Marcus Tavernier giúp đội khách dẫn trước, Bournemouth vẫn để đối thủ ngược dòng ở những phút cuối.

Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của HLV Marco Rose. Trở về sân nhà, Bournemouth có cơ sở để tự tin sau màn trình diễn kỷ luật và khả năng phản công ấn tượng tại Etihad.

Everton thăng hoa với 2 chiến thắng

Everton đang có phong độ rất tốt khi lần lượt đánh bại Crystal Palace 2-0 ở Premier League và Preston North End 4-0 tại League Cup. Thierno Barry đặc biệt gây ấn tượng với cú hat-trick trong trận đấu mới nhất.

Everton đã ghi 6 bàn và giữ sạch lưới ở hai trận chính thức đầu mùa. Dù Bournemouth thắng 7/10 lần đối đầu gần nhất, phong độ hiện tại giúp đội khách tự tin hướng tới 3 điểm.