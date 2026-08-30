Kết quả bóng chuyền nữ Trung Quốc - Thái Lan: 5 set đỉnh cao, vô địch vỡ òa (Chung kết châu Á)

Trong set 1, Thái Lan thi đấu thăng hoa hơn Trung Quốc. Đội bóng xứ Chùa Vàng liên tục dẫn trước đối thủ, qua đó khép lại set đấu này với chiến thắng 25-20.

Tưởng chừng điều này khiến Trung Quốc lo ngại, nhưng không. Tiến tới set 2, Trung Quốc thi đấu cực hay, đặc biệt ở hàng chắn. Nhờ đó, họ thắng áp đảo người Thái với tỷ số 25-11.

Trung Quốc và Thái Lan cống hiến trận đấu hấp dẫn

Ở set 3, Thái Lan và Trung Quốc giằng co vô cùng nghẹt thở. Trung Quốc là đội tỏ ra bản lĩnh hơn ở thời điểm quyết định, qua đó thắng 25-23.

Trong tình thế khó khăn, Thái Lan vẫn có được sự bình tĩnh. Họ xốc lại tinh thần, tận dụng tốt các điểm mạnh của mình để thắng 25-18 trong set 4.

Đến set 5 quyết định, Thái Lan vẫn chơi hay. Trong khi đó, Trung Quốc tỏ ra đuối sức nên để thua 10-15 chung cuộc.

Chiến thắng sau 5 set căng thẳng giúp Thái Lan bảo vệ ngôi hậu ở AVC Women's Volleyball Continental Championship. Ngoài ra, họ còn có lần đầu được dự Olympic sau khi vô địch giải đấu này.