Trực tiếp bóng đá Bournemouth - Everton: Màn so tài cân sức (Ngoại hạng Anh)
(21h, 29/8, vòng 2) Bournemouth và Everton đều hướng tới 3 điểm trong cuộc đối đầu tại Vitality, nhưng đội khách đang có lợi thế về phong độ.
Premier League | 21h, 29/8 | Vitality
Điểm
Petrovic
Smith
Hill
Silva
Truffert
Cook
Scott
Rayan
Kluivert
Tavernier
Evanilson
Điểm
Pickford
Rohl
Tarkowski
Branthwaite
Mykolenko
Armstrong
Hackney
Ndiaye
Dewsbury-Hall
George
Barry
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Bournemouth quyết lấy lại niềm vui
Bournemouth quyết lấy lại niềm vui
Bournemouth khởi đầu Premier League 2026/27 bằng thất bại đáng tiếc 1-2 trước Man City. Dù Marcus Tavernier giúp đội khách dẫn trước, Bournemouth vẫn để đối thủ ngược dòng ở những phút cuối.
Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của HLV Marco Rose. Trở về sân nhà, Bournemouth có cơ sở để tự tin sau màn trình diễn kỷ luật và khả năng phản công ấn tượng tại Etihad.
Everton thăng hoa với 2 chiến thắng
Everton đang có phong độ rất tốt khi lần lượt đánh bại Crystal Palace 2-0 ở Premier League và Preston North End 4-0 tại League Cup. Thierno Barry đặc biệt gây ấn tượng với cú hat-trick trong trận đấu mới nhất.
Everton đã ghi 6 bàn và giữ sạch lưới ở hai trận chính thức đầu mùa. Dù Bournemouth thắng 7/10 lần đối đầu gần nhất, phong độ hiện tại giúp đội khách tự tin hướng tới 3 điểm.
Kỳ chuyển nhượng mùa hè sẽ đóng cửa vào ngày 1/9. Trước thời điểm đó, các đội bóng hàng đầu Premier League vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-29/08/2026 15:19 PM (GMT+7)