Maresca tin Man City kháng cáo thành công, căng thẳng vì đại chiến Liverpool

Maresca trao đổi với lãnh đạo Man City sau phán quyết

Trả lời truyền thông trước thềm đại chiến Liverpool - Man City ở vòng 6 Ngoại hạng Anh (22h30, 11/10), HLV Enzo Maresca xác nhận đã có những cuộc trao đổi quan trọng với lãnh đạo cấp cao của Man City. Động thái này diễn ra không lâu sau khi đội bóng nhận phán quyết liên quan đến các vi phạm quy định tài chính của Ngoại hạng Anh.

Man City bị kết luận vi phạm hơn 100 quy định tài chính của giải đấu. Đội bóng có thể đối mặt với nhiều hình phạt khác nhau, trong đó có nguy cơ bị loại khỏi Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, việc xử lý vẫn phụ thuộc vào kết quả kháng cáo.

Cuộc họp báo hôm thứ Sáu của Maresca được người hâm mộ đặc biệt quan tâm, bởi đây là lần đầu tiên ông trả lời truyền thông kể từ khi phán quyết được công bố trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Nhà cầm quân người Italia không tiết lộ cụ thể nội dung các cuộc trao đổi, nhưng xác nhận đã nói chuyện với lãnh đạo câu lạc bộ và đề cập đến khả năng đã có cuộc trao đổi với chủ sở hữu Sheikh Mansour.

Khi được hỏi liệu có nhận được sự bảo đảm từ Sheikh Mansour hay không, Maresca trả lời: “Lý do tôi gia nhập câu lạc bộ này là vì tôi hoàn toàn tin tưởng vào chủ sở hữu, giám đốc điều hành và giám đốc thể thao. Tôi chắc chắn đã trao đổi với câu lạc bộ, và tất cả chúng tôi đều tin tưởng lẫn nhau.”

HLV Maresca tin Man City sẽ thắng kháng cáo

Maresca khẳng định, ông hoàn toàn tin tưởng vào câu lạc bộ trong thời gian chờ đợi quá trình kháng cáo. Ông cũng cho rằng thời điểm thích hợp để nói sâu hơn về vụ việc là sau khi Man City giành chiến thắng: “Có lẽ thời điểm thích hợp để nói về chuyện này là khi chúng tôi thắng kháng cáo. Quá trình này vẫn đang diễn ra và ở thời điểm hiện tại, tôi hoàn toàn tin tưởng câu lạc bộ.

Không có câu lạc bộ nào khác trên thế giới mà tôi muốn làm việc hơn nơi này. Tôi rất hạnh phúc khi ở đây và vô cùng tự hào. Tôi đã nói điều đó ngay từ ngày đầu tiên. Tôi và các cầu thủ chỉ có thể kiểm soát những vấn đề liên quan đến bóng đá. “Chúng tôi sẽ thắng kháng cáo. Không có lý do gì để nói về bất cứ điều gì khác".

Sẵn sàng cho chuyến làm khách khó khăn trước Liverpool

Bên cạnh những câu hỏi liên quan đến vụ lùm xùm, Maresca đang tập trung chuẩn bị cho Man City trước chuyến làm khách trên sân Liverpool vào Chủ nhật. Ông nhận định: “Đây sẽ là một trận đấu khó khăn, một thử thách thực sự.

Chúng tôi cần sẵn sàng. Trọng tâm phải là trận đấu, nhưng bầu không khí tại Anfield vốn đã rất đặc biệt và có lẽ lần này sẽ còn căng thẳng hơn vì tình hình hiện tại. Nhiệm vụ của chúng tôi là cố gắng làm hết sức để giành chiến thắng".

Maresca nhấn mạnh, nhiệm vụ của toàn đội là chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu và nỗ lực giành trọn chiến thắng. Trong lúc quá trình kháng cáo vẫn tiếp diễn, Man City vẫn phải duy trì sự tập trung vào các mục tiêu trên sân cỏ.

Man City luôn chào đón Guardiola

Pep Guardiola, cựu HLV Man City, cũng đã lên tiếng ủng hộ câu lạc bộ sau khi phán quyết được công bố. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha rời đội bóng vào mùa hè vừa qua, sau 10 năm dẫn dắt.

Guardiola dự kiến có mặt tại sân Etihad trong trận Man City tiếp đón PSG vào thứ Tư tuần tới. Sự hiện diện của Guardiola được xem là động thái thể hiện sự đoàn kết với câu lạc bộ.

Maresca từng làm trợ lý cho Guardiola trong một giai đoạn. Tuy nhiên, ông cho biết hai người chưa nói chuyện kể từ khi phán quyết được đưa ra. Lần gần nhất họ liên lạc là sau trận Man City gặp MU ngày 13/9:

“Lần gần nhất tôi nói chuyện với Pep là sau trận đấu với Man United ngày 13/9. Tôi biết ông ấy sẽ đến đây xem trận đấu với PSG. Sau 10 năm gắn bó với câu lạc bộ, ông ấy có thể trở lại bất cứ khi nào mình muốn. Không chỉ để xem một trận đấu mà còn có thể đến dự một buổi tập, vào bất kỳ thời điểm nào. Tôi nghĩ điều đó sẽ rất tốt cho ông ấy, người hâm mộ và tất cả mọi người".

Theo Maresca, Guardiola luôn được chào đón trở lại Man City, không chỉ trong các trận đấu mà còn ở những buổi tập của đội bóng.