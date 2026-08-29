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Trực tiếp bóng đá Bournemouth - Everton: Màn so tài cân sức (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay A.F.C Bournemouth Everton F.C

(21h, 29/8, vòng 2) Bournemouth và Everton đều hướng tới 3 điểm trong cuộc đối đầu tại Vitality, nhưng đội khách đang có lợi thế về phong độ.

   

Premier League | 21h, 29/8 | Vitality

Bournemouth
Trực tiếp bóng đá Bournemouth - Everton: Màn so tài cân sức (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Bournemouth - Everton: Màn so tài cân sức (Ngoại hạng Anh) - 1
Everton
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Bournemouth - Everton: Màn so tài cân sức (Ngoại hạng Anh) - 1
Petrovic, Smith, Hill, Silva, Truffert, Cook, Scott, Rayan, Kluivert, Tavernier, Evanilson
Trực tiếp bóng đá Bournemouth - Everton: Màn so tài cân sức (Ngoại hạng Anh) - 1
Pickford, Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Armstrong, Hackney, Ndiaye, Dewsbury-Hall, George, Barry

Bournemouth quyết lấy lại niềm vui

Bournemouth quyết lấy lại niềm vui

Bournemouth quyết lấy lại niềm vui

Bournemouth khởi đầu Premier League 2026/27 bằng thất bại đáng tiếc 1-2 trước Man City. Dù Marcus Tavernier giúp đội khách dẫn trước, Bournemouth vẫn để đối thủ ngược dòng ở những phút cuối.

Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của HLV Marco Rose. Trở về sân nhà, Bournemouth có cơ sở để tự tin sau màn trình diễn kỷ luật và khả năng phản công ấn tượng tại Etihad.

Everton thăng hoa với 2 chiến thắng

Everton đang có phong độ rất tốt khi lần lượt đánh bại Crystal Palace 2-0 ở Premier League và Preston North End 4-0 tại League Cup. Thierno Barry đặc biệt gây ấn tượng với cú hat-trick trong trận đấu mới nhất.

Everton đã ghi 6 bàn và giữ sạch lưới ở hai trận chính thức đầu mùa. Dù Bournemouth thắng 7/10 lần đối đầu gần nhất, phong độ hiện tại giúp đội khách tự tin hướng tới 3 điểm.

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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/08/2026 15:19 PM (GMT+7)
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